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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20200823/aviadarts-1576200617.html
Турнир "Авиадартс" стал символом Рязанской области, заявил губернатор
Воздушный турнир "Авиадартс", в котором принимают участие более 40 экипажей из России и Белоруссии, стал символом Рязанской области, сказал губернатор региона... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T14:46
2020-08-23T14:46
рязанская область
россия
николай любимов
ми-8
рязанская область
общество
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<strong>РЯЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости.</strong> Воздушный турнир "Авиадартс", в котором принимают участие более 40 экипажей из России и Белоруссии, стал символом <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сказал губернатор региона Николай Любимов на открытии международных этапов конкурсов по воздушной выучке летных экипажей "Авиадартс-2020".Международный этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей "Авиадартс-2020" проходит в рамках Армейских международных игр и традиционно проводится в Рязанской области. Конкурс проходит по следующим номинациям: "Истребительная авиация", "Штурмовая авиация", "Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах" и "Армейская авиация на боевых вертолетах". Летный состав будет состязаться в ведении визуальной воздушной разведки, навигации, боевом применении по наземным целям, а также эвакуации личного состава транспортно-боевыми вертолетами Ми-8.Любимов поблагодарил министерство обороны РФ и командование воздушно-космических сил за предоставленное право региону в течение шести лет подряд принимать масштабные летные соревнования."Воздушный турнир "Авиадартс" давно стал символом нашего региона. Летнее небо Рязани уже сложно представить без современной авиации, высококлассных мастеров пилотирования", – сказал Любимов.Глава региона выразил уверенность в том, что соревнования этого года пройдут на самом высоком уровне."Борьба за победу обещает быть жаркой и интересной. Свою боевую выучку и возможности своих могучих машин покажут более 40 экипажей истребительной, штурмовой, армейской авиации. Будет задействовано свыше 500 человек личного состава, а также 42 самолета и вертолета. Со своей стороны мы традиционно оказали все необходимое содействие для того, чтобы международный "Авиадартс" прошел на высоком организационном уровне", - добавил губернатор.Любимов отметил, что на этот раз на пилотов Российской Федерации и Белоруссии возложена дополнительная ответственность, поскольку в связи с пандемией на конкурс не смогли приехать участники из других стран.Заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ Андрей Юдин подчеркнул, что в конкурсе принимают участие лучшие пилоты России и Белоруссии."В непростой обстановке в мире это служит ярким свидетельством стремления наших стран к сохранению братских и доверительных отношений в военной сфере. Своим мастерством и стремлением к победе вы завоевали право участвовать в заключительных этапах международных конкурсов. Уверен, что вы покажете свои лучшие бойцовские качества, профессионализм и стремление к победе. Хочу лично поблагодарить губернатора Рязанской области Николая Любимова за оказанную помощь в подготовке и проведении международного этапа конкурса", – сказал Юдин.Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Белоруссии Александр Карев также поблагодарил за теплый прием на Рязанской земле и возможность участия в конкурсе команды своей страны."Выполнение задач, которые возложены на вас в ходе конкурса, накладывают особую обязанность. Их надо выполнить и качественно, и с соблюдением всех мер безопасности", - сказал Карев.
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россия, николай любимов, ми-8, рязанская область, общество

Турнир "Авиадартс" стал символом Рязанской области, заявил губернатор

14:46 23.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВсероссийский этап конкурса "Авиадартс"
Всероссийский этап конкурса Авиадартс
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Всероссийский этап конкурса "Авиадартс". Архивное фото
РЯЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Воздушный турнир "Авиадартс", в котором принимают участие более 40 экипажей из России и Белоруссии, стал символом Рязанской области, сказал губернатор региона Николай Любимов на открытии международных этапов конкурсов по воздушной выучке летных экипажей "Авиадартс-2020".
Международный этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей "Авиадартс-2020" проходит в рамках Армейских международных игр и традиционно проводится в Рязанской области. Конкурс проходит по следующим номинациям: "Истребительная авиация", "Штурмовая авиация", "Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах" и "Армейская авиация на боевых вертолетах". Летный состав будет состязаться в ведении визуальной воздушной разведки, навигации, боевом применении по наземным целям, а также эвакуации личного состава транспортно-боевыми вертолетами Ми-8.
Любимов поблагодарил министерство обороны РФ и командование воздушно-космических сил за предоставленное право региону в течение шести лет подряд принимать масштабные летные соревнования.
"Воздушный турнир "Авиадартс" давно стал символом нашего региона. Летнее небо Рязани уже сложно представить без современной авиации, высококлассных мастеров пилотирования", – сказал Любимов.
Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи во время конкурса Авиадартс-2016
9 августа 2016, 17:37Рязанская область
Рязанская область готова постоянно у себя проводить конкурс "Авиадартс"Торжественное закрытие международного конкурса «Авиадартс-2016» состоялось на рязанском аэродроме «Дягилево». Российские военные пилоты заняли первые места в большинстве номинаций конкурса и получили общекомандный кубок состязаний.
Глава региона выразил уверенность в том, что соревнования этого года пройдут на самом высоком уровне.
"Борьба за победу обещает быть жаркой и интересной. Свою боевую выучку и возможности своих могучих машин покажут более 40 экипажей истребительной, штурмовой, армейской авиации. Будет задействовано свыше 500 человек личного состава, а также 42 самолета и вертолета. Со своей стороны мы традиционно оказали все необходимое содействие для того, чтобы международный "Авиадартс" прошел на высоком организационном уровне", - добавил губернатор.
Любимов отметил, что на этот раз на пилотов Российской Федерации и Белоруссии возложена дополнительная ответственность, поскольку в связи с пандемией на конкурс не смогли приехать участники из других стран.
Заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ Андрей Юдин подчеркнул, что в конкурсе принимают участие лучшие пилоты России и Белоруссии.
"В непростой обстановке в мире это служит ярким свидетельством стремления наших стран к сохранению братских и доверительных отношений в военной сфере. Своим мастерством и стремлением к победе вы завоевали право участвовать в заключительных этапах международных конкурсов. Уверен, что вы покажете свои лучшие бойцовские качества, профессионализм и стремление к победе. Хочу лично поблагодарить губернатора Рязанской области Николая Любимова за оказанную помощь в подготовке и проведении международного этапа конкурса", – сказал Юдин.
Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Белоруссии Александр Карев также поблагодарил за теплый прием на Рязанской земле и возможность участия в конкурсе команды своей страны.
"Выполнение задач, которые возложены на вас в ходе конкурса, накладывают особую обязанность. Их надо выполнить и качественно, и с соблюдением всех мер безопасности", - сказал Карев.
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Рязанская областьРоссияНиколай ЛюбимовМи-8Рязанская областьОбщество
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