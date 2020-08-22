Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576124038.html
Пострадавшая в ЧП в Ярославле рассказала, как ее вытащили из-под плит
Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажном доме в Ярославле рассказала губернатору Дмитрию Миронову, что при взрыве на нее упала плита, но ее спасли, при этом... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T11:00
2020-08-22T11:00
взрыв газа в ярославле
дмитрий миронов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославская область
ярославль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576122909_0:110:1239:807_1400x0_80_0_0_887a5bd44a415fb5ecf71a23622afffa.jpg
<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажном доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> рассказала губернатору Дмитрию Миронову, что при взрыве на нее упала плита, но ее спасли, при этом женщина даже не получила переломов.Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Правительство региона сообщало, что в результате взрыва погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи.Правительство <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> опубликовало видео беседы губернатора с пострадавшими – он навестил их в субботу утром в больнице имени Соловьева."Нам просто повезло. Я даже не представляю. Меня завалило плитой, и мальчики вытащили, даже не представляю, как. Переломов даже нет. Я в шоке… Ребенок был в другой комнате, муж в другой комнате, даже кот нашелся, все живы", - рассказала одна из пострадавших.Она работает преподавателем математики в школе №33 в Ярославле. Женщина отметила, что ей хотелось бы поправиться к первому сентября. На вопрос губернатора о том, не звонят ли ей взволнованные школьники, пострадавшая ответила: "Ничего не осталось, ни телефона, ни одежды, ни документов. Все в большой комнате, все рухнуло".<a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> заверил, что врачи больницы сделают все возможное, чтобы пострадавшие поскорее выздоровели и вернулись к своим семьям."Мы сделаем все возможное, чтобы впредь не допускать таких чрезвычайных происшествий", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576119027.html
https://ria.ru/20200822/vzryv-1576119393.html
1
ярославская область
ярославль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576122909_8:0:1231:917_1400x0_80_0_0_0dbe56b3af835dbd42b5fbd0678fb3bc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв газа в ярославле, дмитрий миронов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославская область, ярославль, происшествия

Пострадавшая в ЧП в Ярославле рассказала, как ее вытащили из-под плит

11:00 22.08.2020
832
© РИА НовостиСотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
© РИА Новости
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажном доме в Ярославле рассказала губернатору Дмитрию Миронову, что при взрыве на нее упала плита, но ее спасли, при этом женщина даже не получила переломов.
Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Правительство региона сообщало, что в результате взрыва погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи.
Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле
03:21
Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле попал на видео
Правительство Ярославской области опубликовало видео беседы губернатора с пострадавшими – он навестил их в субботу утром в больнице имени Соловьева.
"Нам просто повезло. Я даже не представляю. Меня завалило плитой, и мальчики вытащили, даже не представляю, как. Переломов даже нет. Я в шоке… Ребенок был в другой комнате, муж в другой комнате, даже кот нашелся, все живы", - рассказала одна из пострадавших.
Она работает преподавателем математики в школе №33 в Ярославле. Женщина отметила, что ей хотелось бы поправиться к первому сентября. На вопрос губернатора о том, не звонят ли ей взволнованные школьники, пострадавшая ответила: "Ничего не осталось, ни телефона, ни одежды, ни документов. Все в большой комнате, все рухнуло".
Дмитрий Миронов заверил, что врачи больницы сделают все возможное, чтобы пострадавшие поскорее выздоровели и вернулись к своим семьям.
"Мы сделаем все возможное, чтобы впредь не допускать таких чрезвычайных происшествий", - подчеркнул губернатор.
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
04:13
В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
1301000
Обсудить 1
Взрыв газа в ЯрославлеДмитрий МироновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ярославская областьЯрославльПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
Светлана Тихановская
Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
Алексей Навальный
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Названы причины распространения коронавируса в США
Промо-ролик Службы внешней разведки Украины
СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию "Мир"
Олег Навальный и Юлия Навальная у здания омской БСМП №1
Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
В России за сутки умер 121 человек с COVID-19
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве зафиксировали 687 новых случаев заражения коронавирусом
Космос
В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
Автомобиль скорой помощи в Германии
Навального доставили в клинику в Берлине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прибыл на полигон под Гродно, где пройдут военные учения
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11Сенатор прокомментировал слухи о причастности России к перевороту в Мали
12:09В Госдуме ответили на сообщения о причастности России к мятежу в Мали
11:44Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
11:44Лукашенко рассказал о передвижении войск НАТО к границам Белоруссии
11:42Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки
11:38Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией
11:26Навального доставили в клинику в Берлине
11:25Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни
11:20Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
11:18В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
11:17Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии
11:13Названы причины распространения коронавируса в США
11:12Лукашенко прибыл на полигон под Гродно, где пройдут военные учения
11:08Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
11:00Пострадавшая в ЧП в Ярославле рассказала, как ее вытащили из-под плит
10:50В России за сутки умер 121 человек с COVID-19
10:48В Москве зафиксировали 687 новых случаев заражения коронавирусом
10:48В России выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом
10:47В России за сутки выписали 6147 человек, переболевших COVID-19
10:47Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Лента новостейМолния