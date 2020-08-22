Современный ледовый дворец открылся в Туле
11:24 22.08.2020 (обновлено: 11:25 22.08.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиСовременный ледовый дворец открылся в Туле
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Современный ледовый дворец открылся в Туле
ТУЛА, 22 авг - РИА Новости. Ледовый дворец, рассчитанный на три тысячи зрителей, открылся в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
"Открытие нового Ледового дворца – важное событие не только для Тулы, но и для всей области. К нам приходит большой хоккей. Безусловно, этот уникальный объект станет центром притяжения для жителей и гостей нашей области. Уверен, что здесь продолжатся лучшие традиции российского хоккея", - отметил на торжественной церемонии открытия губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Чаша дворца рассчитана на 3 тысячи зрителей. В двухэтажном здании общей площадью около 15 тысяч квадратных метров созданы все условия для занятий хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта. Также здесь есть тренажерный зал, фуд-корты, спортивные магазины. Основная арена комплекса может трансформироваться для проведения концертов и торжественных мероприятий.
Во дворце будут тренироваться юные тульские хоккеисты и фигуристы из школы олимпийского резерва. Он также станет домашней ареной "Академии хоккея имени Б.П. Михайлова" в сезоне МХЛ 2020/2021 годов.
"Уникальный для Тульской области объект был построен по программе "Газпром – детям" по договоренности между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером", - сказал собеседник агентства.
С 18 по 23 августа в Ледовом дворце уже проходит Кубок губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд, за который борются клубы из 8 регионов России.