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В Москве ожидается комфортная погода без осадков
По-июльски комфортная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T09:40
2020-08-23T09:40
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> По-июльски комфортная погода без осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>."Сегодня будет очень тёплая, по-июльски комфортная погода, северная периферия антициклона будет такую погоду удерживать. Переменная облачность, без осадков, юго-западный ветер, 2-7 метров в секунду. В столице днем 24-26 градусов, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - от 22 до 27 градусов тепла, это климатический показатель июля", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20200819/1575964251.html
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве ожидается комфортная погода без осадков

09:40 23.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. По-июльски комфортная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня будет очень тёплая, по-июльски комфортная погода, северная периферия антициклона будет такую погоду удерживать. Переменная облачность, без осадков, юго-западный ветер, 2-7 метров в секунду. В столице днем 24-26 градусов, в Подмосковье - от 22 до 27 градусов тепла, это климатический показатель июля", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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