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https://ria.ru/20200822/svidetel-1576165987.html
Стало известно о несостоявшемся свидетеле защиты в деле Ефремова
Известный актер Алексей Горбунов должен был выступить в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T17:53
2020-08-22T23:02
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
алексей горбунов
украина
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Известный актер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Gorbunov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Горбунов</a> должен был выступить в суде по делу о смертельном ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, пишет "<a href="https://www.mk.ru/social/2020/08/22/advokat-efremova-sobiralsya-vputat-v-istoriyu-s-dtp-izvestnogo-aktera-gorbunova.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Московский комсомолец</a>" со ссылкой на источник. Свидетеля хотел привлечь к процессу бывший адвокат Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>. Изначально он утверждал, что актер был вынужден нарушить правила и сесть за руль в нетрезвом виде, потому что должен был поехать в больницу к матери гражданской жены некого друга, живущего на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>. Однако позднее юрист изменил линию защиты и стал настаивать на том, что Ефремова не было за рулем в момент ДТП. В одном из интервью Пашаев заявлял, что свидетель, якобы попросивший его подзащитного сесть за руль, очень известный человек. Однако, по словам адвоката, он отказал в просьбе выступить в суде и попросил не упоминать его имя. По словам источника газеты "МК" в окружении Ефремова, речь шла о советском и украинском актере Алексее Горбунове. В свою очередь, агент последнего, Елена, заявила, что не слышала о звонках Пашаева. "Все, что я услышала (о причине поездки Ефремова. — Прим. ред.), мне кажется бредом и не соответствует, по моему мнению, действительности", — добавила она. При этом она признала, что актеры знакомы и снимались вместе в кино."Но, знаете, сколько людей, с кем Алексей снимался..." — отметила собеседница издания.Она добавила, что не видит смысла вовлекать каких-то дополнительных свидетелей в дело о смертельном ДТП и неважно, к кому ехал Ефремов. Смертельная аварияРезонансное <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> в начале июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где скончался на следующее утро. Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.Накануне актер во время судебного заседания отказался от услуг Эльмана Пашаева, объяснив это тем, что над юристом "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что артист разуверился в справедливости суда.
https://ria.ru/20200820/efremov-1576062386.html
https://ria.ru/20200822/obyasnila-1576142453.html
https://ria.ru/20200821/padva-1576109573.html
Может пора всю лавочку за решетку лет на двести?
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3
россия
украина
РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, алексей горбунов, украина, происшествия

Стало известно о несостоявшемся свидетеле защиты в деле Ефремова

17:53 22.08.2020 (обновлено: 23:02 22.08.2020)
10713
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Известный актер Алексей Горбунов должен был выступить в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на источник.
Свидетеля хотел привлечь к процессу бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Изначально он утверждал, что актер был вынужден нарушить правила и сесть за руль в нетрезвом виде, потому что должен был поехать в больницу к матери гражданской жены некого друга, живущего на Украине. Однако позднее юрист изменил линию защиты и стал настаивать на том, что Ефремова не было за рулем в момент ДТП.
В одном из интервью Пашаев заявлял, что свидетель, якобы попросивший его подзащитного сесть за руль, очень известный человек. Однако, по словам адвоката, он отказал в просьбе выступить в суде и попросил не упоминать его имя.
По словам источника газеты "МК" в окружении Ефремова, речь шла о советском и украинском актере Алексее Горбунове.
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В свою очередь, агент последнего, Елена, заявила, что не слышала о звонках Пашаева.
"Все, что я услышала (о причине поездки Ефремова. — Прим. ред.), мне кажется бредом и не соответствует, по моему мнению, действительности", — добавила она.
При этом она признала, что актеры знакомы и снимались вместе в кино.
"Но, знаете, сколько людей, с кем Алексей снимался..." — отметила собеседница издания.
Она добавила, что не видит смысла вовлекать каких-то дополнительных свидетелей в дело о смертельном ДТП и неважно, к кому ехал Ефремов.
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Смертельная авария

Резонансное ДТП произошло в центре Москвы в начале июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где скончался на следующее утро.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.
Накануне актер во время судебного заседания отказался от услуг Эльмана Пашаева, объяснив это тем, что над юристом "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что артист разуверился в справедливости суда.
Адвокат Генрих Падва
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10682185
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовАлексей ГорбуновУкраинаПроисшествия
Популярные комментарии
Может пора всю лавочку за решетку лет на двести?
22 августа, 17:56
Вадим Борисов
1200000
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