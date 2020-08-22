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У Ржевского мемориала развернули самую большую в мире георгиевскую ленту
Самую большую в мире георгиевскую ленту развернули волонтеры у Ржевского мемориала Советскому Солдату в День государственного флага, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T18:43
2020-08-23T00:02
россия
день государственного флага россии
общество
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Самую большую в мире георгиевскую ленту развернули волонтеры у Ржевского мемориала Советскому Солдату в День государственного флага, сообщил РИА Новости руководитель всероссийского движения "Волонтерская рота" Антон Демидов.День государственного флага России был установлен в 1994 году и ежегодно отмечается 22 августа."Сегодня на этой священной земле, у подножия мемориала Советскому Солдату мы разворачиваем самую большую георгиевскую ленту в мире", — сказал Демидов.Он уточнил, что в акции приняли участие 500 активистов. Площадь георгиевской ленты составила 2100 квадратных метров. Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
https://ria.ru/20200822/flag-1576151027.html
Спасибо советским солдатам и тем кто приближал победу над фашизмом Урааааа
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россия
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россия, день государственного флага россии, общество

У Ржевского мемориала развернули самую большую в мире георгиевскую ленту

18:43 22.08.2020 (обновлено: 00:02 23.08.2020)
3782
© Фото : страница во ВКонтакте "Волонтерская рота"Самая большая в мире Георгиевская лента, развернутая у Ржевского мемориала
Самая большая в мире Георгиевская лента, развернутая у Ржевского мемориала
© Фото : страница во ВКонтакте "Волонтерская рота"
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Самую большую в мире георгиевскую ленту развернули волонтеры у Ржевского мемориала Советскому Солдату в День государственного флага, сообщил РИА Новости руководитель всероссийского движения "Волонтерская рота" Антон Демидов.
День государственного флага России был установлен в 1994 году и ежегодно отмечается 22 августа.
"Сегодня на этой священной земле, у подножия мемориала Советскому Солдату мы разворачиваем самую большую георгиевскую ленту в мире", — сказал Демидов.
Он уточнил, что в акции приняли участие 500 активистов. Площадь георгиевской ленты составила 2100 квадратных метров. Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
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РоссияДень Государственного флага РоссииОбщество
Популярные комментарии
Спасибо советским солдатам и тем кто приближал победу над фашизмом Урааааа
22 августа, 19:10
НАНадежда Алабугина
1200300
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