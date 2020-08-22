https://ria.ru/20200822/volontery-1576168455.html

У Ржевского мемориала развернули самую большую в мире георгиевскую ленту

Самую большую в мире георгиевскую ленту развернули волонтеры у Ржевского мемориала Советскому Солдату в День государственного флага, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T18:43

2020-08-22T18:43

2020-08-23T00:02

россия

день государственного флага россии

общество

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Самую большую в мире георгиевскую ленту развернули волонтеры у Ржевского мемориала Советскому Солдату в День государственного флага, сообщил РИА Новости руководитель всероссийского движения "Волонтерская рота" Антон Демидов.День государственного флага России был установлен в 1994 году и ежегодно отмечается 22 августа."Сегодня на этой священной земле, у подножия мемориала Советскому Солдату мы разворачиваем самую большую георгиевскую ленту в мире", — сказал Демидов.Он уточнил, что в акции приняли участие 500 активистов. Площадь георгиевской ленты составила 2100 квадратных метров. Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

https://ria.ru/20200822/flag-1576151027.html

Надежда Алабугина Спасибо советским солдатам и тем кто приближал победу над фашизмом Урааааа 15

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день государственного флага россии, общество