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Группировка центра "Лидер" прибыла к месту взрыва газа в Ярославле
Группировка центра "Лидер" и комплекс "Струна" прибыли к дому в Ярославле, где в пятницу произошел взрыв газа, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T08:40
2020-08-22T09:40
взрыв газа в ярославле
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославская область
ярославль
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Группировка центра "Лидер" и комплекс "Струна" прибыли к дому в Ярославле, где в пятницу произошел взрыв газа, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Правительство региона сообщало, что в результате взрыва погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи."Привлечены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Ярославской области, мобильный аварийно-спасательный комплекс "Гранит" ЦСООР "Лидер" МЧС России, мобильный диагностический комплекс "Струна-П" ВНИИ ГОЧС МЧС России, кинологические расчеты и инженерная техника", - говорится в сообщении.Представитель ГУМЧС по региону сообщил РИА Новости, что "специалисты уже приступили к обследованию дома".Отмечается, что органы управления и силы Ярославского городского звена территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим функционирования "Чрезвычайная ситуация"."На 22.08.2020 запланированы проведение заседания КЧС и ОПБ под руководством губернатора <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a>, проведение аварийно-восстановительных работ, обследование здания мобильным диагностическим комплексом "Струна-П" ВНИИ ГОЧС <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России, оказание всесторонней помощи пострадавшим и жильцам дома", - добавляется в сообщении.Согласно официальному сообщению регионального управления МЧС, взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже во втором подъезде. В результате происшествия повреждены 12 квартир, из них шесть уничтожены полностью. В этих 12 квартирах зарегистрированы 33 человека, в том числе девять детей, из них в доме в момент взрыва находились 19 человек, в том числе один ребенок.
https://ria.ru/20200822/vzryv-1576119393.html
https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576119027.html
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взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославская область, ярославль, происшествия

Группировка центра "Лидер" прибыла к месту взрыва газа в Ярославле

08:40 22.08.2020 (обновлено: 09:40 22.08.2020)
929
© РИА Новости / Анна Соловьева / Перейти в фотобанкВзрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
© РИА Новости / Анна Соловьева
Перейти в фотобанк
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Группировка центра "Лидер" и комплекс "Струна" прибыли к дому в Ярославле, где в пятницу произошел взрыв газа, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Правительство региона сообщало, что в результате взрыва погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи.
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
04:13
В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
"Привлечены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Ярославской области, мобильный аварийно-спасательный комплекс "Гранит" ЦСООР "Лидер" МЧС России, мобильный диагностический комплекс "Струна-П" ВНИИ ГОЧС МЧС России, кинологические расчеты и инженерная техника", - говорится в сообщении.
Представитель ГУМЧС по региону сообщил РИА Новости, что "специалисты уже приступили к обследованию дома".
Отмечается, что органы управления и силы Ярославского городского звена территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим функционирования "Чрезвычайная ситуация".
"На 22.08.2020 запланированы проведение заседания КЧС и ОПБ под руководством губернатора Ярославской области, проведение аварийно-восстановительных работ, обследование здания мобильным диагностическим комплексом "Струна-П" ВНИИ ГОЧС МЧС России, оказание всесторонней помощи пострадавшим и жильцам дома", - добавляется в сообщении.
Согласно официальному сообщению регионального управления МЧС, взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже во втором подъезде. В результате происшествия повреждены 12 квартир, из них шесть уничтожены полностью. В этих 12 квартирах зарегистрированы 33 человека, в том числе девять детей, из них в доме в момент взрыва находились 19 человек, в том числе один ребенок.
Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле
03:21
Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле попал на видео
001900
Обсудить 5
Взрыв газа в ЯрославлеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ярославская областьЯрославльПроисшествия
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