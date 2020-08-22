https://ria.ru/20200822/vzryv-1576117642.html

При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств

Жительница Ярославля, погибшая при взрыве газа в многоэтажном доме, работала преподавателем в детской школе искусств "Канцона". РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T00:46

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взрыв газа в ярославле

ярославль

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославля</a>, погибшая при взрыве газа в многоэтажном доме, работала преподавателем в детской школе искусств "Канцона".В Ярославле на улице Батова в доме №5 корпус 2 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Погибла женщина 1954 года рождения, под завалами могут находиться два человека, включая ребенка. По данным Минздрава РФ, пострадали три человека.На сайте учебного заведения значится, Елена Александровна - преподаватель высшей квалификационной категории. Педагогический стаж насчитывает почти 27 лет, из них 10 лет она трудилась в культурной отрасли.

ярославль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия