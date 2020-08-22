https://ria.ru/20200822/stratosfera-1576119472.html
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в стратосфере высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 ВКС России. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T04:45
2020-08-22T04:45
2020-08-22T10:37
россия
воздушно-космические силы россии
миг-31
безопасность
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Телеканал "<a href="https://tvzvezda.ru/news/forces/content/202082183-tKQaJ.html" target="_blank">Звезда</a>" опубликовал видео учебных полетов в стратосфере высотных истребителей-перехватчиков <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> России.На кадрах запечатлены взлет, набор высоты, а также полет в стратосфере, снятый из кабины пилота.Полеты прошли в рамках летно-тактических учений истребительного авиационного полка Центрального военного округа.МиГ-31 — сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех.
https://ria.ru/20200821/perekhvat-1576111543.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-космические силы россии, миг-31, безопасность