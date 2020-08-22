Во Франции осудили осквернение мемориала жертвам Второй мировой войны
17:21 22.08.2020 (обновлено: 17:52 22.08.2020)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вандалы осквернили мемориальный центр в память о жертвах Второй мировой войны в местечке Орадур-сюр-Глан (департамент Верхняя Вьенна), глава министерства юстиции Франции заявил, что будет сделано все, чтобы найти и судить тех, кто причастен к осквернению.
Как ранее сообщило местное издание Populaire, на стене у входа в центр в пятницу были обнаружены оскорбительные надписи. На представленном изданием видео показано, как на стене перечеркнуто слово "мученик" во фразе "Поселок-мученик", вместо этого написано "Поселок-лжец".
Des inscriptions révisionnistes à #oradour sur Glane. https://t.co/IdmGphdrbz pic.twitter.com/WlLx7UtIPq— Populaire du Centre (@lepopulaire_fr) August 21, 2020
Руководство Франции осудило этот акт вандализма. Премьер-министра страны Жан Кастекс заявил, что осквернить подобное место - значит осквернить память мучеников. Глава МВД Франции Жеральд Дармаен также назвал осквернение памятника "плевком в память о мучениках".
"Позор тем, кто это сделал. Все будет сделано, чтобы найти и судить авторов этих кощунственных действий. Единственная ложь - это отрицание", - написал в Twitter министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.
Президент Франции Эммануэль Макрон также отреагировал на акт вандализма в Орадур-сюр-Глан.
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"Ничто не сможет заставить предать забвению память о наших 642 мучениках из Орадур-сюр-Глан", - написал Макрон в Twitter.
Поселок Орадур в 1944 году превратился в призрак - фашисты за один день расстреляли и сожгли 642 его жителей, а затем подожгли сам поселок. Среди погибших были 207 детей и 245 женщин.