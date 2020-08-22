Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200822/vzryv-1576117517.html
После взрыва газа в доме в Ярославле неизвестна судьба 38 человек
Спасатели и власти уточняют местонахождение 38 человек, прописанных в подъезде многоэтажного дома в Ярославле, где взорвался газ, сообщил начальник... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T00:15
2020-08-22T00:36
взрыв газа в ярославле
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576116407_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_aec84228f7a42f36ddacaa1bcaa1d01f.jpg
<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Спасатели и власти уточняют местонахождение 38 человек, прописанных в подъезде многоэтажного дома в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, где взорвался газ, сообщил начальник регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Олег Бочаров.Бочаров подтвердил информацию, что под завалами ищут ребенка и мать.Взрыв газа произошел в пятницу в квартире десятиэтажного дома № 5 по улице Батова. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.Одна женщина погибла, еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".В МЧС сообщили об эвакуации 160 человек — жителей всех трех подъездов дома.
https://ria.ru/20200821/ochevidtsy-1576116701.html
5
ярославль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576116407_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_735013e3cc55c07332fe73c320eacb78.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия

После взрыва газа в доме в Ярославле неизвестна судьба 38 человек

00:15 22.08.2020 (обновлено: 00:36 22.08.2020)
9145
© РИА Новости / МЧС РоссииВзрыв газа в Ярославле
Взрыв газа в Ярославле
© РИА Новости / МЧС России
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Спасатели и власти уточняют местонахождение 38 человек, прописанных в подъезде многоэтажного дома в Ярославле, где взорвался газ, сообщил начальник регионального главка МЧС Олег Бочаров.

"В максимально коротки сроки уточняются списки жильцов пострадавшего подъезда, зарегистрировано в подъезде 115 человек. Известна уже судьба 77 человек. Из них трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, одна женщина, к сожалению, погибла", - сказал он.

Бочаров подтвердил информацию, что под завалами ищут ребенка и мать.
Взрыв газа произошел в пятницу в квартире десятиэтажного дома № 5 по улице Батова. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.
Одна женщина погибла, еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.
СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".
В МЧС сообщили об эвакуации 160 человек — жителей всех трех подъездов дома.
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Вчера, 23:05
Очевидцы раскрыли подробности взрыва газа в Ярославле
40577185
Обсудить 5
Взрыв газа в ЯрославлеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯрославльПроисшествия
Рекомендуем
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Очевидцы раскрыли подробности взрыва газа в Ярославле
Промо-ролик Службы внешней разведки Украины
СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию "Мир"
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Замглавврача омской больницы: Мы не возражаем против его перевода в другой стационар
Навального разрешили перевезти на лечение в ФРГ
Раковые клетки
Спасет сотни тысяч жизней. Назван защищающий от рака напиток
Международная космическая станция
Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Кадры транспортировки Алексея Навального из омской больницы в Берлин
Самолет с Навальным вылетел в Германию из Омска
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
В Ярославле могут рухнуть плиты этажа в пострадавшем от взрыва газа доме
Акции в поддержку Алексея Навального
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Тихановская отказалась от участия в новых выборах президента Белоруссии
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
Пациентка общается через стекло с родственниками в госпитале United Memorial Medical Center в Хьюстоне, где проходят лечение больные с COVID-19
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова прокомментировала отказ отца от услуг Пашаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11Сенатор прокомментировал слухи о причастности России к перевороту в Мали
12:09В Госдуме ответили на сообщения о причастности России к мятежу в Мали
11:44Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
11:44Лукашенко рассказал о передвижении войск НАТО к границам Белоруссии
11:42Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки
11:38Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией
11:26Навального доставили в клинику в Берлине
11:25Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни
11:20Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
11:18В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
11:17Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии
11:13Названы причины распространения коронавируса в США
11:12Лукашенко прибыл на полигон под Гродно, где пройдут военные учения
11:08Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
11:00Пострадавшая в ЧП в Ярославле рассказала, как ее вытащили из-под плит
10:50В России за сутки умер 121 человек с COVID-19
10:48В Москве зафиксировали 687 новых случаев заражения коронавирусом
10:48В России выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом
10:47В России за сутки выписали 6147 человек, переболевших COVID-19
10:47Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Лента новостейМолния