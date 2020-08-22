https://ria.ru/20200822/vzryv-1576118254.html

В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей

Тело второй погибшей найдено под завалами многоэтажного дома в Ярославле, где взорвался газ, сообщили журналистам в правительстве области. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T01:51

2020-08-22T01:51

2020-08-22T03:14

взрыв газа в ярославле

ярославль

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Тело второй погибшей найдено под завалами многоэтажного дома в <a href="https://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank">Ярославле</a>, где взорвался газ, сообщили журналистам в правительстве области.Ранее в МЧС сообщали, что под завалами дома ищут ребенка и его мать. Тело первой погибшей, преподавателя школы искусств, извлекли из-под обломков вскоре после взрыва.Местонахождение 38 человек, прописанных в подъезде, где прогремел взрыв, неизвестно. Взрыв газа произошел в пятницу в квартире десятиэтажного дома № 5 по улице Батова. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.Одна женщина погибла, еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".В МЧС сообщили об эвакуации 160 человек — жителей всех трех подъездов дома. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 33 человека, среди которых восемь детей, остальные жители отправились к родственникам и знакомым. Поисково-спасательные работы продолжаются.

https://ria.ru/20200821/vzryv-1576117103.html

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ярославль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия