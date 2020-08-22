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https://ria.ru/20200822/vandaly-1576161769.html
Во Франции осудили осквернение мемориала жертвам Второй мировой войны
Вандалы осквернили мемориальный центр в память о жертвах Второй мировой войны в местечке Орадур-сюр-Глан (департамент Верхняя Вьенна), глава министерства... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T17:21
2020-08-22T17:52
жан кастекс
вторая мировая война (1939-1945)
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Вандалы осквернили мемориальный центр в память о жертвах <a href="https://ria.ru/event_Vtoraja_mirovaja_vojjna" target="_blank">Второй мировой войны</a> в местечке Орадур-сюр-Глан (департамент Верхняя Вьенна), глава министерства юстиции <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> заявил, что будет сделано все, чтобы найти и судить тех, кто причастен к осквернению.Как ранее сообщило местное издание <a href="https://www.lepopulaire.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Populaire</a>, на стене у входа в центр в пятницу были обнаружены оскорбительные надписи. На представленном изданием видео показано, как на стене перечеркнуто слово "мученик" во фразе "Поселок-мученик", вместо этого написано "Поселок-лжец".Руководство Франции осудило этот акт вандализма. Премьер-министра страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a> заявил, что осквернить подобное место - значит осквернить память мучеников. Глава МВД Франции Жеральд Дармаен также назвал осквернение памятника "плевком в память о мучениках"."Позор тем, кто это сделал. Все будет сделано, чтобы найти и судить авторов этих кощунственных действий. Единственная ложь - это отрицание", - написал в Twitter министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> также отреагировал на акт вандализма в Орадур-сюр-Глан."Ничто не сможет заставить предать забвению память о наших 642 мучениках из Орадур-сюр-Глан", - написал Макрон в <a href="https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1297181563210391553" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Поселок Орадур в 1944 году превратился в призрак - фашисты за один день расстреляли и сожгли 642 его жителей, а затем подожгли сам поселок. Среди погибших были 207 детей и 245 женщин.
https://ria.ru/20200730/1575190371.html
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жан кастекс, вторая мировая война (1939-1945), франция, в мире

Во Франции осудили осквернение мемориала жертвам Второй мировой войны

17:21 22.08.2020 (обновлено: 17:52 22.08.2020)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаЗдание французского сената
Здание французского сената
© РИА Новости / Ирина Калашникова
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вандалы осквернили мемориальный центр в память о жертвах Второй мировой войны в местечке Орадур-сюр-Глан (департамент Верхняя Вьенна), глава министерства юстиции Франции заявил, что будет сделано все, чтобы найти и судить тех, кто причастен к осквернению.
Как ранее сообщило местное издание Populaire, на стене у входа в центр в пятницу были обнаружены оскорбительные надписи. На представленном изданием видео показано, как на стене перечеркнуто слово "мученик" во фразе "Поселок-мученик", вместо этого написано "Поселок-лжец".
Руководство Франции осудило этот акт вандализма. Премьер-министра страны Жан Кастекс заявил, что осквернить подобное место - значит осквернить память мучеников. Глава МВД Франции Жеральд Дармаен также назвал осквернение памятника "плевком в память о мучениках".
"Позор тем, кто это сделал. Все будет сделано, чтобы найти и судить авторов этих кощунственных действий. Единственная ложь - это отрицание", - написал в Twitter министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.
Президент Франции Эммануэль Макрон также отреагировал на акт вандализма в Орадур-сюр-Глан.
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"Ничто не сможет заставить предать забвению память о наших 642 мучениках из Орадур-сюр-Глан", - написал Макрон в Twitter.
Поселок Орадур в 1944 году превратился в призрак - фашисты за один день расстреляли и сожгли 642 его жителей, а затем подожгли сам поселок. Среди погибших были 207 детей и 245 женщин.
20004231
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Жан КастексВторая мировая война (1939-1945)ФранцияВ мире
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