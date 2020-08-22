https://ria.ru/20200822/vzryv-1576119393.html

В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме

Спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажном доме Ярославля завершены, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T04:13

2020-08-22T04:13

2020-08-22T04:27

взрыв газа в ярославле

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ярославль

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажном доме <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославля</a> завершены, заявил журналистам начальник ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону Олег Бочаров.Ранее правительство региона сообщило, что в результате взрыва погибли три человека: две женщины и ребенок.Он подтвердил, что третьим погибшим при взрыве газа стал мальчик восьми лет. Его тело бы найдено под завалами в 03:15 мск.Он подчеркнул, что судьба всех жильцов пострадавшего подъезда известна."Пострадало 12 квартир, из них шесть квартир получили полное разрушение", - отметил представитель ведомства.В свою очередь в МЧС РФ РИА Новости сообщили, что пострадали четыре человека.

https://ria.ru/20200821/ochevidtsy-1576116701.html

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ярославль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия