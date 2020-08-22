https://ria.ru/20200822/yazyk-1576144149.html

Оппозиция в Белоруссии хочет уничтожить русский язык, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против планов оппозиции по "ползучему уничтожению" русского языка, заявил, что "пусть люди говорят на том... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T15:05

2020-08-22T15:05

2020-08-22T15:23

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> выступил против планов оппозиции по "ползучему уничтожению" русского языка, заявил, что "пусть люди говорят на том языке, на котором хотят"."В этом прекрасно регионе (Гродненской области – ред.) люди разговаривают на русском, на белорусском, на польском, на литовском, на украинском. Нам предлагают ползучее уничтожение русского языка. Мол, за неделю перейдем на белорусский. Зачем? Пусть люди говорят нам том языке, на котором они хотят. Так было всегда", - сказал Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно, трансляцию которого ведет <a href="https://russian.rt.com/ussr/article/776247-lukashenko-grodno-miting" target="_blank">RT</a>.Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек.В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576145186.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире