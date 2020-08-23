https://ria.ru/20200823/1576202380.html

Стелу "Минск — город-герой" обнесли забором

Десятки военных грузовиков скапливаются недалеко от стелы "Минск - город-герой", сам монумент в белорусской столице обнесен забором, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T15:39

2020-08-23T15:39

2020-08-23T15:40

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

министерство обороны белоруссии

александр лукашенко

оон

в мире

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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Десятки военных грузовиков скапливаются недалеко от стелы "Минск - город-герой", сам монумент в белорусской столице обнесен забором, передает корреспондент РИА Новости.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">министерство обороны Белоруссии</a> сообщило, что на фоне протестных акций в стране берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.Забор выставлен по всей окружности прилегающего к монументу парку, примерно в радиусе 50 метров от стелы. Там же дежурят сотрудники в штатском, несколько экипажей ГАИ. Дальше по проспекту Машерова в 200 метрах на площадке припарковано несколько десятков армейских грузовиков, рядом с ними дежурят группы людей в военной форме. Кроме того, там же припарковано несколько милицейских автомобилей и автобусов.Активистов в районе стелы пока не наблюдается. Основная масса протестующих сейчас находится на площади Независимости.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576199609.html

https://ria.ru/20200823/minsk-1576201759.html

Alexandr Lazerko Выступают якобы за процветающую Беларусь ,а на своих плечах кто по не разумению,а кто умышленно ведут страну к разрухе и не исключено к развалу по украинскому сценарию.В случае худшего варианта надеюсь попасть на подконтрольную России территорию. 39

Pavel Kiryukhin Это все народная любовь и «80% за луку» 29

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, оон, в мире