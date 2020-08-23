https://ria.ru/20200823/5g-1576202447.html

Лавров рассказал о внедрении 5G в России

Тема внедрения технологии 5G является важной для России, сейчас вопрос состоит в выделении конкретных частот, заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T15:42

2020-08-23T15:42

2020-08-23T15:42

россия

5g

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

технологии

общество

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 23 авг - РИА Новости.</strong> Тема внедрения технологии 5G является важной для России, сейчас вопрос состоит в выделении конкретных частот, заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Вопрос, который предстоит решить – о конкретных частотах, которые предстоит выделить под 5G. Вопрос состоит в том, чтобы военные, которые на этих частотах работают и давно, нашли какой-то выход, чтобы можно было либо потесниться, либо найти другой эшелон", - сказал Лавров, выступая в рамках молодежного форума "Территория смыслов".

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576045753.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, 5g, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, общество