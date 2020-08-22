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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200822/vypiska-1576123668.html
В России за сутки выписали 6147 человек, переболевших COVID-19
После коронавируса в России за сутки выписаны 6147 человек, за все время выздоровели 767 477, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T10:47
2020-08-22T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> После коронавируса в России за сутки выписаны 6147 человек, за все время выздоровели 767 477, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6147 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 767 477", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выписали 6147 человек, переболевших COVID-19

10:47 22.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. После коронавируса в России за сутки выписаны 6147 человек, за все время выздоровели 767 477, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6147 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 767 477", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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