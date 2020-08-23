Юрий Квятковский представит серию перформансов на "Архстояние"
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Театральный режиссёр Юрий Квятковский представит серию перформансов на международном фестивале ландшафтных объектов "Архстояние 2020: Лень", который пройдет с 4 по 6 сентября в Калужской области, сообщает пресс-служба фестиваля.
"Известный театральный режиссер и преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский представит серию перформансов для новых арт-объектов. Инсталляция "Положительная динамика" у "Дома-антресоли" — это звуки половиц, стоны и храп, собранные композитором в звуковую партитуру для двух ленивых исполнителей", - говорится в сообщении пресс-службы.
На фестивале группа "Ритуалы привала" представит свой новый альбом "Леньсовет". "Главным музыкальным инструментом в этом концерте станет "Беседка" Ивана Горшкова, а вокалистами — населяющие ее существа, говорящие на несуществующем языке", - отмечают в пресс-службе.
Музыкальную программу фестиваля составят выступления дуэта Geju, который в своих выступлениях смешивает хаус-бит, восточные ритуальные мотивы и электронику, а также проекта Сергея Пушкина Betelgeize, Anton Beznosuk и Yàko, nomusicians band и группы "Где-то там", добавляют в пресс-службе.
Экскурсоводы парка Никола-Ленивец в Калужской области подготовили несколько маршрутов для прогулок.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАрт-объект "Бабур" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
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Арт-объект "Бабур" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
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Объект "Ленивый зиккурат" на территории фестиваля "Архстояние".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПосетители фестиваля "Архстояние" у объекта "Ротонда" Александра Бродского.
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Посетители фестиваля "Архстояние" у объекта "Ротонда" Александра Бродского.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАрт-объект "Вселенский разум" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
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Арт-объект "Вселенский разум" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАрт-объект "Дом с люстрой" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
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Арт-объект "Дом с люстрой" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАрт-объект "Штурм неба" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
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Арт-объект "Штурм неба" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАрт-объект "Николино ухо" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
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Арт-объект "Николино ухо" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетители у арт-объекта на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
8 из 8
Посетители у арт-объекта на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
1 из 8
Арт-объект "Бабур" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
2 из 8
Объект "Ленивый зиккурат" на территории фестиваля "Архстояние".
3 из 8
Посетители фестиваля "Архстояние" у объекта "Ротонда" Александра Бродского.
4 из 8
Арт-объект "Вселенский разум" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
5 из 8
Арт-объект "Дом с люстрой" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
6 из 8
Арт-объект "Штурм неба" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
7 из 8
Арт-объект "Николино ухо" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
8 из 8
Посетители у арт-объекта на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
"Прямиком из парка "Версаль" вы попадете к "Маяку" на Угре — месту, где все начиналось, пройдете тропой "Убежище" родом из 2016 года, доберетесь до самых отдаленных "Бобура" и "Угруана". Будет и ночной маршрут — пробежимся по "Скорой тропе", воображая себя совами, и посмотрим, как преображается парк в свете фонариков", - добавляют в пресс-службе.
Организаторы фестиваля бережно относятся к экологии, и потому заменят пластиковые бейджи на бумажные со шнурками, которые можно использовать повторно. На фестивале также минимизируют количество печатных материалов и запустят капшеринг по всей территории парка, приветствуется использование многоразовых стаканов, которые можно будет арендовать в фуд-корте, сообщают в пресс-службе.
"Архстояние" - ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
29 июля 2019, 08:00Культура"Иди, возьми и сделай": что сотворили на "Архстоянии"