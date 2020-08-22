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Семьи погибших при взрыве газа в Ярославле получат по миллиону рублей
Семьи погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Ярославле получат по 1 миллиону рублей, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов в своих аккаунтах в... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T10:18
2020-08-22T10:18
дмитрий миронов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в ярославле
ярославль
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Семьи погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> получат по 1 миллиону рублей, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> в своих аккаунтах в социальных сетях.Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Правительство региона сообщало, что в результате взрыва погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи."Утром провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по факту ЧП на улице Батова. Обсудили работу, которая велась экстренными службами города Ярославля по ликвидации последствий и дальнейший план действий по поддержке пострадавших и членов их семей. Семьи трех погибших при обрушении подъезда после взрыва в десятиэтажном доме в Ярославле получат по 1 миллиону рублей", - написал глава региона.По его словам, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым, с ними работает группа психологов."Всем пострадавшим в результате трагедии еще раз приношу свои самые глубокие соболезнования. В беде людей не оставим", - подчеркнул Дмитрий Миронов.
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дмитрий миронов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в ярославле, ярославль

Семьи погибших при взрыве газа в Ярославле получат по миллиону рублей

10:18 22.08.2020
6038
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Семьи погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Ярославле получат по 1 миллиону рублей, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов в своих аккаунтах в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Правительство региона сообщало, что в результате взрыва погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи.
"Утром провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по факту ЧП на улице Батова. Обсудили работу, которая велась экстренными службами города Ярославля по ликвидации последствий и дальнейший план действий по поддержке пострадавших и членов их семей. Семьи трех погибших при обрушении подъезда после взрыва в десятиэтажном доме в Ярославле получат по 1 миллиону рублей", - написал глава региона.

Утром провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по факту ЧП на улице Батова. Обсудили работу, которая велась...

Опубликовано Дмитрий Миронов Пятница, 21 августа 2020 г.
По его словам, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым, с ними работает группа психологов.
"Всем пострадавшим в результате трагедии еще раз приношу свои самые глубокие соболезнования. В беде людей не оставим", - подчеркнул Дмитрий Миронов.
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
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Дмитрий МироновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в ЯрославлеЯрославль
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