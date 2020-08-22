https://ria.ru/20200822/svidetel-1576165987.html

Стало известно о несостоявшемся свидетеле защиты в деле Ефремова

Известный актер Алексей Горбунов должен был выступить в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T17:53

2020-08-22T17:53

2020-08-22T23:02

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

алексей горбунов

украина

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Известный актер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Gorbunov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Горбунов</a> должен был выступить в суде по делу о смертельном ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, пишет "<a href="https://www.mk.ru/social/2020/08/22/advokat-efremova-sobiralsya-vputat-v-istoriyu-s-dtp-izvestnogo-aktera-gorbunova.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Московский комсомолец</a>" со ссылкой на источник. Свидетеля хотел привлечь к процессу бывший адвокат Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>. Изначально он утверждал, что актер был вынужден нарушить правила и сесть за руль в нетрезвом виде, потому что должен был поехать в больницу к матери гражданской жены некого друга, живущего на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>. Однако позднее юрист изменил линию защиты и стал настаивать на том, что Ефремова не было за рулем в момент ДТП. В одном из интервью Пашаев заявлял, что свидетель, якобы попросивший его подзащитного сесть за руль, очень известный человек. Однако, по словам адвоката, он отказал в просьбе выступить в суде и попросил не упоминать его имя. По словам источника газеты "МК" в окружении Ефремова, речь шла о советском и украинском актере Алексее Горбунове. В свою очередь, агент последнего, Елена, заявила, что не слышала о звонках Пашаева. "Все, что я услышала (о причине поездки Ефремова. — Прим. ред.), мне кажется бредом и не соответствует, по моему мнению, действительности", — добавила она. При этом она признала, что актеры знакомы и снимались вместе в кино."Но, знаете, сколько людей, с кем Алексей снимался..." — отметила собеседница издания.Она добавила, что не видит смысла вовлекать каких-то дополнительных свидетелей в дело о смертельном ДТП и неважно, к кому ехал Ефремов. Смертельная аварияРезонансное <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> в начале июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где скончался на следующее утро. Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.Накануне актер во время судебного заседания отказался от услуг Эльмана Пашаева, объяснив это тем, что над юристом "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что артист разуверился в справедливости суда.

https://ria.ru/20200820/efremov-1576062386.html

https://ria.ru/20200822/obyasnila-1576142453.html

https://ria.ru/20200821/padva-1576109573.html

Вадим Борисов Может пора всю лавочку за решетку лет на двести? 12

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россия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, алексей горбунов, украина, происшествия