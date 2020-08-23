https://ria.ru/20200823/1576204309.html
Мировой рекорд: женщины сдвинули "КамАЗ" на 20 метров в Крыму
В Севастополе был установлен новый силовой рекорд России среди женщин. Участницы фестиваля "Евразийские игры" Оксана Кошелева и Екатерина Прокопова сдвинули на двадцать метров "КамАЗ" за прикрепленный к грузовику трос. Вес автомобиля составил около восьми тонн.
2020-08-23T16:32
2020-08-23T16:32
2020-08-23T16:32
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республика крым
севастополь
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Мировой рекорд: женщины сдвинули "КамАЗ" на 20 метров в Крыму
В Севастополе был установлен новый силовой рекорд России среди женщин. Участницы Международного фестиваля "Евразийские игры" Оксана Кошелева и Екатерина Прокопова сдвинули на двадцать метров "КамАЗ" за прикрепленный к грузовику трос. Вес автомобиля составил около восьми тонн.
2020-08-23T16:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, республика крым, севастополь, видео, спорт, общество
Мировой рекорд: женщины сдвинули "КамАЗ" на 20 метров в Крыму
В Севастополе был установлен новый силовой рекорд России среди женщин. Участницы фестиваля "Евразийские игры" Оксана Кошелева и Екатерина Прокопова сдвинули на двадцать метров "КамАЗ" за прикрепленный к грузовику трос. Вес автомобиля составил около восьми тонн.
2020-08-23T16:32
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PT0M31S
Мировой рекорд: женщины сдвинули "КамАЗ" на 20 метров в Крыму
В Севастополе был установлен новый силовой рекорд России среди женщин. Участницы фестиваля "Евразийские игры" Оксана Кошелева и Екатерина Прокопова сдвинули на двадцать метров "КамАЗ" за прикрепленный к грузовику трос. Вес автомобиля составил около восьми тонн.