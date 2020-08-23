https://ria.ru/20200823/1576067730.html

Российские школьники открыли остров в Арктике

Восемь российских школьников обнаружили остров в составе архипелага Новая Земля в Арктике. Он располагается в заливе Вилькицкого у Северного острова архипелага. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T08:00

2020-08-23T08:00

2020-08-23T11:30

хорошие новости

хорошие новости

герман титов

арктика

русское географическое общество

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. </strong>Восемь российских школьников обнаружили остров в составе архипелага Новая Земля в Арктике. Он располагается в заливе Вилькицкого у Северного острова архипелага.Географическое открытие было сделано дистанционно — ребята заметили новый остров в результате обработки спутниковых снимков. То, что кусок суши не мыс, а отдельный остров, стало ясно в июле этого года. Тогда лед, соединявшей Северный остров с отступавшим ледником, обрушился и обнажил наличие отдельного участка. Размеры нового острова составляют 410 на 200 метров, площадь — 5,6 гектара, а высота достигает 27 метров. Существование острова уже подтвердили участники экспедиции Северного флота, которая прошла в заливе Вилькицкого у западного побережья Северного острова архипелага."Не секрет, что в Арктике становится теплее, ледники отступают и на их месте обнаруживается суша. Ребята открыли пусть и небольшой, но тем не менее настоящий остров, который должен быть нанесен на морские карты. Безусловно, это важное географическое открытие", — цитирует начальника управления штаба Северного флота полковника Сергея Чуркина пресс-служба Русского географического общества.Свое новое открытие школьники посвятили памяти летчика-космонавта Германа Титова, которому в этом году исполнилось бы 85 лет.Ранее школьники, изучая космические снимки, уже делали подобные открытия. Так, в 2016 году они обнаружили остров у ледника Визе, а в 2017-м — у ледника Вилькицкий Южный. Оба находятся в районе Новой Земли. В 2019 году юные исследователи открыли остров в составе архипелага Северная Земля.Юные первооткрыватели из разных регионов России входят в проектную группу компании "РискСат", которая занимается исследовательской и образовательной деятельностью в области дистанционного зондирования Земли из космоса.

https://ria.ru/20200716/1574397834.html

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арктика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, герман титов, арктика, русское географическое общество