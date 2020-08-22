https://ria.ru/20200822/vzryv-1576119007.html
Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
Под завалами многоэтажного дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, нашли тела женщины и ребенка, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T03:21
2020-08-22T03:21
2020-08-22T10:06
взрыв газа в ярославле
ярославль
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Под завалами многоэтажного дома в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/">Ярославле</a>, где произошел взрыв газа, нашли тела женщины и ребенка, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Число погибших выросло до трех человек.Еще трое из четырех пострадавших в ЧП остаются в состоянии средней степени тяжести. Один человек получил помощь амбулаторно, остальные находятся в больницах.Спасатели также сообщали, что неизвестна судьба 38 человек, прописанных в подъезде, где прогремел взрыв. Позднее стало известно, что судьба всех жильцов установлена.Взрыв газа произошел в пятницу в квартире десятиэтажного дома номер пять по улице Батова. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".Спасательные работы на месте происшествия завершены.
https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576119027.html
Robin Bobin
Почему руководителям страны – не интересно мнение народа?!!! Два года пишу - что толку!!! Пора на прибыль от газа не игроков в «Зенит» покупать,за миллионы долларов, а реанимировать газовые системы в домах,всё давно проржавело и пришло в негодность, недели не проходит, чтобы в доме газ не взорвался?!!!?!!!
127
Michael F
Действительно! Можно было бы на эти деньги установить хотя бы датчики газа на подъезд, в вентиляционную шахту, а возможно и в каждую квартиру, при срабатывании которых автоматически перекрывался газ пускай даже на весь дом, а не только на подъезд
43
17
ярославль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Под завалами многоэтажного дома в Ярославле
, где произошел взрыв газа, нашли тела женщины и ребенка, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Число погибших выросло до трех человек.
"В 3:03 обнаружены тела ребенка и женщины, ребенок 2012 года рождения", — рассказал собеседник агентства.
Еще трое из четырех пострадавших в ЧП остаются в состоянии средней степени тяжести. Один человек получил помощь амбулаторно, остальные находятся в больницах.
Спасатели также сообщали, что неизвестна судьба 38 человек, прописанных в подъезде, где прогремел взрыв. Позднее стало известно, что судьба всех жильцов установлена.
Взрыв газа произошел в пятницу в квартире десятиэтажного дома номер пять по улице Батова. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.
СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".
Спасательные работы на месте происшествия завершены.