https://ria.ru/20200822/vzryv-1576123066.html

Семьи погибших при взрыве газа в Ярославле получат по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Ярославле получат по 1 миллиону рублей, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов в своих аккаунтах в... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T10:18

2020-08-22T10:18

2020-08-22T10:18

дмитрий миронов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в ярославле

ярославль

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Семьи погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> получат по 1 миллиону рублей, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> в своих аккаунтах в социальных сетях.Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Правительство региона сообщало, что в результате взрыва погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи."Утром провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по факту ЧП на улице Батова. Обсудили работу, которая велась экстренными службами города Ярославля по ликвидации последствий и дальнейший план действий по поддержке пострадавших и членов их семей. Семьи трех погибших при обрушении подъезда после взрыва в десятиэтажном доме в Ярославле получат по 1 миллиону рублей", - написал глава региона.По его словам, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым, с ними работает группа психологов."Всем пострадавшим в результате трагедии еще раз приношу свои самые глубокие соболезнования. В беде людей не оставим", - подчеркнул Дмитрий Миронов.

https://ria.ru/20200821/ochevidtsy-1576116701.html

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ярославль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в ярославле, ярославль