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В Грузии при падении микроавтобуса в обрыв погибли 12 человек
Микроавтобус попал в ДТП в грузинском селе Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети), погибли 12 человек, трое получили ранения, сообщает МВД страны. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T20:36
2020-08-23T22:47
мвд грузии
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 23 авг — РИА Новости.</strong> Микроавтобус попал в ДТП в грузинском селе Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети), погибли 12 человек, трое получили ранения, сообщает МВД страны.По данным ведомства, микроавтобус упал в обрыв с высоты примерно 80 метров. На месте мобилизованы полиция, спасатели и скорая помощь."Согласно первичной информации, 12 граждан, находящихся в микроавтобусе, погибли, трое получили серьезные ранения. Спасатели уже доставили пострадавших на безопасную территорию, бригады скорой помощи перевозят их в клиники. Поиски оставшихся пассажиров продолжаются. Кроме того, проводятся идентификация тел пассажиров и другие оперативно-разыскные мероприятия", — говорится в заявлении.<a href="http://ria.ru/organization_MVD_Gruzii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Грузии</a> ведет расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576208536.html
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мвд грузии, грузия, в мире

В Грузии при падении микроавтобуса в обрыв погибли 12 человек

20:36 23.08.2020 (обновлено: 22:47 23.08.2020)
11881
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 23 авг — РИА Новости. Микроавтобус попал в ДТП в грузинском селе Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети), погибли 12 человек, трое получили ранения, сообщает МВД страны.
По данным ведомства, микроавтобус упал в обрыв с высоты примерно 80 метров. На месте мобилизованы полиция, спасатели и скорая помощь.
"Согласно первичной информации, 12 граждан, находящихся в микроавтобусе, погибли, трое получили серьезные ранения. Спасатели уже доставили пострадавших на безопасную территорию, бригады скорой помощи перевозят их в клиники. Поиски оставшихся пассажиров продолжаются. Кроме того, проводятся идентификация тел пассажиров и другие оперативно-разыскные мероприятия", — говорится в заявлении.
МВД Грузии ведет расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
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