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https://ria.ru/20200823/bespilotnik-1576192955.html
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
Перспективный беспилотник "Гелиос", впервые представляемый на военно-техническом форуме "Армия-2020", будет выполнять задачи радиолокационного дозора и... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T10:22
2020-08-23T10:35
бла "гелиос"
форум "армия — 2020"
кронштадт
александр долженков
а-100 "премьер"
воздушно-космические силы россии
безопасность
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<strong>КУБИНКА, 23 авг – РИА Новости.</strong> Перспективный <a href="https://ria.ru/product_bla-gelios" target="_blank">беспилотник "Гелиос"</a>, впервые представляемый на военно-техническом форуме <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">"Армия-2020"</a>, будет выполнять задачи радиолокационного дозора и наведения, заявил РИА Новости генеральный конструктор предприятия-разработчика данного БЛА - компании "Кронштадт" Николай Долженков.Впервые о проекте беспилотника "Гелиос" с повышенной грузоподъемностью публично заявил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.По его словам, дальность и время полёта нового БЛА значительно увеличены по сравнению с предшественниками. Как и в конструкции другой современной разработки "Кронштадта" - "Орионе", в "Гелиосе" будут широко применяться композитные материалы."Гелиос" – беспилотник радиолокационного дозора и наведения массой пять тонн. В качестве радара на него, скорее всего, будет устанавливаться фрагмент РЛС для самолёта дальнего радиолокационного обнаружения <a href="http://ria.ru/product_A-100/" target="_blank" data-auto="true">А-100</a>" ("Премьер")", - рассказал <a href="http://ria.ru/person__331/" target="_blank" data-auto="true">Долженков</a>.Собеседник агентства отметил, что контракт с военным ведомством пока не подписан, но к "Гелиосу" проявляют большой интерес командование <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> России и Морской авиации.
https://ria.ru/20200823/minoborony-1576192725.html
https://ria.ru/20200214/1564687600.html
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бла "гелиос", форум "армия — 2020", кронштадт, александр долженков, а-100 "премьер", воздушно-космические силы россии, безопасность

Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"

10:22 23.08.2020 (обновлено: 10:35 23.08.2020)
2840
© Фото : Министерство промышленности и торговли Российской ФедерацииМакет беспилотного летательного аппарата "Гелиос"
Макет беспилотного летательного аппарата Гелиос
© Фото : Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Макет беспилотного летательного аппарата "Гелиос"
КУБИНКА, 23 авг – РИА Новости. Перспективный беспилотник "Гелиос", впервые представляемый на военно-техническом форуме "Армия-2020", будет выполнять задачи радиолокационного дозора и наведения, заявил РИА Новости генеральный конструктор предприятия-разработчика данного БЛА - компании "Кронштадт" Николай Долженков.
Впервые о проекте беспилотника "Гелиос" с повышенной грузоподъемностью публично заявил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.
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По его словам, дальность и время полёта нового БЛА значительно увеличены по сравнению с предшественниками. Как и в конструкции другой современной разработки "Кронштадта" - "Орионе", в "Гелиосе" будут широко применяться композитные материалы.
"Гелиос" – беспилотник радиолокационного дозора и наведения массой пять тонн. В качестве радара на него, скорее всего, будет устанавливаться фрагмент РЛС для самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-100" ("Премьер")", - рассказал Долженков.
Собеседник агентства отметил, что контракт с военным ведомством пока не подписан, но к "Гелиосу" проявляют большой интерес командование ВКС России и Морской авиации.
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БЛА "Гелиос"Форум "Армия — 2020"КронштадтАлександр ДолженковА-100 "Премьер"Воздушно-космические силы РоссииБезопасность
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