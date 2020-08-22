https://ria.ru/20200822/svadba-1576089203.html

"Чуйка сработала, понимаете". Истории людей, поженившихся вслепую

О любви с первого взгляда слышали многие. Но сейчас речь о другом. Герои этого материала решили связать жизнь друг с другом, ни разу не видевшись. Так, Федор... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T08:00

2020-08-22T08:00

2020-08-22T08:00

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<strong>МОСКВА, 22 авг —</strong> <strong>РИА Новости, Мария Семенова.</strong> О любви с первого взгляда слышали многие. Но сейчас речь о другом. Герои этого материала решили связать жизнь друг с другом, ни разу не видевшись. Так, Федор сделал предложение через полгода непрерывной переписки, даже не представляя, как выглядит избранница. А Виктор понял, что нашел "ту самую", после двух дней онлайн-общения. Необычные лавстори — в материале РИА Новости."Встретил родного человека"Виктор Шалганов счастлив с женой Юлией уже 12 лет. Ради любимой из села в Курской области перебрался в Железногорск (город в том же регионе). Руку и сердце предложил после двух дней переписки. "Мы случайно познакомились. На работе знакомая посоветовала: "Загрузи агент Мail.ru, будем там общаться". Я установил, пока разбирался, нечаянно нажал поиск, увидел фотографии разных людей. Посмотрел на будущую жену — сердце екнуло. Не знаю, чем она меня зацепила — просто чуйка. "Постучался" к ней. А через два дня позвал замуж. Вдруг осознал: мой человек, мыслит, как я", — вспоминает Виктор.Юлия согласилась не сразу, нужно было подумать, но переписываться с поклонником не прекратила. Через полтора месяца Шалганов дождался первого свидания — приехал к ней в гости.Тогда он работал на пятидневке консультантом в магазине, но каждые выходные мчался в Железногорск. Город хоть и в той же области, но прямого сообщения нет: "Электричка, автобус, маршрутка — много пересадок".Через месяц он переехал к Юлии, нашел работу. Почти сразу подали заявление в загс: познакомились в конце февраля, а в начале августа уже поженились. Обошлись без пышного торжества: "Праздновали узким кругом — мы вдвоем и родители с обеих сторон. Отметить с помпой финансы не позволяли: я только переселился в город, в деревне дом остался, кредит, который я выплачивал еще три года".Он никогда не жалел, что так быстро принял решение вступить в брак. "Я уже был женат. С бывшей ссорились на две-три недели, я даже уходил, а здесь три часа — и миримся. Это самое важное. Отвожу Юлю на машине на работу и считаю часы, когда встречать. До сих пор — предвкушение свидания. Я ее знаю, как себя, и она меня тоже хорошо чувствует. Если в переписке не там запятую поставил, сразу вопрос: "Что случилось, настроения нет?"Виктор не скрывал, что нашел любимую в Сети, и недоумевает, почему другим неловко в этом признаваться. "Многие стесняются, что познакомились в интернете. Я видеооператор, однажды снимал свадьбу, брал интервью у каждого из молодых отдельно. На вопрос, как они встретились, невеста ответила как есть: "Увидела его профиль в соцсетях, понравился, я его лайкнула, он меня в ответ". А жених начал: "Столкнулись в компании друзей". Потом мне высказал: "Ты чего нас запалил?"Видеооператором Виктор стал случайно. В Железногорске ремонтировал компьютеры, однажды купил камеру — "просто для себя". "Один клиент предложил: "Сними выкуп моей дочки". Сделал, выложил в Сети, местный фотограф увидел и говорит: "Занимайся этим дальше". Теперь у Шалганова не только новая семья, но и работа — чем он очень доволен."Вы серьезно, что ли?"Виктор — не единственный романтик, который сразу понял, что нашел "ту самую", и не захотел расставаться. Татьяне Лихошвай из Белгорода будущий муж предложил руку и сердце прямо в день знакомства. "Трижды звал замуж, — смеется она. — Нас познакомил общий друг. Никита меня сначала напугал внешним видом: я маленькая, а он двухметровый, большой такой. Но было в нем что-то интересное. Вместе со знакомым проводил меня домой, у всех сели телефоны, и вечером я ему написала — хотела узнать, как добрался. Мы болтали, я рассказала, что живу с подругой, могу без проблем и приготовить, и починить что-нибудь — выполняю мужскую роль в доме. А он: "Выходи за меня, пожалуйста", как бы в шутку. Мы оба Козероги, родились в год Быка — упертые. Я ответила: "Давай, погнали". Как будто проверка — кто первый сдастся".Однако в тот же вечер Татьяна с Никитой всерьез решили, что завтра пойдут в загс. Не сложилось только потому, что девушка заболела. "Если я хоть немного, но волновалась, то он абсолютно не переживал: хотел, чтобы я стала его женой, хотя знакомы один вечер". Молодые люди стали встречаться, через месяц последовало повторное предложение. Татьяна хорошо помнит тот разговор — Никита, как обычно, провожал ее вечером до дома.— Когда у тебя выходной?— Послезавтра.— Ну, значит, в загс.— Серьезно?— Ну да.Потом были гости, белое платье, фотосессия. Друзья смеялись: "Вы не шутите, что ли?" Зато мать Татьяны восприняла внезапную церемонию как должное. "Еще после первого предложения я предупредила: "Мам, я могу замуж выйти, не удивляйся". Когда он заговорил об этом во второй раз, я ей написала: "Все, завтра идем в загс". Она ответила: "Поздравляю!" Нормально отнеслась к новости, хотя Никиту еще не видела — познакомились позже".Пара отметила вторую годовщину брака, у них уже ребенок. Татьяна признается: молодая семья пережила кризис в первые месяцы после появления младенца — "но так у всех бывает". Сейчас все хорошо."Никита изменился, стал серьезным, ответственным. Когда мы начинали встречаться, он был актером на квестах — пугал людей. Сейчас он повар — хорошая, стабильная работа. У меня нет знакомых, которые так быстро поженились. Многие, наоборот, долго встречались, а потом разошлись. Да и я сама в прошлом три года была с мальчиком, и ни к чему это не привело", — говорит Татьяна."Не видел даже ее фотографий"Федор и Марина переписывались полгода, после чего молодой человек, не встретившись с избранницей ни разу, сделал ей предложение.Федор даже не помнит, спрашивал ли до первого свидания, сколько Марине лет. Не может с ходу ответить, в каких словах предложил руку и сердце.— Жена, как я тебя замуж звал? — весело кричит он вглубь комнаты.— Вот как: "Обычно об этих вещах говорят иначе и в другой обстановке, но раз уж так все сложилось, перестанем тянуть кота за хвост", — подсказывает Марина.— Свидетельство очевидца, — хохочет Федор.— Не очевидца, а непосредственного участника событий, — смеется она в ответ.Через два месяца после предложения Федор прилетел в Иркутск, познакомился лично с Мариной и ее родителями, потом невеста нанесла визит в Москву. Расписались в загсе Академического района, некоторое время жили в столице, после переехали в Воронеж, а затем — в Иркутск."И это лучший город из всех, где я бывал", — уверен Федор. Марина признается: при первой встрече волновалась, что не понравится жениху. "Я болела, выглядела не лучшим образом, боялась, разочаруется". На днях они отметили десятую годовщину семейной жизни.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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