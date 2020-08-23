https://ria.ru/20200823/alkogolizm-1576108951.html

А с виду приличный человек. Ученые назвали признаки будущего алкоголика

За последние 20 лет люди стали больше пить. И, считают ученые, эта тенденция будет только усиливаться. Однако соотношение трезвенников и людей с алкогольной... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T08:00

2020-08-23T08:00

2020-08-23T11:18

риа наука

биология

здоровье

эксетерский университет

открытия - риа наука

российская академия наук

эдинбургский университет

великобритания

сша

алкоголь

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> За последние 20 лет люди стали <a href="https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32744-2/fulltext" target="_blank" rel="nofollow noopener">больше пить</a>. И, считают ученые, эта тенденция будет только усиливаться. Однако соотношение трезвенников и людей с алкогольной зависимостью почти не изменится. Ведь чрезмерная любовь к спиртному определяется не только социальным окружением, но и индивидуальной предрасположенностью. А ее можно вычислить по нескольким неочевидным признакам.Группа кровиСогласно <a href="https://www.jsad.com/doi/abs/10.15288/jsa.1981.42.557?journalCode=jsa&" target="_blank" rel="nofollow noopener">исследованиям</a> (правда, довольно давним), люди со второй группой крови больше подвержены алкогольной зависимости. По подсчетам ученых, в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в 1960-1980-х среди пациентов наркологических клиник почти у половины была именно эта группа. А вот с четвертой, наоборот, реже лечились от алкоголизма или состояли на учете у специалистов.Однако у этого может быть и иное объяснение: всего у <a href="https://www2.palomar.edu/anthro/blood/table_of_ABO_and_Rh_blood_type_frequencies_in_US.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener">четырех</a> процентов американцев четвертая группа крови, у 42-х — вторая. Кроме того, более поздние работы <a href="https://books.google.ru/books?id=Fu-XBAAAQBAJ&pg=PA122&lpg=PA122&dq=blood+AB0+alcohol+addiction+study&source=bl&ots=xRE6WbOqK2&sig=ACfU3U3ZaOF63a4mlkBZbUuz1__B9F5sWw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwju5vPa-6nrAhXS8OAKHeBMCgoQ6AEwCXoECAIQAQ#v=onepage&q=blood%20AB0%20alcohol%20addiction%20study&f=false" target="_blank" rel="nofollow noopener">не выявили</a> значимой связи между злоупотреблением спиртным и типом крови.Правда, несколько лет назад шведские ученые <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20937632/" target="_blank" rel="nofollow noopener">установили</a>, что люди со второй группой крови чаще болеют раком желудка. Возможно, это связано с их предрасположенностью к алкоголю и курению.Горе от умаВ 2008 году ученые из Университета Глазго и <a href="http://ria.ru/organization_EHdinburgskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Эдинбургского университета</a> (<a href="http://ria.ru/location_Scotland/" target="_blank" data-auto="true">Шотландия</a>), в течение 30 лет наблюдавшие почти за восемью тысячами британцев, <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2636535/" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришли к выводу</a>, что алкогольной зависимости способствует высокий интеллект.IQ добровольцев измерили в десятилетнем возрасте. А затем через десять, 20 и 30 лет подсчитали, как часто они злоупотребляют крепкими спиртными напитками. Оказалось, что проблемы с алкоголем больше характерны для взрослых, показавших в детстве высокий уровень интеллекта. Так, с ростом IQ на 15 единиц риск алкоголизма у мужчин увеличивался в 1,17 раза, а у женщин — в 1,38 раза.Пять лет спустя похожие результаты <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/acer.12254" target="_blank" rel="nofollow noopener">получили</a> финские исследователи, наблюдавшие за близнецами из трех тысяч семей. Выяснилось, что те, кто в детстве раньше других научился говорить, читать и писать, повзрослев, в среднем употребляют больше спиртного, чем их братья и сестры.Правда, авторы работы отмечают, что дело скорее в социальном интеллекте — способности человека понимать поведение и настроение окружающих. Так, у близнецов, раньше освоивших речь, как правило, было больше друзей, в том числе увлекающихся выпивкой. В результате они чаще оказывались в компаниях, где приняты чрезмерные возлияния.Однако британские исследователи, также <a href="https://personal.lse.ac.uk/kanazawa/pdfs/RGP2010.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">обнаружившие</a> корреляцию между IQ и тягой к спиртному, объясняют это законами эволюции. Среди животных самые умные особи чаще склонны к эволюционно новому поведению. А потребление алкоголя как раз к таковому и относится, ведь спиртное люди начали пить сравнительно недавно — например, пиво научились варить лишь восемь тысяч лет назад.В тихом омутеПо <a href="https://www.eva.mpg.de/documents/Springer/Kozhemyakina_Effects_RusJGen_2017_2464216.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным</a> сотрудников Института цитологии и генетики СО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> и их немецких коллег, к алкогольной зависимости больше склонны спокойные, а не тревожные люди. К этому выводу ученые пришли после серии экспериментов на крысах. Одни животные были ручными, другие, наоборот, вели себя очень агрессивно по отношению к человеку.Речь идет об уникальных линиях грызунов, выведенных российскими генетиками. На протяжении 80 поколений они отбирали животных на основе их реакции на людей. В прилежащем ядре мозга ручных крыс повышен уровень дофамина — гормона, создающего ощущение удовольствия. Учитывая, что этанол может искусственно влиять на его концентрацию в организме — за счет этого крепкие напитки снимают стресс, наблюдения за агрессивными и ручными грызунами позволили сделать некоторые умозаключения о причинах алкоголизма.В течение нескольких дней грызунам предлагали на выбор воду и разбавленный спирт — двух-, пяти- и десятипроцентный. Тревожные и агрессивные грызуны предпочитали некрепкий алкоголь, а вот их спокойные сородичи — пяти- и десятипроцентный раствор этанола. Кроме того, после семидневного воздержания признаки алкогольной зависимости проявились именно у ручных крыс. А значит, чрезмерная любовь к спиртному может быть связана с пониженной тревожностью, а не наоборот, как считали ранее.Любители сладкого и крепкогоУ сладкоежек больше шансов стать алкоголиками, выяснили американские нейрофизиологи. Измеряя мозговую активность 16 здоровых добровольцев (средний возраст — 26 лет), ученые обратили внимание на то, что за любовь к сахару и этанолу отвечает одна и та же зона головной коры.В ходе эксперимента его участники сначала пили подслащенную воду — в это время с помощью магнитно-резонансной томографии фиксировалась реакция мозга на сладкое. А затем отвечали на вопросы о том, как часто употребляют спиртное и в каких количествах.Выяснилось, что стимуляция системы вознаграждения мозга подслащенной водой вызывала сильную реакцию у тех респондентов, которые слишком любили крепкие напитки.Это <a href="https://www.cell.com/cell-reports/home" target="_blank" rel="nofollow noopener">согласуется</a> с результатами ученых из <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_EHksetera/" target="_blank" data-auto="true">Эксетерского университета</a> (<a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>). Они обнаружили вариант гена, который способствует повышенному потреблению сахара и алкоголя, а также высокому артериальному давлению. Это ген, отвечающий за выработку печеночного гормона FGF21. Он стимулирует поглощение глюкозы жировыми клетками и таким образом регулирует уровень сахара в крови. А кроме того, влияет на желание полакомиться сладким и употребить спиртное, воздействуя на гипоталамус.

https://ria.ru/20200525/1571966673.html

https://ria.ru/20191122/1561464371.html

https://ria.ru/20191031/1560447292.html

Andrey Kuleshov Бред 115

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великобритания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье, эксетерский университет, открытия - риа наука, российская академия наук, эдинбургский университет, великобритания, сша, алкоголь