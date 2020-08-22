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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20200822/tula-1576124598.html
Современный ледовый дворец открылся в Туле
Ледовый дворец, рассчитанный на три тысячи зрителей, открылся в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T11:24
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тульская область
алексей дюмин
алексей миллер
газпром
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тульская область
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<strong>ТУЛА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Ледовый дворец, рассчитанный на три тысячи зрителей, открылся в <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Туле</a>, сообщил РИА Новости представитель правительства <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>."Открытие нового Ледового дворца – важное событие не только для Тулы, но и для всей области. К нам приходит большой хоккей. Безусловно, этот уникальный объект станет центром притяжения для жителей и гостей нашей области. Уверен, что здесь продолжатся лучшие традиции российского хоккея", - отметил на торжественной церемонии открытия губернатор Тульской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Дюмин</a>.Чаша дворца рассчитана на 3 тысячи зрителей. В двухэтажном здании общей площадью около 15 тысяч квадратных метров созданы все условия для занятий хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта. Также здесь есть тренажерный зал, фуд-корты, спортивные магазины. Основная арена комплекса может трансформироваться для проведения концертов и торжественных мероприятий.Во дворце будут тренироваться юные тульские хоккеисты и фигуристы из школы олимпийского резерва. Он также станет домашней ареной "Академии хоккея имени Б.П. Михайлова" в сезоне МХЛ 2020/2021 годов."Уникальный для Тульской области объект был построен по программе "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a> – детям" по договоренности между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и председателем правления ПАО "Газпром" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Miller/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Миллером</a>", - сказал собеседник агентства.С 18 по 23 августа в Ледовом дворце уже проходит Кубок губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд, за который борются клубы из 8 регионов России.
https://ria.ru/20200820/1576029005.html
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алексей дюмин, алексей миллер, газпром, тула, тульская область, общество

Современный ледовый дворец открылся в Туле

11:24 22.08.2020 (обновлено: 11:25 22.08.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиСовременный ледовый дворец открылся в Туле
Современный ледовый дворец открылся в Туле
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Современный ледовый дворец открылся в Туле
ТУЛА, 22 авг - РИА Новости. Ледовый дворец, рассчитанный на три тысячи зрителей, открылся в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
"Открытие нового Ледового дворца – важное событие не только для Тулы, но и для всей области. К нам приходит большой хоккей. Безусловно, этот уникальный объект станет центром притяжения для жителей и гостей нашей области. Уверен, что здесь продолжатся лучшие традиции российского хоккея", - отметил на торжественной церемонии открытия губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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Чаша дворца рассчитана на 3 тысячи зрителей. В двухэтажном здании общей площадью около 15 тысяч квадратных метров созданы все условия для занятий хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта. Также здесь есть тренажерный зал, фуд-корты, спортивные магазины. Основная арена комплекса может трансформироваться для проведения концертов и торжественных мероприятий.
Во дворце будут тренироваться юные тульские хоккеисты и фигуристы из школы олимпийского резерва. Он также станет домашней ареной "Академии хоккея имени Б.П. Михайлова" в сезоне МХЛ 2020/2021 годов.
"Уникальный для Тульской области объект был построен по программе "Газпром – детям" по договоренности между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером", - сказал собеседник агентства.
С 18 по 23 августа в Ледовом дворце уже проходит Кубок губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд, за который борются клубы из 8 регионов России.
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Тульская областьАлексей ДюминАлексей МиллерГазпромТулаТульская областьОбщество
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