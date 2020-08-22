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Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в стратосфере высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 ВКС России. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T04:45
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россия
воздушно-космические силы россии
миг-31
безопасность
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Телеканал "<a href="https://tvzvezda.ru/news/forces/content/202082183-tKQaJ.html" target="_blank">Звезда</a>" опубликовал видео учебных полетов в стратосфере высотных истребителей-перехватчиков <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> России.На кадрах запечатлены взлет, набор высоты, а также полет в стратосфере, снятый из кабины пилота.Полеты прошли в рамках летно-тактических учений истребительного авиационного полка Центрального военного округа.МиГ-31 — сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех.
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россия
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россия, воздушно-космические силы россии, миг-31, безопасность

Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

04:45 22.08.2020 (обновлено: 10:37 22.08.2020)
20021
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в стратосфере высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 ВКС России.
На кадрах запечатлены взлет, набор высоты, а также полет в стратосфере, снятый из кабины пилота.
Полеты прошли в рамках летно-тактических учений истребительного авиационного полка Центрального военного округа.
МиГ-31 — сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех.
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