https://ria.ru/20200822/vzryv-1576119393.html
В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
Спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажном доме Ярославля завершены, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T04:13
2020-08-22T04:13
2020-08-22T04:27
взрыв газа в ярославле
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажном доме <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославля</a> завершены, заявил журналистам начальник ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону Олег Бочаров.Ранее правительство региона сообщило, что в результате взрыва погибли три человека: две женщины и ребенок.Он подтвердил, что третьим погибшим при взрыве газа стал мальчик восьми лет. Его тело бы найдено под завалами в 03:15 мск.Он подчеркнул, что судьба всех жильцов пострадавшего подъезда известна."Пострадало 12 квартир, из них шесть квартир получили полное разрушение", - отметил представитель ведомства.В свою очередь в МЧС РФ РИА Новости сообщили, что пострадали четыре человека.
https://ria.ru/20200821/ochevidtsy-1576116701.html
1
ярославль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.
Спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажном доме Ярославля
завершены, заявил журналистам начальник ГУ МЧС
по региону Олег Бочаров.
Ранее правительство региона сообщило, что в результате взрыва погибли три человека: две женщины и ребенок.
"Работы спасательные завершены. Будет приниматься сейчас решение по укреплению конструкций и дальнейшего разбора завалов", - сказал Бочаров.
Он подтвердил, что третьим погибшим при взрыве газа стал мальчик восьми лет. Его тело бы найдено под завалами в 03:15 мск.
Он подчеркнул, что судьба всех жильцов пострадавшего подъезда известна.
"Пострадало 12 квартир, из них шесть квартир получили полное разрушение", - отметил представитель ведомства.
В свою очередь в МЧС РФ РИА Новости сообщили, что пострадали четыре человека.