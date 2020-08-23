https://ria.ru/20200823/avtobus-1576211003.html

В Грузии при падении микроавтобуса в обрыв погибли 12 человек

Микроавтобус попал в ДТП в грузинском селе Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети), погибли 12 человек, трое получили ранения, сообщает МВД страны. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T20:36

2020-08-23T20:36

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<strong>ТБИЛИСИ, 23 авг — РИА Новости.</strong> Микроавтобус попал в ДТП в грузинском селе Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети), погибли 12 человек, трое получили ранения, сообщает МВД страны.По данным ведомства, микроавтобус упал в обрыв с высоты примерно 80 метров. На месте мобилизованы полиция, спасатели и скорая помощь."Согласно первичной информации, 12 граждан, находящихся в микроавтобусе, погибли, трое получили серьезные ранения. Спасатели уже доставили пострадавших на безопасную территорию, бригады скорой помощи перевозят их в клиники. Поиски оставшихся пассажиров продолжаются. Кроме того, проводятся идентификация тел пассажиров и другие оперативно-разыскные мероприятия", — говорится в заявлении.<a href="http://ria.ru/organization_MVD_Gruzii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Грузии</a> ведет расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576208536.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд грузии, грузия, в мире