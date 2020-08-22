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После взрыва газа в доме в Ярославле неизвестна судьба 38 человек
Спасатели и власти уточняют местонахождение 38 человек, прописанных в подъезде многоэтажного дома в Ярославле, где взорвался газ, сообщил начальник... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T00:15
2020-08-22T00:15
2020-08-22T00:36
взрыв газа в ярославле
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Спасатели и власти уточняют местонахождение 38 человек, прописанных в подъезде многоэтажного дома в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, где взорвался газ, сообщил начальник регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Олег Бочаров.Бочаров подтвердил информацию, что под завалами ищут ребенка и мать.Взрыв газа произошел в пятницу в квартире десятиэтажного дома № 5 по улице Батова. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.Одна женщина погибла, еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".В МЧС сообщили об эвакуации 160 человек — жителей всех трех подъездов дома.
https://ria.ru/20200821/ochevidtsy-1576116701.html
5
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия