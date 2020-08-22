https://ria.ru/20200822/zavtrak-1576118307.html
Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
Каша на завтрак заряжает энергией и укрепляет иммунную систему, однако одна лишь каша вредна. Какие нужны добавки, чтобы обезопасить кашу, рассказала в интервью РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T02:00
2020-08-22T02:00
2020-08-22T02:16
каша
яйца
фрукты
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/product_kasha/" target="_blank">Каша</a> на завтрак заряжает энергией и укрепляет иммунную систему, однако одна лишь каша вредна. Какие нужны добавки, чтобы обезопасить кашу, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576089692.html" target="_blank">радио Sputnik</a> доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия.Каша – традиционный завтрак многих россиян. Она дает быстрое насыщение, что очень важно в утренней спешке. Но есть одно но. Такой завтрак нельзя назвать сбалансированным. Каша – это одни углеводы, а любой прием пищи должен включать в себя не только их, но еще и белки с жирами. Как решить эту проблему, объяснила диетолог Елена Чигия. Диетолог советует готовить каши на молоке. "В зерновых продуктах, в тех же кашах, белки не усваиваются, потому что не сбалансированы по аминокислотному составу. Там не хватает лизина, а раз лизина мало, все другое не усваивается. Чтобы белки из зерновых усваивались, каши нужно готовить на молоке, где лизина в избытке. Или сделать гречневую кашу с творогом. Рекомендуется зерновые употреблять именно с молочным белком", – объяснила диетолог в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20200821/zavtrak-1576105024.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каша, яйца, фрукты, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Каша
на завтрак заряжает энергией и укрепляет иммунную систему, однако одна лишь каша вредна. Какие нужны добавки, чтобы обезопасить кашу, рассказала в интервью радио Sputnik
доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия.
Каша – традиционный завтрак многих россиян. Она дает быстрое насыщение, что очень важно в утренней спешке. Но есть одно но. Такой завтрак нельзя назвать сбалансированным. Каша – это одни углеводы, а любой прием пищи должен включать в себя не только их, но еще и белки с жирами. Как решить эту проблему, объяснила диетолог Елена Чигия.
"Каша – это совсем не плохо, но к каше должны идти, например, сыр, яйцо или что-то еще, чтобы был белок. Важно, чтобы была клетчатка – овощи или фрукты. Завтрак должен быть достаточно плотным, 30% от рациона, поэтому это может быть, условно, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть какое-то мясное блюдо", – рассказала радио Sputnik Елена Чигия.
Диетолог советует готовить каши на молоке.
"В зерновых продуктах, в тех же кашах, белки не усваиваются, потому что не сбалансированы по аминокислотному составу. Там не хватает лизина, а раз лизина мало, все другое не усваивается. Чтобы белки из зерновых усваивались, каши нужно готовить на молоке, где лизина в избытке. Или сделать гречневую кашу с творогом. Рекомендуется зерновые употреблять именно с молочным белком", – объяснила диетолог в интервью радио Sputnik.