https://ria.ru/20200822/vandaly-1576161769.html

Во Франции осудили осквернение мемориала жертвам Второй мировой войны

Вандалы осквернили мемориальный центр в память о жертвах Второй мировой войны в местечке Орадур-сюр-Глан (департамент Верхняя Вьенна), глава министерства... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T17:21

2020-08-22T17:21

2020-08-22T17:52

жан кастекс

вторая мировая война (1939-1945)

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576160237_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_5b0405520cba0d67fb0b1e6a24a9b35a.jpg

<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Вандалы осквернили мемориальный центр в память о жертвах <a href="https://ria.ru/event_Vtoraja_mirovaja_vojjna" target="_blank">Второй мировой войны</a> в местечке Орадур-сюр-Глан (департамент Верхняя Вьенна), глава министерства юстиции <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> заявил, что будет сделано все, чтобы найти и судить тех, кто причастен к осквернению.Как ранее сообщило местное издание <a href="https://www.lepopulaire.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Populaire</a>, на стене у входа в центр в пятницу были обнаружены оскорбительные надписи. На представленном изданием видео показано, как на стене перечеркнуто слово "мученик" во фразе "Поселок-мученик", вместо этого написано "Поселок-лжец".Руководство Франции осудило этот акт вандализма. Премьер-министра страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a> заявил, что осквернить подобное место - значит осквернить память мучеников. Глава МВД Франции Жеральд Дармаен также назвал осквернение памятника "плевком в память о мучениках"."Позор тем, кто это сделал. Все будет сделано, чтобы найти и судить авторов этих кощунственных действий. Единственная ложь - это отрицание", - написал в Twitter министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> также отреагировал на акт вандализма в Орадур-сюр-Глан."Ничто не сможет заставить предать забвению память о наших 642 мучениках из Орадур-сюр-Глан", - написал Макрон в <a href="https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1297181563210391553" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Поселок Орадур в 1944 году превратился в призрак - фашисты за один день расстреляли и сожгли 642 его жителей, а затем подожгли сам поселок. Среди погибших были 207 детей и 245 женщин.

https://ria.ru/20200730/1575190371.html

1

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан кастекс, вторая мировая война (1939-1945), франция, в мире