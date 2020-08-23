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Мировой рекорд: женщины сдвинули "КамАЗ" на 20 метров в Крыму
В Севастополе был установлен новый силовой рекорд России среди женщин. Участницы фестиваля "Евразийские игры" Оксана Кошелева и Екатерина Прокопова сдвинули на двадцать метров "КамАЗ" за прикрепленный к грузовику трос. Вес автомобиля составил около восьми тонн.
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Мировой рекорд: женщины сдвинули "КамАЗ" на 20 метров в Крыму
В Севастополе был установлен новый силовой рекорд России среди женщин. Участницы Международного фестиваля "Евразийские игры" Оксана Кошелева и Екатерина Прокопова сдвинули на двадцать метров "КамАЗ" за прикрепленный к грузовику трос. Вес автомобиля составил около восьми тонн.
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видео, республика крым, севастополь, видео, спорт, общество
Мировой рекорд: женщины сдвинули "КамАЗ" на 20 метров в Крыму
В Севастополе был установлен новый силовой рекорд России среди женщин. Участницы фестиваля "Евразийские игры" Оксана Кошелева и Екатерина Прокопова сдвинули на двадцать метров "КамАЗ" за прикрепленный к грузовику трос. Вес автомобиля составил около восьми тонн.
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Мировой рекорд: женщины сдвинули "КамАЗ" на 20 метров в Крыму

16:32 23.08.2020
764
В Севастополе был установлен новый силовой рекорд России среди женщин. Участницы фестиваля "Евразийские игры" Оксана Кошелева и Екатерина Прокопова сдвинули на двадцать метров "КамАЗ" за прикрепленный к грузовику трос. Вес автомобиля составил около восьми тонн.
114100
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Республика КрымСевастополь
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