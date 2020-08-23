https://ria.ru/20200823/1576191114.html
В Сунженском районе Ингушетии ввели режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) введен утром в воскресенье на территории селения Троицкое в Сунженском районе Ингушетии, сообщает региональный... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T09:12
2020-08-23T09:12
2020-08-23T09:20
республика ингушетия
сунженский район
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Режим контртеррористической операции (КТО) введен утром в воскресенье на территории селения Троицкое в <a href="http://ria.ru/location_Sunzhenskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Сунженском районе</a> Ингушетии, сообщает региональный оперативный штаб."В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по <a href="http://ria.ru/location_Ingushetija/" target="_blank" data-auto="true">Республике Ингушетия</a> принято решение о проведении с 8.00 мск 23 августа контртеррористической операции на территории селения Троицкое", - говорится в сообщении.Уточнятся, что район проведения КТО ограничен административными границами населенного пункта.
https://ria.ru/20200818/1575953371.html
республика ингушетия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, сунженский район, происшествия