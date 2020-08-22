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В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
Допуск людей в уцелевшие квартиры дома в Ярославле, где взорвался газ, будет организован после того, как подтвердится безопасность конструкций, заявил... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T00:40
2020-08-22T00:40
взрыв газа в ярославле
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Допуск людей в уцелевшие квартиры дома в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, где взорвался газ, будет организован после того, как подтвердится безопасность конструкций, заявил журналистам начальник ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по региону Олег Бочаров.Ранее сообщалось, что в Ярославле на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Один человек погиб и четверо пострадали, под завалами могут находиться два человека, включая ребенка.Он отметил, что обследовать безопасность конструкций будут специалисты МЧС с мобильным комплексом "Струна". Работа начнется в субботу утром.И.о. прокурора Ярославской области Дмитрий Чумак рассказал журналистам, что прокуратура контролирует ход расследования возбужденного по факту происшествия уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека. "Кроме того, будут проконтролированы вопросы обеспечения жилищных и иных социальных прав пострадавших граждан", - подчеркнул Чумак.
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взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия

В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ

00:40 22.08.2020
320
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Допуск людей в уцелевшие квартиры дома в Ярославле, где взорвался газ, будет организован после того, как подтвердится безопасность конструкций, заявил журналистам начальник ГУ МЧС России по региону Олег Бочаров.
Ранее сообщалось, что в Ярославле на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Один человек погиб и четверо пострадали, под завалами могут находиться два человека, включая ребенка.
"Чтобы был организован допуск людей в свои квартиры, должна быть обеспечена безопасность. Поэтому создана строительная комиссия… После оценки безопасности строительных конструкций дома будет организован проход, чтобы люди из сохранившихся подъездов забрали свои вещи, и с непострадавших этажей также будет организована работа по документам и вещам. Поступили заявки и по животным, которые остались. Также будем со всеми мерами предосторожности все эти вопросы решать", - рассказал Бочаров.
Он отметил, что обследовать безопасность конструкций будут специалисты МЧС с мобильным комплексом "Струна". Работа начнется в субботу утром.
И.о. прокурора Ярославской области Дмитрий Чумак рассказал журналистам, что прокуратура контролирует ход расследования возбужденного по факту происшествия уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека. "Кроме того, будут проконтролированы вопросы обеспечения жилищных и иных социальных прав пострадавших граждан", - подчеркнул Чумак.
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
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Взрыв газа в ЯрославлеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯрославльПроисшествия
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