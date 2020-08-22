https://ria.ru/20200822/vzryv-1576117609.html

В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ

Допуск людей в уцелевшие квартиры дома в Ярославле, где взорвался газ, будет организован после того, как подтвердится безопасность конструкций, заявил... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T00:40

2020-08-22T00:40

2020-08-22T00:40

взрыв газа в ярославле

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ярославль

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Допуск людей в уцелевшие квартиры дома в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, где взорвался газ, будет организован после того, как подтвердится безопасность конструкций, заявил журналистам начальник ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по региону Олег Бочаров.Ранее сообщалось, что в Ярославле на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Один человек погиб и четверо пострадали, под завалами могут находиться два человека, включая ребенка.Он отметил, что обследовать безопасность конструкций будут специалисты МЧС с мобильным комплексом "Струна". Работа начнется в субботу утром.И.о. прокурора Ярославской области Дмитрий Чумак рассказал журналистам, что прокуратура контролирует ход расследования возбужденного по факту происшествия уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека. "Кроме того, будут проконтролированы вопросы обеспечения жилищных и иных социальных прав пострадавших граждан", - подчеркнул Чумак.

https://ria.ru/20200821/ochevidtsy-1576116701.html

ярославль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия