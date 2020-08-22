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Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле попал на видео
Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле попал в объектив камеры наблюдения, видеозапись была опубликована в паблике "Подслушано в Ярославле" в "ВКонтакте". РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T03:21
2020-08-22T07:47
взрыв газа в ярославле
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 авг – РИА Новости.</strong> Момент <a href="https://ria.ru/category_vzryv-yaroslavl-21082020/" target="_blank">взрыва газа в жилом доме</a> в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> попал в объектив камеры наблюдения, видеозапись была опубликована в паблике "Подслушано в Ярославле" в "<a href="https://vk.com/video-64058969_456252712" target="_blank">ВКонтакте</a>".На кадрах запечатлена детская площадка, которая находится у дома. В определенный момент времени видна вспышка, после чего площадку, с которой убегают дети и женщина, засыпает разлетающимися обломками.Взрыв газа произошел в квартире десятиэтажного дома № 5 по улице Батова в пятницу. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж. Погибли три человека, еще четверо получили травмы и были госпитализированы.СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".В <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщили об эвакуации 160 человек — жителей всех трех подъездов дома. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 33 человека, среди которых восемь детей, остальные жители отправились к родственникам и знакомым. Поисково-спасательные работы продолжаются. Местонахождение 38 человек, прописанных в подъезде, где прогремел взрыв, неизвестно.
https://ria.ru/20200822/vzryv-1576117642.html
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взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия

Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле попал на видео

03:21 22.08.2020 (обновлено: 07:47 22.08.2020)
26101
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле попал в объектив камеры наблюдения, видеозапись была опубликована в паблике "Подслушано в Ярославле" в "ВКонтакте".
На кадрах запечатлена детская площадка, которая находится у дома. В определенный момент времени видна вспышка, после чего площадку, с которой убегают дети и женщина, засыпает разлетающимися обломками.
Взрыв газа произошел в квартире десятиэтажного дома № 5 по улице Батова в пятницу. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж. Погибли три человека, еще четверо получили травмы и были госпитализированы.
СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".
В МЧС сообщили об эвакуации 160 человек — жителей всех трех подъездов дома. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 33 человека, среди которых восемь детей, остальные жители отправились к родственникам и знакомым. Поисково-спасательные работы продолжаются. Местонахождение 38 человек, прописанных в подъезде, где прогремел взрыв, неизвестно.
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
00:46
При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
41111571126
Обсудить 14
Взрыв газа в ЯрославлеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯрославльПроисшествия
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