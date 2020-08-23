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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/1576202380.html
Стелу "Минск — город-герой" обнесли забором
Десятки военных грузовиков скапливаются недалеко от стелы "Минск - город-герой", сам монумент в белорусской столице обнесен забором, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T15:39
2020-08-23T15:40
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
министерство обороны белоруссии
александр лукашенко
оон
в мире
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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Десятки военных грузовиков скапливаются недалеко от стелы "Минск - город-герой", сам монумент в белорусской столице обнесен забором, передает корреспондент РИА Новости.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">министерство обороны Белоруссии</a> сообщило, что на фоне протестных акций в стране берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.Забор выставлен по всей окружности прилегающего к монументу парку, примерно в радиусе 50 метров от стелы. Там же дежурят сотрудники в штатском, несколько экипажей ГАИ. Дальше по проспекту Машерова в 200 метрах на площадке припарковано несколько десятков армейских грузовиков, рядом с ними дежурят группы людей в военной форме. Кроме того, там же припарковано несколько милицейских автомобилей и автобусов.Активистов в районе стелы пока не наблюдается. Основная масса протестующих сейчас находится на площади Независимости.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576199609.html
https://ria.ru/20200823/minsk-1576201759.html
Выступают якобы за процветающую Беларусь ,а на своих плечах кто по не разумению,а кто умышленно ведут страну к разрухе и не исключено к развалу по украинскому сценарию.В случае худшего варианта надеюсь попасть на подконтрольную России территорию.
39
Это все народная любовь и «80% за луку»
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РИА Новости
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60
мвд белоруссии, министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, оон, в мире

Стелу "Минск — город-герой" обнесли забором

15:39 23.08.2020 (обновлено: 15:40 23.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники общегражданского марша "За свободу" у стелы "Минск — город-герой" в Минске
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Участники общегражданского марша "За свободу" у стелы "Минск — город-герой" в Минске. Архивное фото
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Десятки военных грузовиков скапливаются недалеко от стелы "Минск - город-герой", сам монумент в белорусской столице обнесен забором, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило, что на фоне протестных акций в стране берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.
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"Будете иметь дело с армией": белорусские памятники взяли под охрану
Забор выставлен по всей окружности прилегающего к монументу парку, примерно в радиусе 50 метров от стелы. Там же дежурят сотрудники в штатском, несколько экипажей ГАИ. Дальше по проспекту Машерова в 200 метрах на площадке припарковано несколько десятков армейских грузовиков, рядом с ними дежурят группы людей в военной форме. Кроме того, там же припарковано несколько милицейских автомобилей и автобусов.
Активистов в районе стелы пока не наблюдается. Основная масса протестующих сейчас находится на площади Независимости.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Участники акции протеста в Минске
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85414416
Обсудить 18
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинистерство обороны БелоруссииАлександр ЛукашенкоООНВ мире
Популярные комментарии
Выступают якобы за процветающую Беларусь ,а на своих плечах кто по не разумению,а кто умышленно ведут страну к разрухе и не исключено к развалу по украинскому сценарию.В случае худшего варианта надеюсь попасть на подконтрольную России территорию.
23 августа, 15:57
Alexandr Lazerko
2500206
Это все народная любовь и «80% за луку»
23 августа, 15:40
Pavel Kiryukhin
5100122
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