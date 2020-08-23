https://ria.ru/20200823/1576194720.html

Помощник главы ВОЗ оценил риск второй волны коронавируса

Медицинские власти располагают в настоящее время всеми необходимыми инструментами, чтобы избежать второй волны COVID-19, считает помощник главы Всемирной... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T11:22

2020-08-23T11:22

2020-08-23T11:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

италия

в мире

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<strong>РИМ, 23 авг – РИА Новости, Сергей Старцев.</strong> Медицинские власти располагают в настоящее время всеми необходимыми инструментами, чтобы избежать второй волны <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, считает помощник главы Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра."Вторая волна? Не факт, что она придет, и в любом случае мы можем ее избежать. Сегодня мы имеем все инструменты для этого", - заявил известный итальянский специалист в области государственного здравоохранения в интервью, которое в воскресенье опубликовала газета <a href="http://www.corriere.it/cronache/20_agosto_23/piu-positivi-meno-gravipossiamo-ancora-evitareuna-seconda-ondata-01312d2e-e4a1-11ea-b1e4-bb7479c087c9.shtml" target="_blank" rel="nofollow noopener">Corriere della Sera</a>.Говоря о ситуации с распространением коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, Гуэрра отметил, что сейчас вновь увеличивается число зараженных людей, что связано, в частности, с улучшением и расширением диагностики."Однако возможность того, что эта ситуация найдет отражение в клинических случаях, то есть в числе больных, которые нуждаются в лечении, это другой разговор, связанный с тем, насколько пожилые люди защищены индивидуально и в медицинских учреждениях, если они госпитализированы", - указал эксперт."Иными словами, увеличение заражений было предусмотрено. Однако увеличение числа тяжелобольных можно предотвратить, потому что мы научились делать это, к сожалению, после болезненного опыта", - подчеркнул Гуэрра.Эксперт также предостерег от недооценки серьезности бессимптомных случаев заражения коронавирусом. "Мы убеждены, что даже очень легкая симптоматика может нанести видимый ущерб здоровью в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Простуда, банальные симптомы не должна оставаться без наблюдения. Ясно, что могут быть серьезные последствия. Действительно, мало молодых людей попадает в отделения интенсивной терапии, но они не должны чувствовать себя неуязвимыми. Вирус может причинить зло на следующем этапе", - заметил Гуэрра, подчеркнув, что бессимптомные зараженные невольно распространяют инфекцию.Помощник главы ВОЗ заявил также, что с началом учебного года рост случаев заражений неизбежен, потому что предотвратить физические контакты между учащимися невозможно. В этой связи он отметил, что до сих пор не прояснен вопрос о том, насколько велика способность детей распространять инфекцию. По его словам, похоже, что в возрасте до 10-11 лет их способность передавать инфекцию ниже, но после 12 лет она такая же, как у взрослых. Гуэрра сообщил, что этот вопрос будет обсужден на конференции ВОЗ 31 августа.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200819/1575963796.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, италия, в мире