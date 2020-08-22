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Жильцы дома в Ярославле рассказали, как спасались при взрыве
Жильцы дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, рассказали РИА Новости, как спасались: одним пришлось выламывать железную дверь, другие махали красным... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T15:39
2020-08-22T19:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг - РИА Новости, Екатерина Абрамова.</strong> Жильцы дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, рассказали РИА Новости, как спасались: одним пришлось выламывать железную дверь, другие махали красным полотенцем в окно, призывая помощь.Татьяна Юрьевна с супругом проживают на четвертом этаже, за стеной квартиры, ставшей эпицентром взрыва - в ней погибла преподаватель детской школы искусств и бывший замдекана в Ярославском педуниверситете 66-летняя Елена Калошина, однако их квартира практически не пострадала."Рядом с нами все выбито. У нас только на кухне плитка со стены осыпалась при взрыве. А потом я зашла в большую комнату, и там жалюзи лежит на полу как сугроб. И тут все начинает заполняться едким дымом. Мы слышим истошные вопли с улицы "бегите, бегите из дома". Мы стали выходить, а у нас заклинило железную дверь на две квартиры. И мой муж с этой стороны, и мужчины из нашего подъезда с другой стороны вышибали эту дверь ломом", - рассказывает собеседница агентства.По ее словам, все сильно надышались дымом, ее мужчины вынесли на руках."Слава богу, все обошлось с нами, соседи нам помогли. Но наша соседка к сожалению погибла. Такая женщина чудесная! Ужасно. Погибшую маму с ребенком я не знаю, говорят, муж у нее был в деревне… По словам соседей, они только что с сыном только вернулись с улицы, как раздался взрыв. Когда мы выходили, их тамбур горел", - говорит Татьяна Юрьевна.По ее словам, она очень переживает, что не может попасть в свою квартиру и получить вещи, ночь провела у сестры, та дала ей чистую одежду. "Вот так в 70 лет остаться без крыши над головой, у нас ничего нет - документы, вещи все осталось там", - отмечает собеседница.Другая жительница дома, Ирина Сергеевна, находилась в квартире на пятом этаже с двумя внуками полутора и шести лет, и еще с двумя взрослыми. У них от взрыва пострадал только балкон."У нас квартира на две стороны. С той стороны, где был дым, нельзя было открыть окно, я побежала на другую сторону, открыла окно, стала махать красным полотенцем, кричала "помогите, помогите". Очень быстро к нам поднялись пожарные и спустили нас. Но все-таки мы успели наглотаться дыма, особенно мой муж - он пытался спуститься по лестнице самостоятельно, но вернулся с красными глазами, там совсем нельзя было дышать. Его до сих пор рвет, тошнит, скорую вызывали", - рассказывает собеседница.В пятницу вечером в многоэтажном доме <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославля</a> произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи. Следствие рассматривает несколько версий ЧП, в качестве основной - утечка бытового газа в квартире четвертого этажа.
https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576125045.html
https://ria.ru/20200822/vzryv-1576123066.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Взрыв газа в Ярославле: шесть уничтоженных квартир и разбор завалов
Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ярославле. Обрушились стены и перекрытия этажей. Под завалами спасатели обнаружили тела двух взрослых и ребенка восьми лет. Пострадало 12 квартир, шесть из них уничтожено полностью.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия

Жильцы дома в Ярославле рассказали, как спасались при взрыве

15:39 22.08.2020 (обновлено: 19:17 22.08.2020)
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© РИА НовостиСотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
© РИА Новости
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг - РИА Новости, Екатерина Абрамова. Жильцы дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, рассказали РИА Новости, как спасались: одним пришлось выламывать железную дверь, другие махали красным полотенцем в окно, призывая помощь.
Татьяна Юрьевна с супругом проживают на четвертом этаже, за стеной квартиры, ставшей эпицентром взрыва - в ней погибла преподаватель детской школы искусств и бывший замдекана в Ярославском педуниверситете 66-летняя Елена Калошина, однако их квартира практически не пострадала.
"Рядом с нами все выбито. У нас только на кухне плитка со стены осыпалась при взрыве. А потом я зашла в большую комнату, и там жалюзи лежит на полу как сугроб. И тут все начинает заполняться едким дымом. Мы слышим истошные вопли с улицы "бегите, бегите из дома". Мы стали выходить, а у нас заклинило железную дверь на две квартиры. И мой муж с этой стороны, и мужчины из нашего подъезда с другой стороны вышибали эту дверь ломом", - рассказывает собеседница агентства.
По ее словам, все сильно надышались дымом, ее мужчины вынесли на руках.
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Вчера, 11:45
"Ни телефона, ни документов". Жительница Ярославля рассказала о взрыве
"Слава богу, все обошлось с нами, соседи нам помогли. Но наша соседка к сожалению погибла. Такая женщина чудесная! Ужасно. Погибшую маму с ребенком я не знаю, говорят, муж у нее был в деревне… По словам соседей, они только что с сыном только вернулись с улицы, как раздался взрыв. Когда мы выходили, их тамбур горел", - говорит Татьяна Юрьевна.
По ее словам, она очень переживает, что не может попасть в свою квартиру и получить вещи, ночь провела у сестры, та дала ей чистую одежду. "Вот так в 70 лет остаться без крыши над головой, у нас ничего нет - документы, вещи все осталось там", - отмечает собеседница.
Другая жительница дома, Ирина Сергеевна, находилась в квартире на пятом этаже с двумя внуками полутора и шести лет, и еще с двумя взрослыми. У них от взрыва пострадал только балкон.
"У нас квартира на две стороны. С той стороны, где был дым, нельзя было открыть окно, я побежала на другую сторону, открыла окно, стала махать красным полотенцем, кричала "помогите, помогите". Очень быстро к нам поднялись пожарные и спустили нас. Но все-таки мы успели наглотаться дыма, особенно мой муж - он пытался спуститься по лестнице самостоятельно, но вернулся с красными глазами, там совсем нельзя было дышать. Его до сих пор рвет, тошнит, скорую вызывали", - рассказывает собеседница.
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Вчера, 10:18
Семьи погибших при взрыве газа в Ярославле получат по миллиону рублей
В пятницу вечером в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи. Следствие рассматривает несколько версий ЧП, в качестве основной - утечка бытового газа в квартире четвертого этажа.
0012700
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯрославльПроисшествия
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