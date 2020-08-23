https://ria.ru/20200823/aviadarts-1576200617.html

Турнир "Авиадартс" стал символом Рязанской области, заявил губернатор

Воздушный турнир "Авиадартс", в котором принимают участие более 40 экипажей из России и Белоруссии, стал символом Рязанской области, сказал губернатор региона... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T14:46

2020-08-23T14:46

2020-08-23T14:46

рязанская область

россия

николай любимов

ми-8

рязанская область

общество

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<strong>РЯЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости.</strong> Воздушный турнир "Авиадартс", в котором принимают участие более 40 экипажей из России и Белоруссии, стал символом <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сказал губернатор региона Николай Любимов на открытии международных этапов конкурсов по воздушной выучке летных экипажей "Авиадартс-2020".Международный этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей "Авиадартс-2020" проходит в рамках Армейских международных игр и традиционно проводится в Рязанской области. Конкурс проходит по следующим номинациям: "Истребительная авиация", "Штурмовая авиация", "Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах" и "Армейская авиация на боевых вертолетах". Летный состав будет состязаться в ведении визуальной воздушной разведки, навигации, боевом применении по наземным целям, а также эвакуации личного состава транспортно-боевыми вертолетами Ми-8.Любимов поблагодарил министерство обороны РФ и командование воздушно-космических сил за предоставленное право региону в течение шести лет подряд принимать масштабные летные соревнования."Воздушный турнир "Авиадартс" давно стал символом нашего региона. Летнее небо Рязани уже сложно представить без современной авиации, высококлассных мастеров пилотирования", – сказал Любимов.Глава региона выразил уверенность в том, что соревнования этого года пройдут на самом высоком уровне."Борьба за победу обещает быть жаркой и интересной. Свою боевую выучку и возможности своих могучих машин покажут более 40 экипажей истребительной, штурмовой, армейской авиации. Будет задействовано свыше 500 человек личного состава, а также 42 самолета и вертолета. Со своей стороны мы традиционно оказали все необходимое содействие для того, чтобы международный "Авиадартс" прошел на высоком организационном уровне", - добавил губернатор.Любимов отметил, что на этот раз на пилотов Российской Федерации и Белоруссии возложена дополнительная ответственность, поскольку в связи с пандемией на конкурс не смогли приехать участники из других стран.Заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ Андрей Юдин подчеркнул, что в конкурсе принимают участие лучшие пилоты России и Белоруссии."В непростой обстановке в мире это служит ярким свидетельством стремления наших стран к сохранению братских и доверительных отношений в военной сфере. Своим мастерством и стремлением к победе вы завоевали право участвовать в заключительных этапах международных конкурсов. Уверен, что вы покажете свои лучшие бойцовские качества, профессионализм и стремление к победе. Хочу лично поблагодарить губернатора Рязанской области Николая Любимова за оказанную помощь в подготовке и проведении международного этапа конкурса", – сказал Юдин.Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Белоруссии Александр Карев также поблагодарил за теплый прием на Рязанской земле и возможность участия в конкурсе команды своей страны."Выполнение задач, которые возложены на вас в ходе конкурса, накладывают особую обязанность. Их надо выполнить и качественно, и с соблюдением всех мер безопасности", - сказал Карев.

https://ria.ru/20160809/1473955702.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай любимов, ми-8, рязанская область, общество