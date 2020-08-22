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Власти сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ярославле
Трое пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме в Ярославле остаются в состоянии средней степени тяжести, сообщило правительство Ярославской области в... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T08:45
2020-08-22T08:45
взрыв газа в ярославле
ярославль
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Трое пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> остаются в состоянии средней степени тяжести, сообщило правительство Ярославской области в субботу.В Ярославле на улице Батова в доме №5 корпус 2 вечером в пятницу произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Погибли две женщины и восьмилетний мальчик. Трое пострадавших госпитализированы.По данным властей, пострадавшие остаются в больницах."Две женщины в больнице имени Соловьева, у обеих средняя степень тяжести, черепно-мозговые травмы. Одна женщина госпитализирована в больницу №9. У нее тоже средняя степень тяжести, гипертоническая болезнь", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что еще один пострадавший находится под амбулаторным наблюдением дома.
https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576119027.html
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взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия

Власти сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ярославле

08:45 22.08.2020
1217
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Трое пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме в Ярославле остаются в состоянии средней степени тяжести, сообщило правительство Ярославской области в субботу.
В Ярославле на улице Батова в доме №5 корпус 2 вечером в пятницу произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Погибли две женщины и восьмилетний мальчик. Трое пострадавших госпитализированы.
По данным властей, пострадавшие остаются в больницах.
"Две женщины в больнице имени Соловьева, у обеих средняя степень тяжести, черепно-мозговые травмы. Одна женщина госпитализирована в больницу №9. У нее тоже средняя степень тяжести, гипертоническая болезнь", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что еще один пострадавший находится под амбулаторным наблюдением дома.
Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле
03:21
Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле попал на видео
010800
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Взрыв газа в ЯрославлеЯрославльПроисшествия
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