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Выборы теряют смысл. Белорусско-американский сценарий фильма ужасов
Вы скажете: это устаревшая и надоевшая технология, когда какая-то оппозиционная сила в какой-то стране готовится к выборам с единственной целью — оспорить их... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T08:00
2020-08-22T08:00
дональд трамп
белоруссия
сша
авторы
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Вы скажете: это устаревшая и надоевшая технология, когда какая-то оппозиционная сила в какой-то стране готовится к выборам с единственной целью — оспорить их результат и устроить по этому поводу "уличный" захват власти. Ну, то есть для каких-то незамысловатых оппозиций в периферийных странах это еще может казаться заманчивой игрой, но… В США на этой неделе было странное действо — заочный, на удаленке, съезд Демократической партии. И одной из главных тем на нем оказалась та самая — как и кто оспорит результаты предстоящих президентских выборов в ноябре.Но вообще-то разговор об этом идет давно. Вот довольно загадочная, еще июльская <a href="https://www.telegraph.co.uk/news/2020/07/07/revealed-republicans-dc-veterans-fear-donald-trump-wont-accept/" target="_blank">публикация</a> британской The Telegraph. Загадочная она потому, что описывает некую группу американских политиков и экспертов (а они, по правилам игры, должны остаться неизвестными), которые еще весной устроили секретную зум-конференцию на тему того, что может начаться после тех самых ноябрьских выборов. И эксперты пришли в смятение: у них получился сценарий фильма ужасов. Конечно, тут напрашивается вопрос, а был ли вообще этот зум-мальчик. Если был, то он проявил отчетливые политические предпочтения: мальчик сильно не любит <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, и моделировался на этой встрече вопрос о том, как не дать именно президенту США оспорить результаты ноябрьских выборов.Эксперты (если они реальны) отметили: выборы будут 3 ноября, а новый президент заступает на пост только 20 января. Сколько всего может сделать законный, действующий Трамп за эти почти три месяца! Он может отдать распоряжение своему подчиненному, главе почтовой службы, прекратить прием посланных почтой избирательных бюллетеней. Или вообще применить Акт о мятеже двухсотлетней давности. И что тогда делать военным или разведчикам? Ведь, повторим, Трамп сможет действовать абсолютно легально.Споры — в том числе на нынешнем как-бы-съезде демократов — идут пока вокруг одной технической детали нынешних выборов, а именно голосования по почте. Это такая ловушка, в которую демократы поймали сами себя. Известно, что во многих странах, включая США, почтовое голосование существует давно и проблем не создавало. Но сейчас ожидается, что почтой воспользуются вместо обычных пяти до двадцати процентов избирателей. Понятно почему: из-за коронавируса, конечно.Но всем очевидно, что именно демократы используют — и нагнетают — массовую вирусную панику в своих интересах, начиная с того, что в их штатах карантины были зверскими, а у республиканцев — наоборот. Итог: лозунг "республиканцы нас убивают", обрушение экономики (что работает против правящих республиканцев) и — массированная агитация демократами за удаленное почтовое голосование. В итоге именно в их штатах уже пачками рассылаются по домам готовые бюллетени, а республиканцы распускают слухи о тысячах изготовленных — конечно, в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> — фальшивых удостоверений, с которыми можно эти бумажки получить в любом количестве. Редакционная статья The Washington Post <a href="https://www.washingtonpost.com/opinions/trumps-campaign-to-discredit-mail-in-voting-is-working-heres-how-states-can-reassure-americans/2020/08/17/03d996c2-e0ca-11ea-8181-606e603bb1c4_story.html?utm_campaign=wp_todays_headlines&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=newsletter&amp;wpisrc=nl_headlines" target="_blank">выдает инструкции</a> почте и конгрессу (чтобы тот выделил почте ассигнования на этот случай). А Трамп рассылает твиты о том, что из-за почтового голосования предстоят "самые грязные выборы в истории".В общем, выборы могут получиться такие, что республиканцам их нельзя будет не оспорить. Но ведь и демократы фактически не смирились с избранием Трампа в прошлый раз и ежедневно объясняют Америке, что она одурела. Однако вернемся к нашему вопросу: а что будет, если не в <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> или в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, а уже в США начнется игра с непризнанием итогов выборов?Тогда круг замкнется. Одно дело, когда учителя демократии могут объяснять ученикам, какой демократия должна быть. А если учителя сами оказываются в развале, то выборы как метод определения того, кто должен управлять страной, лишились смысла и скоро прекратят существование. Везде.А что вы думали, выборы (не местные, как, допустим, в афинском полисе, а всеобщие) — это всегда было и будет? Да они существуют-то около двухсот лет, мгновение в мировой истории. Вот во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> первые президентские выборы были лишь в 1848 году, и то избранный, по фамилии Бонапарт, через три года провозгласил себя императором, вторым из династии. В каких-то странах этой традиции лишь несколько десятилетий. А до того тысячелетиями были монархии, и до сих пор их в мире — на всякий случай — оставили в 30 странах. И они демократию спокойно переживут, если она и дальше будет разлагаться.В самом-то деле изначально считалось, что выборы — процесс по отбору на высшую должность не блогеров (и не жен блогеров), а людей с наилучшим опытом и послужным списком госуправления, со знанием страны и мира и прочими достоинствами. Ну и с хорошими личными качествами. Сейчас (заимствуем из одной из белорусских дискуссий) происходит вот что: "Демократия — это когда грамотные и ответственные бессильно наблюдают за тем, как неучи и бездельники выбирают им руководителем неуча и бездельника".А если технология вышеуказанного процесса означает уход в призрачный мир назгулов (зум- и прочих видов эфемерного общения), если — как сейчас в США — из этого мира будут прилетать в реальность тысячи избирательных бюллетеней, то монархии вернутся в наш мир даже быстрее, чем кто-то думает.
https://ria.ru/20200821/koronakrizis-1576095400.html
https://ria.ru/20200814/1575751743.html
https://ria.ru/20200602/1572304621.html
Спасибо автору, но всё это изначально лежало на поверхности, и, в общем-то, не раз описано критиками так наз. демократии. Когда я видел в музее глиняные черепки, которыми голосовали жители греческих полисов, думал: а сколько среди них поддельных? Так наз. демократия – не некий общественный абсолют, данный всевышним, а лишь форма самоорганизации общества в какой-то конкретный, сытый и благодушный период истории. Демократия – это содержанка, которая может жить только в богатом доме. Заканчивается сытость и благодушие – заканчивается и демократия. Только и всего.
21
Нужна весовая демократия. Когда за свои достижения человек получает увеличение силы голоса на выборах. Закончил 10 классов - 1.1, вуз - 1.5, кандидат наук - 2.0, олимпийский чемпион или профессор 3.0
17
14
белоруссия
сша
РИА Новости
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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60
дональд трамп, белоруссия, сша, авторы

Выборы теряют смысл. Белорусско-американский сценарий фильма ужасов

08:00 22.08.2020
18524
© AP Photo / Andrew HarnikСъезд Демократической партии США в онлайн-режиме
Съезд Демократической партии США в онлайн-режиме
© AP Photo / Andrew Harnik
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Вы скажете: это устаревшая и надоевшая технология, когда какая-то оппозиционная сила в какой-то стране готовится к выборам с единственной целью — оспорить их результат и устроить по этому поводу "уличный" захват власти. Ну, то есть для каких-то незамысловатых оппозиций в периферийных странах это еще может казаться заманчивой игрой, но…

Представьте себе, что этот сценарий, который Америка с союзниками раньше экспортировала на мировую периферию как залежалый, но все еще почти годный товар, вдруг начнет проигрываться в самих США. Что тогда будет? А ведь это уже происходит — вот сейчас.

В США на этой неделе было странное действо — заочный, на удаленке, съезд Демократической партии. И одной из главных тем на нем оказалась та самая — как и кто оспорит результаты предстоящих президентских выборов в ноябре.
Но вообще-то разговор об этом идет давно. Вот довольно загадочная, еще июльская публикация британской The Telegraph. Загадочная она потому, что описывает некую группу американских политиков и экспертов (а они, по правилам игры, должны остаться неизвестными), которые еще весной устроили секретную зум-конференцию на тему того, что может начаться после тех самых ноябрьских выборов. И эксперты пришли в смятение: у них получился сценарий фильма ужасов.
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Конечно, тут напрашивается вопрос, а был ли вообще этот зум-мальчик. Если был, то он проявил отчетливые политические предпочтения: мальчик сильно не любит Дональда Трампа, и моделировался на этой встрече вопрос о том, как не дать именно президенту США оспорить результаты ноябрьских выборов.
Эксперты (если они реальны) отметили: выборы будут 3 ноября, а новый президент заступает на пост только 20 января. Сколько всего может сделать законный, действующий Трамп за эти почти три месяца! Он может отдать распоряжение своему подчиненному, главе почтовой службы, прекратить прием посланных почтой избирательных бюллетеней. Или вообще применить Акт о мятеже двухсотлетней давности. И что тогда делать военным или разведчикам? Ведь, повторим, Трамп сможет действовать абсолютно легально.

Тут есть маленькая поправка: сценарий ужаса может проиграться, только если результаты окажутся близкими к ничьей. Если республиканцы возьмут, скажем, 80% голосов (что вряд ли), то демократы пока не готовы к тому, чтобы это оспорить, заявить, что избирком куплен, и применить прочие экспортные уличные технологии.

Споры — в том числе на нынешнем как-бы-съезде демократов — идут пока вокруг одной технической детали нынешних выборов, а именно голосования по почте. Это такая ловушка, в которую демократы поймали сами себя. Известно, что во многих странах, включая США, почтовое голосование существует давно и проблем не создавало. Но сейчас ожидается, что почтой воспользуются вместо обычных пяти до двадцати процентов избирателей. Понятно почему: из-за коронавируса, конечно.
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Но всем очевидно, что именно демократы используют — и нагнетают — массовую вирусную панику в своих интересах, начиная с того, что в их штатах карантины были зверскими, а у республиканцев — наоборот. Итог: лозунг "республиканцы нас убивают", обрушение экономики (что работает против правящих республиканцев) и — массированная агитация демократами за удаленное почтовое голосование.
В итоге именно в их штатах уже пачками рассылаются по домам готовые бюллетени, а республиканцы распускают слухи о тысячах изготовленных — конечно, в Китае — фальшивых удостоверений, с которыми можно эти бумажки получить в любом количестве. Редакционная статья The Washington Post выдает инструкции почте и конгрессу (чтобы тот выделил почте ассигнования на этот случай). А Трамп рассылает твиты о том, что из-за почтового голосования предстоят "самые грязные выборы в истории".
В общем, выборы могут получиться такие, что республиканцам их нельзя будет не оспорить. Но ведь и демократы фактически не смирились с избранием Трампа в прошлый раз и ежедневно объясняют Америке, что она одурела. Однако вернемся к нашему вопросу: а что будет, если не в Грузии, на Украине или в Белоруссии, а уже в США начнется игра с непризнанием итогов выборов?
Тогда круг замкнется. Одно дело, когда учителя демократии могут объяснять ученикам, какой демократия должна быть. А если учителя сами оказываются в развале, то выборы как метод определения того, кто должен управлять страной, лишились смысла и скоро прекратят существование. Везде.
А что вы думали, выборы (не местные, как, допустим, в афинском полисе, а всеобщие) — это всегда было и будет? Да они существуют-то около двухсот лет, мгновение в мировой истории. Вот во Франции первые президентские выборы были лишь в 1848 году, и то избранный, по фамилии Бонапарт, через три года провозгласил себя императором, вторым из династии. В каких-то странах этой традиции лишь несколько десятилетий. А до того тысячелетиями были монархии, и до сих пор их в мире — на всякий случай — оставили в 30 странах. И они демократию спокойно переживут, если она и дальше будет разлагаться.
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В самом-то деле изначально считалось, что выборы — процесс по отбору на высшую должность не блогеров (и не жен блогеров), а людей с наилучшим опытом и послужным списком госуправления, со знанием страны и мира и прочими достоинствами. Ну и с хорошими личными качествами. Сейчас (заимствуем из одной из белорусских дискуссий) происходит вот что: "Демократия — это когда грамотные и ответственные бессильно наблюдают за тем, как неучи и бездельники выбирают им руководителем неуча и бездельника".
А если технология вышеуказанного процесса означает уход в призрачный мир назгулов (зум- и прочих видов эфемерного общения), если — как сейчас в США — из этого мира будут прилетать в реальность тысячи избирательных бюллетеней, то монархии вернутся в наш мир даже быстрее, чем кто-то думает.
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Обсудить 14
Дональд ТрампБелоруссияСШААвторы
Популярные комментарии
Спасибо автору, но всё это изначально лежало на поверхности, и, в общем-то, не раз описано критиками так наз. демократии. Когда я видел в музее глиняные черепки, которыми голосовали жители греческих полисов, думал: а сколько среди них поддельных? Так наз. демократия – не некий общественный абсолют, данный всевышним, а лишь форма самоорганизации общества в какой-то конкретный, сытый и благодушный период истории. Демократия – это содержанка, которая может жить только в богатом доме. Заканчивается сытость и благодушие – заканчивается и демократия. Только и всего.
22 августа, 09:03
НМНиколай Маров
1701201
Нужна весовая демократия. Когда за свои достижения человек получает увеличение силы голоса на выборах. Закончил 10 классов - 1.1, вуз - 1.5, кандидат наук - 2.0, олимпийский чемпион или профессор 3.0
22 августа, 08:53
Андрей Дашков
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