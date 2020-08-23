https://ria.ru/20200823/1576188586.html
Тауэрский мост сломался при разведении
Механический сбой произошел на Тауэрском мосту в Лондоне в субботу, движение автомобилей и пешеходов было приостановлено. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T01:40
2020-08-23T01:40
2020-08-23T01:41
лондон
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Механический сбой произошел на Тауэрском мосту в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> в субботу, движение автомобилей и пешеходов было приостановлено.После 17.00 по местному времени (19.00 мск) полиция Лондона сообщила о неисправности Тауэрского моста.Позже мост открыли для пешеходов, однако движение транспорта было все еще заблокировано."Сегодня во второй половине дня в работе моста возникли технические проблемы, и на некоторое время он был заблокирован в поднятом положении. Сейчас он снова открыт", - объяснили позже в официальном Twitter аккаунте, посвященному работе моста.Как сообщают СМИ, движение через мост было приостановлено более чем на час.
2
лондон
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, в мире
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Механический сбой произошел на Тауэрском мосту в Лондоне
в субботу, движение автомобилей и пешеходов было приостановлено.
После 17.00 по местному времени (19.00 мск) полиция Лондона сообщила о неисправности Тауэрского моста.
"Тауэрский мост в настоящее время закрыт для пешеходов и транспорта из-за механической неисправности. Сейчас механики напряженно работают, чтобы починить мост", - сообщила пресс-служба полиции в Twitter.
Позже мост открыли для пешеходов, однако движение транспорта было все еще заблокировано.
"Сегодня во второй половине дня в работе моста возникли технические проблемы, и на некоторое время он был заблокирован в поднятом положении. Сейчас он снова открыт", - объяснили позже в официальном Twitter аккаунте, посвященному работе моста.
Как сообщают СМИ, движение через мост было приостановлено более чем на час.