Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки
11:42 22.08.2020 (обновлено: 11:44 22.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Можно только приветствовать решение апелляционного суда в американском Канзасе по снятию с россиянки Богданы Осиповой обвинений в вымогательстве, сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Апелляционный суд в США в пятницу снял обвинения в вымогательстве с россиянки Богданы Осиповой и отправил на пересмотр обвинения в похищении ребенка. Ранее суд приговорил Осипову, арестованную в США в 2017 году, к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. После приговора она подала апелляцию.
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"Можно только приветствовать решение апелляционного суда в американском штате Канзас по снятию с россиянки Богданы Осиповой обвинений в вымогательстве. Изначально этот несправедливый приговор полностью не соответствовал мере содеянного и стал результатом не суда, а судилища", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что в июне 2019 на круглом столе в Госдуме по вопросам защиты граждан РФ, попавших в трудную жизненную ситуацию за рубежом, присутствовала мама Богданы Осиповой. Тогда она рассказала обо всех обстоятельствах этого дела, излишне пристрастном подходе и сложных условиях тюремного содержания россиянки в США.
"Мы надеемся, что Богдана выйдет на свободу как можно скорее. Однако ее счастливый случай остаётся одним на сотню. В тюрьмах США все еще находятся наши сограждане, содержат которых порой в нечеловеческих условиях", - подчеркнул Слуцкий.