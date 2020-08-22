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Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
Под завалами многоэтажного дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, нашли тела женщины и ребенка, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T03:21
2020-08-22T10:06
взрыв газа в ярославле
ярославль
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Под завалами многоэтажного дома в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/">Ярославле</a>, где произошел взрыв газа, нашли тела женщины и ребенка, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Число погибших выросло до трех человек.Еще трое из четырех пострадавших в ЧП остаются в состоянии средней степени тяжести. Один человек получил помощь амбулаторно, остальные находятся в больницах.Спасатели также сообщали, что неизвестна судьба 38 человек, прописанных в подъезде, где прогремел взрыв. Позднее стало известно, что судьба всех жильцов установлена.Взрыв газа произошел в пятницу в квартире десятиэтажного дома номер пять по улице Батова. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".Спасательные работы на месте происшествия завершены.
https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576119027.html
Почему руководителям страны – не интересно мнение народа?!!! Два года пишу - что толку!!! Пора на прибыль от газа не игроков в «Зенит» покупать,за миллионы долларов, а реанимировать газовые системы в домах,всё давно проржавело и пришло в негодность, недели не проходит, чтобы в доме газ не взорвался?!!!?!!!
127
Действительно! Можно было бы на эти деньги установить хотя бы датчики газа на подъезд, в вентиляционную шахту, а возможно и в каждую квартиру, при срабатывании которых автоматически перекрывался газ пускай даже на весь дом, а не только на подъезд
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ярославль
РИА Новости
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взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия

Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка

03:21 22.08.2020 (обновлено: 10:06 22.08.2020)
88917
© РИА Новости / Анна Соловьева / Перейти в фотобанкВзрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
© РИА Новости / Анна Соловьева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Под завалами многоэтажного дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, нашли тела женщины и ребенка, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Число погибших выросло до трех человек.

"В 3:03 обнаружены тела ребенка и женщины, ребенок 2012 года рождения", — рассказал собеседник агентства.

Еще трое из четырех пострадавших в ЧП остаются в состоянии средней степени тяжести. Один человек получил помощь амбулаторно, остальные находятся в больницах.
Спасатели также сообщали, что неизвестна судьба 38 человек, прописанных в подъезде, где прогремел взрыв. Позднее стало известно, что судьба всех жильцов установлена.
Взрыв газа произошел в пятницу в квартире десятиэтажного дома номер пять по улице Батова. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.
СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".
Спасательные работы на месте происшествия завершены.
Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле
03:21
Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле попал на видео
12983763324
Обсудить 17
Взрыв газа в ЯрославлеЯрославльПроисшествия
Популярные комментарии
Почему руководителям страны – не интересно мнение народа?!!! Два года пишу - что толку!!! Пора на прибыль от газа не игроков в «Зенит» покупать,за миллионы долларов, а реанимировать газовые системы в домах,всё давно проржавело и пришло в негодность, недели не проходит, чтобы в доме газ не взорвался?!!!?!!!
22 августа, 05:16
Robin Bobin
104113018
Действительно! Можно было бы на эти деньги установить хотя бы датчики газа на подъезд, в вентиляционную шахту, а возможно и в каждую квартиру, при срабатывании которых автоматически перекрывался газ пускай даже на весь дом, а не только на подъезд
22 августа, 07:01
Michael F
4000003
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Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле попал на видео
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