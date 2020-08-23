Мировой рекорд: женщины сдвинули "КамАЗ" на 20 метров в Крыму

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В Севастополе был установлен новый силовой рекорд России среди женщин. Участницы фестиваля "Евразийские игры" Оксана Кошелева и Екатерина Прокопова сдвинули на двадцать метров "КамАЗ" за прикрепленный к грузовику трос. Вес автомобиля составил около восьми тонн.