https://ria.ru/20200822/vzryv-1576123488.html
При взрыве на заводе в свердловском Асбесте пострадали двое рабочих
Два человека пострадали в результате взрыва на заводе "Форес" в городе Асбест Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель регионального главка МВД... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T10:38
2020-08-22T10:38
2020-08-22T11:17
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
асбест
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Два человека пострадали в результате взрыва на заводе "Форес" в городе <a href="http://ria.ru/location_Asbest/" target="_blank" data-auto="true">Асбест</a> <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>, сообщил РИА Новости руководитель регионального главка МВД <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gorelykh/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Горелых</a>.По предварительным данным, рабочие неправильно использовали оборудование."Вместо положенных трех часов устройство использовалось порядка шести, в результате чего могло образоваться высокое давление в закрытой емкости с последующим мощным хлопком. У оборудования вырвало крышку, по цеху разлетелась смесь горячей воды и песка", — сказал собеседник агентства.По его словам, двух пострадавших госпитализировали в местную больницу. У одного из рабочих ожоги 65-70 процентов тела, у второго — 20-25 процентов. Сейчас полиции предстоит установить, проводили ли на производстве инструктаж по технике безопасности и кто из руководителей был за него ответственным.
https://ria.ru/20200821/vzryv-1576112099.html
1
свердловская область
асбест
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, асбест, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости.
Два человека пострадали в результате взрыва на заводе "Форес" в городе Асбест Свердловской области
, сообщил РИА Новости руководитель регионального главка МВД Валерий Горелых
.
По предварительным данным, рабочие неправильно использовали оборудование.
"Вместо положенных трех часов устройство использовалось порядка шести, в результате чего могло образоваться высокое давление в закрытой емкости с последующим мощным хлопком. У оборудования вырвало крышку, по цеху разлетелась смесь горячей воды и песка", — сказал собеседник агентства.
По его словам, двух пострадавших госпитализировали в местную больницу. У одного из рабочих ожоги 65-70 процентов тела, у второго — 20-25 процентов.
Сейчас полиции предстоит установить, проводили ли на производстве инструктаж по технике безопасности и кто из руководителей был за него ответственным.