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В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
Тело второй погибшей найдено под завалами многоэтажного дома в Ярославле, где взорвался газ, сообщили журналистам в правительстве области. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T01:51
2020-08-22T03:14
взрыв газа в ярославле
ярославль
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Тело второй погибшей найдено под завалами многоэтажного дома в <a href="https://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank">Ярославле</a>, где взорвался газ, сообщили журналистам в правительстве области.Ранее в МЧС сообщали, что под завалами дома ищут ребенка и его мать. Тело первой погибшей, преподавателя школы искусств, извлекли из-под обломков вскоре после взрыва.Местонахождение 38 человек, прописанных в подъезде, где прогремел взрыв, неизвестно. Взрыв газа произошел в пятницу в квартире десятиэтажного дома № 5 по улице Батова. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.Одна женщина погибла, еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".В МЧС сообщили об эвакуации 160 человек — жителей всех трех подъездов дома. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 33 человека, среди которых восемь детей, остальные жители отправились к родственникам и знакомым. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия

В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей

01:51 22.08.2020 (обновлено: 03:14 22.08.2020)
35722
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тело второй погибшей найдено под завалами многоэтажного дома в Ярославле, где взорвался газ, сообщили журналистам в правительстве области.
Ранее в МЧС сообщали, что под завалами дома ищут ребенка и его мать. Тело первой погибшей, преподавателя школы искусств, извлекли из-под обломков вскоре после взрыва.
Местонахождение 38 человек, прописанных в подъезде, где прогремел взрыв, неизвестно.
Взрыв газа произошел в пятницу в квартире десятиэтажного дома № 5 по улице Батова. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.
Одна женщина погибла, еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.
СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".
В МЧС сообщили об эвакуации 160 человек — жителей всех трех подъездов дома. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 33 человека, среди которых восемь детей, остальные жители отправились к родственникам и знакомым. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Взрыв газа в живом доме в Ярославле
Вчера, 23:39
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1338166
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Взрыв газа в ЯрославлеЯрославльПроисшествия
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