https://ria.ru/20200822/telefon-1576118910.html
Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
Многие забывают о мерах предосторожности при использовании мобильных телефонов, однако любые технологии требуют тщательного внимания к себе. Например, нельзя... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T03:16
2020-08-22T03:16
2020-08-22T03:16
рэу имени г. в. плеханова
телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. </strong>Многие забывают о мерах предосторожности при использовании мобильных <a href="https://ria.ru/tag_telefon/" target="_blank">телефонов</a>, однако любые технологии требуют тщательного внимания к себе. Например, нельзя класть один телефон на другой, в противном случае радиосигналы в конкретной точке присутствуют в большом количестве, что не очень полезно для находящихся рядом людей, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200822/831940304.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> доцент кафедры информатики <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ</a> им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Тимофеев не рекомендует носить телефон в сумке, где рядом лежит косметика. Дело в том, что часто упаковки, например, от женских помад для губ, закрываются на магнит, что может влиять на соединение и сигнал мобильного телефона.
https://ria.ru/20200822/naushniki-1576118638.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рэу имени г. в. плеханова, телефон, технологии