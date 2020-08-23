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https://ria.ru/20200823/5g-1576202447.html
Лавров рассказал о внедрении 5G в России
Тема внедрения технологии 5G является важной для России, сейчас вопрос состоит в выделении конкретных частот, заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T15:42
2020-08-23T15:42
россия
5g
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
технологии
общество
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 23 авг - РИА Новости.</strong> Тема внедрения технологии 5G является важной для России, сейчас вопрос состоит в выделении конкретных частот, заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Вопрос, который предстоит решить – о конкретных частотах, которые предстоит выделить под 5G. Вопрос состоит в том, чтобы военные, которые на этих частотах работают и давно, нашли какой-то выход, чтобы можно было либо потесниться, либо найти другой эшелон", - сказал Лавров, выступая в рамках молодежного форума "Территория смыслов".
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576045753.html
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россия
РИА Новости
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россия, 5g, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, общество

Лавров рассказал о внедрении 5G в России

15:42 23.08.2020
5554
© РИА Новости / Максим Туманов / Перейти в фотобанкОткрытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G
© РИА Новости / Максим Туманов
Перейти в фотобанк
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Тема внедрения технологии 5G является важной для России, сейчас вопрос состоит в выделении конкретных частот, заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Вопрос, который предстоит решить – о конкретных частотах, которые предстоит выделить под 5G. Вопрос состоит в том, чтобы военные, которые на этих частотах работают и давно, нашли какой-то выход, чтобы можно было либо потесниться, либо найти другой эшелон", - сказал Лавров, выступая в рамках молодежного форума "Территория смыслов".
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Но 5G для нас – это очень важная тема. Как и для всего мира. Президент не раз говорил, что, если мы будем отставать в развитии новейших технологий, будь то 5G или искусственный интеллект, то это будет плохо для страны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
115531713
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Россия5GСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТехнологииОбщество
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