https://ria.ru/20200823/1576191623.html

В Москве ожидается комфортная погода без осадков

По-июльски комфортная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T09:40

2020-08-23T09:40

2020-08-23T09:40

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> По-июльски комфортная погода без осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>."Сегодня будет очень тёплая, по-июльски комфортная погода, северная периферия антициклона будет такую погоду удерживать. Переменная облачность, без осадков, юго-западный ветер, 2-7 метров в секунду. В столице днем 24-26 градусов, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - от 22 до 27 градусов тепла, это климатический показатель июля", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20200819/1575964251.html

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москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество