https://ria.ru/20200823/1576192128.html

Юрий Квятковский представит серию перформансов на "Архстояние"

Театральный режиссёр Юрий Квятковский представит серию перформансов на международном фестивале ландшафтных объектов "Архстояние 2020: Лень", который пройдет с 4 РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T09:49

2020-08-23T09:49

2020-08-23T09:49

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новости культуры

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никола-ленивец

юрий квятковский

калужская область

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Театральный режиссёр Юрий Квятковский представит серию перформансов на международном фестивале ландшафтных объектов "Архстояние 2020: Лень", который пройдет с 4 по 6 сентября в Калужской области, сообщает пресс-служба фестиваля."Известный театральный режиссер и преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский представит серию перформансов для новых арт-объектов. Инсталляция "Положительная динамика" у "Дома-антресоли" — это звуки половиц, стоны и храп, собранные композитором в звуковую партитуру для двух ленивых исполнителей", - говорится в сообщении пресс-службы.На фестивале группа "Ритуалы привала" представит свой новый альбом "Леньсовет". "Главным музыкальным инструментом в этом концерте станет "Беседка" Ивана Горшкова, а вокалистами — населяющие ее существа, говорящие на несуществующем языке", - отмечают в пресс-службе.Музыкальную программу фестиваля составят выступления дуэта Geju, который в своих выступлениях смешивает хаус-бит, восточные ритуальные мотивы и электронику, а также проекта Сергея Пушкина Betelgeize, Anton Beznosuk и Yàko, nomusicians band и группы "Где-то там", добавляют в пресс-службе.Экскурсоводы парка Никола-Ленивец в Калужской области подготовили несколько маршрутов для прогулок."Прямиком из парка "Версаль" вы попадете к "Маяку" на Угре — месту, где все начиналось, пройдете тропой "Убежище" родом из 2016 года, доберетесь до самых отдаленных "Бобура" и "Угруана". Будет и ночной маршрут — пробежимся по "Скорой тропе", воображая себя совами, и посмотрим, как преображается парк в свете фонариков", - добавляют в пресс-службе.Организаторы фестиваля бережно относятся к экологии, и потому заменят пластиковые бейджи на бумажные со шнурками, которые можно использовать повторно. На фестивале также минимизируют количество печатных материалов и запустят капшеринг по всей территории парка, приветствуется использование многоразовых стаканов, которые можно будет арендовать в фуд-корте, сообщают в пресс-службе."Архстояние" - ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20190729/1556950642.html

никола-ленивец

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, никола-ленивец, юрий квятковский , калужская область