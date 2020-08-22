https://ria.ru/20200822/varshava-1576163678.html
В Варшаве проходит акция в поддержку Лукашенко
Уличная акция в поддержку действующего руководства Белоруссии проходит у посольства республики в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T17:35
2020-08-22T17:35
2020-08-22T17:35
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
польша
белоруссия
варшава
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Уличная акция в поддержку действующего руководства Белоруссии проходит у посольства республики в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Ранее здесь проходили исключительно акции протеста сторонников белорусской оппозиции.Около двух десятков сторонников белорусского президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> пришли к посольству с государственными красно-зелеными флагами. Они скандируют "За Батьку!", "За <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>!".Выступающие отмечают, что "Белоруссия - социальное государство", "нет олигархов", что "в Белоруссии люди имеют бесплатное образование и медицинское обслуживание".На акцию пришли несколько противников президента Лукашенко с бело-красно-белыми флагами. Они вступили в перепалку со сторонниками нынешнего лидера. Полицейские не стали никого задерживать, а лишь призвали к порядку.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576158055.html
Александр Невский
Во как? Эта заварушка ещё обратится против Польши, Лукашенко экспортирует туда своих сторонников для захвата власти. Даёшь Социалистическую Революцию в Европе!
78
sergey art357
А чего они в Польше тогда делают??? В Беларуси же - рай земной! Возвращайтесь домой, лукавые...
62
6
польша
белоруссия
варшава
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, польша, белоруссия, варшава, в мире