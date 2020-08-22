https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576121058.html

Группировка центра "Лидер" прибыла к месту взрыва газа в Ярославле

Группировка центра "Лидер" и комплекс "Струна" прибыли к дому в Ярославле, где в пятницу произошел взрыв газа, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T08:40

2020-08-22T08:40

2020-08-22T09:40

взрыв газа в ярославле

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ярославская область

ярославль

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576118425_0:123:2933:1772_1400x0_80_0_0_e8d50be832e912b365dd6758212fb9c5.jpg

<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Группировка центра "Лидер" и комплекс "Струна" прибыли к дому в Ярославле, где в пятницу произошел взрыв газа, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Правительство региона сообщало, что в результате взрыва погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи."Привлечены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Ярославской области, мобильный аварийно-спасательный комплекс "Гранит" ЦСООР "Лидер" МЧС России, мобильный диагностический комплекс "Струна-П" ВНИИ ГОЧС МЧС России, кинологические расчеты и инженерная техника", - говорится в сообщении.Представитель ГУМЧС по региону сообщил РИА Новости, что "специалисты уже приступили к обследованию дома".Отмечается, что органы управления и силы Ярославского городского звена территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим функционирования "Чрезвычайная ситуация"."На 22.08.2020 запланированы проведение заседания КЧС и ОПБ под руководством губернатора <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a>, проведение аварийно-восстановительных работ, обследование здания мобильным диагностическим комплексом "Струна-П" ВНИИ ГОЧС <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России, оказание всесторонней помощи пострадавшим и жильцам дома", - добавляется в сообщении.Согласно официальному сообщению регионального управления МЧС, взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже во втором подъезде. В результате происшествия повреждены 12 квартир, из них шесть уничтожены полностью. В этих 12 квартирах зарегистрированы 33 человека, в том числе девять детей, из них в доме в момент взрыва находились 19 человек, в том числе один ребенок.

https://ria.ru/20200822/vzryv-1576119393.html

https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576119027.html

5

ярославская область

ярославль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославская область, ярославль, происшествия