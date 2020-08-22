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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/varshava-1576163678.html
В Варшаве проходит акция в поддержку Лукашенко
Уличная акция в поддержку действующего руководства Белоруссии проходит у посольства республики в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T17:35
2020-08-22T17:35
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
польша
белоруссия
варшава
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Уличная акция в поддержку действующего руководства Белоруссии проходит у посольства республики в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Ранее здесь проходили исключительно акции протеста сторонников белорусской оппозиции.Около двух десятков сторонников белорусского президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> пришли к посольству с государственными красно-зелеными флагами. Они скандируют "За Батьку!", "За <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>!".Выступающие отмечают, что "Белоруссия - социальное государство", "нет олигархов", что "в Белоруссии люди имеют бесплатное образование и медицинское обслуживание".На акцию пришли несколько противников президента Лукашенко с бело-красно-белыми флагами. Они вступили в перепалку со сторонниками нынешнего лидера. Полицейские не стали никого задерживать, а лишь призвали к порядку.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576158055.html
Во как? Эта заварушка ещё обратится против Польши, Лукашенко экспортирует туда своих сторонников для захвата власти. Даёшь Социалистическую Революцию в Европе!
78
А чего они в Польше тогда делают??? В Беларуси же - рай земной! Возвращайтесь домой, лукавые...
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польша
белоруссия
варшава
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светлана тихановская, александр лукашенко, польша, белоруссия, варшава, в мире

В Варшаве проходит акция в поддержку Лукашенко

17:35 22.08.2020
8394
© Фото : МИД республики БелоруссияЗдание посольства Белоруссии в Варшаве
Здание посольства Белоруссии в Варшаве
© Фото : МИД республики Белоруссия
ВАРШАВА, 22 авг - РИА Новости. Уличная акция в поддержку действующего руководства Белоруссии проходит у посольства республики в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее здесь проходили исключительно акции протеста сторонников белорусской оппозиции.
Около двух десятков сторонников белорусского президента Александра Лукашенко пришли к посольству с государственными красно-зелеными флагами. Они скандируют "За Батьку!", "За Беларусь!".
Выступающие отмечают, что "Белоруссия - социальное государство", "нет олигархов", что "в Белоруссии люди имеют бесплатное образование и медицинское обслуживание".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 16:53
"Сидят за рубежом". Лукашенко рассказал о координации протестов
На акцию пришли несколько противников президента Лукашенко с бело-красно-белыми флагами. Они вступили в перепалку со сторонниками нынешнего лидера. Полицейские не стали никого задерживать, а лишь призвали к порядку.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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2801240220
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоПольшаБелоруссияВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Во как? Эта заварушка ещё обратится против Польши, Лукашенко экспортирует туда своих сторонников для захвата власти. Даёшь Социалистическую Революцию в Европе!
22 августа, 17:39
Александр Невский
53200014
А чего они в Польше тогда делают??? В Беларуси же - рай земной! Возвращайтесь домой, лукавые...
22 августа, 18:02
sergey art357
9300248
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