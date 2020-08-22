https://ria.ru/20200822/zavtrak-1576118307.html

Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей

Каша на завтрак заряжает энергией и укрепляет иммунную систему, однако одна лишь каша вредна. Какие нужны добавки, чтобы обезопасить кашу, рассказала в интервью РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T02:00

2020-08-22T02:00

2020-08-22T02:16

каша

яйца

фрукты

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/product_kasha/" target="_blank">Каша</a> на завтрак заряжает энергией и укрепляет иммунную систему, однако одна лишь каша вредна. Какие нужны добавки, чтобы обезопасить кашу, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576089692.html" target="_blank">радио Sputnik</a> доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия.Каша – традиционный завтрак многих россиян. Она дает быстрое насыщение, что очень важно в утренней спешке. Но есть одно но. Такой завтрак нельзя назвать сбалансированным. Каша – это одни углеводы, а любой прием пищи должен включать в себя не только их, но еще и белки с жирами. Как решить эту проблему, объяснила диетолог Елена Чигия. Диетолог советует готовить каши на молоке. "В зерновых продуктах, в тех же кашах, белки не усваиваются, потому что не сбалансированы по аминокислотному составу. Там не хватает лизина, а раз лизина мало, все другое не усваивается. Чтобы белки из зерновых усваивались, каши нужно готовить на молоке, где лизина в избытке. Или сделать гречневую кашу с творогом. Рекомендуется зерновые употреблять именно с молочным белком", – объяснила диетолог в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20200821/zavtrak-1576105024.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каша, яйца, фрукты, здоровье - общество, общество