https://ria.ru/20200823/1576188791.html
СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
Американский рэпер Канье Уэст подал заявку в штате Луизиана для участия в выборах президента США, сообщил местный новостной портал Nola. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T02:10
2020-08-23T02:10
2020-08-23T02:10
канье уэст
луизиана
сша
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Американский рэпер <a href="http://ria.ru/person_Kane_Uehst/" target="_blank" data-auto="true">Канье Уэст</a> подал заявку в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofLouisiana/" target="_blank" data-auto="true">Луизиана</a> для участия в выборах президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщил местный новостной портал <a href="https://www.nola.com/" target="_blank">Nola</a>.Ранее сообщалось, что рэпер отозвал свою заявку для участия в выборах президента США в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofNewJersey/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Джерси</a>.Как указывает портал, в Луизиане, в отличие от многих других штатов, от независимых кандидатов не требуется сбора тысячей подписей для внесения его имени в бюллетень. Вместо этого кандидат может заплатить регистрационный сбор в размере 500 долларов.Кроме Уэста заявку на участие в выборах президента США в Луизиане подали еще 10 независимых кандидатов.Уэст ранее заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>. Он также предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие исполнителя говорили, что Уэст страдает биполярным расстройством.По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.
https://ria.ru/20200722/1574688501.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574613859.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канье уэст, луизиана, сша, в мире