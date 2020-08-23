https://ria.ru/20200823/5g-1576202447.html
Лавров рассказал о внедрении 5G в России
Тема внедрения технологии 5G является важной для России, сейчас вопрос состоит в выделении конкретных частот, заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T15:42
2020-08-23T15:42
2020-08-23T15:42
россия
5g
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152100/95/1521009584_0:167:1731:1141_1400x0_80_0_0_a8378fc0939b8e6a216695a9a2454616.jpg
<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 23 авг - РИА Новости.</strong> Тема внедрения технологии 5G является важной для России, сейчас вопрос состоит в выделении конкретных частот, заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Вопрос, который предстоит решить – о конкретных частотах, которые предстоит выделить под 5G. Вопрос состоит в том, чтобы военные, которые на этих частотах работают и давно, нашли какой-то выход, чтобы можно было либо потесниться, либо найти другой эшелон", - сказал Лавров, выступая в рамках молодежного форума "Территория смыслов".
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576045753.html
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152100/95/1521009584_0:5:1731:1303_1400x0_80_0_0_96c9e305d4870c6e356e918ab4287f75.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, 5g, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, общество