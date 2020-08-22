Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200822/slutskiy-1576124917.html
Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки
Можно только приветствовать решение апелляционного суда в американском Канзасе по снятию с россиянки Богданы Осиповой обвинений в вымогательстве, сказал... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T11:42
2020-08-22T11:44
леонид слуцкий
богдана осипова
госдума рф
канзас
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156243/80/1562438029_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_e60ccb84e78045d2ec5b91862150e24e.jpg
<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Можно только приветствовать решение апелляционного суда в американском Канзасе по снятию с россиянки <a href="http://ria.ru/person_Bogdana_Osipova/" target="_blank" data-auto="true">Богданы Осиповой</a> обвинений в вымогательстве, сказал журналистам глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Апелляционный суд в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в пятницу снял обвинения в вымогательстве с россиянки Богданы Осиповой и отправил на пересмотр обвинения в похищении ребенка. Ранее суд приговорил Осипову, арестованную в США в 2017 году, к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. После приговора она подала апелляцию."Можно только приветствовать решение апелляционного суда в американском штате <a href="http://ria.ru/location_StateofKansas/" target="_blank" data-auto="true">Канзас</a> по снятию с россиянки Богданы Осиповой обвинений в вымогательстве. Изначально этот несправедливый приговор полностью не соответствовал мере содеянного и стал результатом не суда, а судилища", - сказал Слуцкий.Он отметил, что в июне 2019 на круглом столе в Госдуме по вопросам защиты граждан РФ, попавших в трудную жизненную ситуацию за рубежом, присутствовала мама Богданы Осиповой. Тогда она рассказала обо всех обстоятельствах этого дела, излишне пристрастном подходе и сложных условиях тюремного содержания россиянки в США."Мы надеемся, что Богдана выйдет на свободу как можно скорее. Однако ее счастливый случай остаётся одним на сотню. В тюрьмах США все еще находятся наши сограждане, содержат которых порой в нечеловеческих условиях", - подчеркнул Слуцкий.
https://ria.ru/20200615/1572956957.html
https://ria.ru/20200426/1570590079.html
канзас
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/80/1562438029_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_007fbf0ed662441cb3e56b097921b0b0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид слуцкий, богдана осипова, госдума рф, канзас, сша, в мире

Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки

11:42 22.08.2020 (обновлено: 11:44 22.08.2020)
250
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Можно только приветствовать решение апелляционного суда в американском Канзасе по снятию с россиянки Богданы Осиповой обвинений в вымогательстве, сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Апелляционный суд в США в пятницу снял обвинения в вымогательстве с россиянки Богданы Осиповой и отправил на пересмотр обвинения в похищении ребенка. Ранее суд приговорил Осипову, арестованную в США в 2017 году, к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. После приговора она подала апелляцию.
Богдана Осипова
15 июня, 16:30
Член СПЧ предложил обменять Уилана на Осипову
"Можно только приветствовать решение апелляционного суда в американском штате Канзас по снятию с россиянки Богданы Осиповой обвинений в вымогательстве. Изначально этот несправедливый приговор полностью не соответствовал мере содеянного и стал результатом не суда, а судилища", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что в июне 2019 на круглом столе в Госдуме по вопросам защиты граждан РФ, попавших в трудную жизненную ситуацию за рубежом, присутствовала мама Богданы Осиповой. Тогда она рассказала обо всех обстоятельствах этого дела, излишне пристрастном подходе и сложных условиях тюремного содержания россиянки в США.
"Мы надеемся, что Богдана выйдет на свободу как можно скорее. Однако ее счастливый случай остаётся одним на сотню. В тюрьмах США все еще находятся наши сограждане, содержат которых порой в нечеловеческих условиях", - подчеркнул Слуцкий.
Охранник на службе в исправительном учреждении в США
26 апреля, 13:44Распространение нового коронавируса
Осужденную в США россиянку Осипову отправили на карантин
1100000
Обсудить 0
Леонид СлуцкийБогдана ОсиповаГосдума РФКанзасСШАВ мире
Рекомендуем
Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о передвижении войск НАТО к границам Белоруссии
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
Светлана Тихановская
Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
Олег Навальный и Юлия Навальная у здания омской БСМП №1
Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
Автомобиль скорой помощи в Германии
Навального доставили в клинику в Берлине
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Названы причины распространения коронавируса в США
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
Алексей Навальный
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии
Актер Никита Джигурда
Джигурда пригрозил адвокату по делу Ефремова компроматом
Космос
В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Пострадавшая в ЧП в Ярославле рассказала, как ее вытащили из-под плит
Промо-ролик Службы внешней разведки Украины
СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию "Мир"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:09В Госдуме ответили на сообщения о причастности России к мятежу в Мали
11:44Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
11:44Лукашенко рассказал о передвижении войск НАТО к границам Белоруссии
11:42Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки
11:38Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией
11:26Навального доставили в клинику в Берлине
11:25Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни
11:20Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
11:18В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
11:17Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии
11:13Названы причины распространения коронавируса в США
11:12Лукашенко прибыл на полигон под Гродно, где пройдут военные учения
11:08Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
11:00Пострадавшая в ЧП в Ярославле рассказала, как ее вытащили из-под плит
10:50В России за сутки умер 121 человек с COVID-19
10:48В Москве зафиксировали 687 новых случаев заражения коронавирусом
10:48В России выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом
10:47В России за сутки выписали 6147 человек, переболевших COVID-19
10:47Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:46В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела
Лента новостейМолния