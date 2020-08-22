https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576124038.html

Пострадавшая в ЧП в Ярославле рассказала, как ее вытащили из-под плит

Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажном доме в Ярославле рассказала губернатору Дмитрию Миронову, что при взрыве на нее упала плита, но ее спасли, при этом... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T11:00

2020-08-22T11:00

2020-08-22T11:00

взрыв газа в ярославле

дмитрий миронов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ярославская область

ярославль

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажном доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> рассказала губернатору Дмитрию Миронову, что при взрыве на нее упала плита, но ее спасли, при этом женщина даже не получила переломов.Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Правительство региона сообщало, что в результате взрыва погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи.Правительство <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> опубликовало видео беседы губернатора с пострадавшими – он навестил их в субботу утром в больнице имени Соловьева."Нам просто повезло. Я даже не представляю. Меня завалило плитой, и мальчики вытащили, даже не представляю, как. Переломов даже нет. Я в шоке… Ребенок был в другой комнате, муж в другой комнате, даже кот нашелся, все живы", - рассказала одна из пострадавших.Она работает преподавателем математики в школе №33 в Ярославле. Женщина отметила, что ей хотелось бы поправиться к первому сентября. На вопрос губернатора о том, не звонят ли ей взволнованные школьники, пострадавшая ответила: "Ничего не осталось, ни телефона, ни одежды, ни документов. Все в большой комнате, все рухнуло".<a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> заверил, что врачи больницы сделают все возможное, чтобы пострадавшие поскорее выздоровели и вернулись к своим семьям."Мы сделаем все возможное, чтобы впредь не допускать таких чрезвычайных происшествий", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576119027.html

https://ria.ru/20200822/vzryv-1576119393.html

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взрыв газа в ярославле, дмитрий миронов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославская область, ярославль, происшествия