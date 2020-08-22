https://ria.ru/20200822/slutskiy-1576124917.html

Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки

Можно только приветствовать решение апелляционного суда в американском Канзасе по снятию с россиянки Богданы Осиповой обвинений в вымогательстве, сказал... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T11:42

2020-08-22T11:42

2020-08-22T11:44

леонид слуцкий

богдана осипова

госдума рф

канзас

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Можно только приветствовать решение апелляционного суда в американском Канзасе по снятию с россиянки <a href="http://ria.ru/person_Bogdana_Osipova/" target="_blank" data-auto="true">Богданы Осиповой</a> обвинений в вымогательстве, сказал журналистам глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Апелляционный суд в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в пятницу снял обвинения в вымогательстве с россиянки Богданы Осиповой и отправил на пересмотр обвинения в похищении ребенка. Ранее суд приговорил Осипову, арестованную в США в 2017 году, к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. После приговора она подала апелляцию."Можно только приветствовать решение апелляционного суда в американском штате <a href="http://ria.ru/location_StateofKansas/" target="_blank" data-auto="true">Канзас</a> по снятию с россиянки Богданы Осиповой обвинений в вымогательстве. Изначально этот несправедливый приговор полностью не соответствовал мере содеянного и стал результатом не суда, а судилища", - сказал Слуцкий.Он отметил, что в июне 2019 на круглом столе в Госдуме по вопросам защиты граждан РФ, попавших в трудную жизненную ситуацию за рубежом, присутствовала мама Богданы Осиповой. Тогда она рассказала обо всех обстоятельствах этого дела, излишне пристрастном подходе и сложных условиях тюремного содержания россиянки в США."Мы надеемся, что Богдана выйдет на свободу как можно скорее. Однако ее счастливый случай остаётся одним на сотню. В тюрьмах США все еще находятся наши сограждане, содержат которых порой в нечеловеческих условиях", - подчеркнул Слуцкий.

https://ria.ru/20200615/1572956957.html

https://ria.ru/20200426/1570590079.html

канзас

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, богдана осипова, госдума рф, канзас, сша, в мире