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При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
Жительница Ярославля, погибшая при взрыве газа в многоэтажном доме, работала преподавателем в детской школе искусств "Канцона". РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T00:46
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взрыв газа в ярославле
ярославль
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославля</a>, погибшая при взрыве газа в многоэтажном доме, работала преподавателем в детской школе искусств "Канцона".В Ярославле на улице Батова в доме №5 корпус 2 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Погибла женщина 1954 года рождения, под завалами могут находиться два человека, включая ребенка. По данным Минздрава РФ, пострадали три человека.На сайте учебного заведения значится, Елена Александровна - преподаватель высшей квалификационной категории. Педагогический стаж насчитывает почти 27 лет, из них 10 лет она трудилась в культурной отрасли.
ярославль
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взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия

При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств

00:46 22.08.2020 (обновлено: 01:12 22.08.2020)
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Жительница Ярославля, погибшая при взрыве газа в многоэтажном доме, работала преподавателем в детской школе искусств "Канцона".
В Ярославле на улице Батова в доме №5 корпус 2 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Погибла женщина 1954 года рождения, под завалами могут находиться два человека, включая ребенка. По данным Минздрава РФ, пострадали три человека.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня при взрыве газа на Батова, 5 к. 2 погибла преподаватель ДШИ "Канцона", маг преподавания предмета "История изобразительного искусства" Калошина Елена Александровна. Вечная память!", - написала коллега погибшей Ольга Ковалевская на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

На сайте учебного заведения значится, Елена Александровна - преподаватель высшей квалификационной категории. Педагогический стаж насчитывает почти 27 лет, из них 10 лет она трудилась в культурной отрасли.
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Взрыв газа в ЯрославлеЯрославльПроисшествия
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