https://ria.ru/20200823/1576002147.html

Поросят и телят закупили для курганцев на зарплату чиновников

Населению Курганской области предложили уникальную помощь в период эпидемии коронавируса: на средства из зарплаты чиновников купили 476 поросят и 143 теленка и... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T08:00

2020-08-23T08:00

2020-08-23T15:24

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коронавирус covid-19

хорошие новости

фермеры

курганская область

животные

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. </strong>Населению Курганской области предложили уникальную помощь в период эпидемии коронавируса: на средства из зарплаты чиновников купили 476 поросят и 143 теленка и подарили их нуждающимся семьям.Как рассказали жители региона, у их знакомых из соседних областей ничего подобного нет.Одним из получателей "живой" поддержки стала семья Чайковских из села Введенского, в которой воспитываются шестеро детей. Их родители сразу обратились к сотрудникам соцзащиты, когда узнали о такой инициативе, так как умеют ухаживать за парнокопытными. Дети с удовольствием возятся с телятами и поросятами, перенимая родительский опыт и традиции успешного ведения хозяйства и деревенского быта.Другая многодетная мама, Светлана Гаврилова, отметила, что приятным дополнением к инициативе правительства области стала возможность самим выбирать питомцев. После одобрения заявки это можно сделать у местных фермеров с хорошей репутацией.На оформление документов для переезда телят и поросят у будущих хозяев ушло от двух недель до месяца.По его мнению, подсобное хозяйство в селах всегда было хорошим подспорьем. На таких отдаленных территориях немало граждан, у которых нет постоянной работы, и найти ее им тоже сложно, потому и появилось решение в период пандемии обеспечивать их бесплатно телятами и поросятами.Глава региона отметил, что всего было одобрено 870 заявок от семей, соответствующих условиям получения такой меры поддержки. Среди них — наличие опыта по уходу за сельхозживотными, обустроенная территория для скотины и нуждаемость. Выдачу телят и поросят планируют проводить до 1 октября, всего курганцы получат 1500 животных.За месяц до старта реализации новых мер поддержки курганцам бесплатно предоставляли семенной картофель. Такую помощь получило более 300 семей, впервые решивших засевать или расширять огороды."Кроме того, заготовляли и безвозмездно завозили старикам дрова на зиму. В первую очередь стремимся подстраховать тех, кто потерял работу или работает, но относится к категории малообеспеченных — в регионе дрова получили более 2100 семей", — заявил Шумков.В Курганской области таким образом хотят развивать фермерство и повышать качество жизни тех, кто не уехал в мегаполисы и на родной земле готов улучшить что-то и для себя, и для региона. Для этого местные власти и органы соцзащиты создают реестр потенциальных фермеров — семей, готовых брать молочных коров и мясной скот с софинансированием со стороны правительства. Так, при желании выращивать мясных животных, включая овец и коз, будущий фермер заплатит за них всего 50%, а оставшуюся половину стоимости возместят из бюджета региона. Если житель захочет завести животных для получения молочной продукции, то 70% их стоимости оплатят из курганского бюджета.Эта поддержка будет предоставлена уже всем желающим поработать, без критериев малообеспеченности, сообщил губернатор.По его мнению, от людей нужны только готовность и способность ухаживать за животными, желание обеспечивать себя. В сбыте молока и мяса фермам также обещают помочь — закупить технику и наладить поставки на местные производства.В течение года курганские власти финансируют до ста мини-проектов через три вида грантов — "Агростартап", "Начинающий фермер" и "Семейная ферма".

https://ria.ru/20200813/1575687094.html

Дмитрий Знаем мы про такой аттракцион невиданной щедрости!) Закупили на 15 млн., а отчитаются за 30)) Вон у нас такая программа была "500 ферм" называлась... от силы работают 50, а бабла ушло на 1500!))) 24

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курганская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, хорошие новости, фермеры, курганская область, животные