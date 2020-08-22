https://ria.ru/20200822/shakhtery-1576139343.html

Украинские шахтеры отказались быть штрейкбрехерами в Белоруссии

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец ответил на слова президента Белоруссии... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T14:27

2020-08-22T14:27

2020-08-22T17:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

михаил волынец

беларуськалий

александр лукашенко

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. </strong>Председатель Конфедерации свободных профсоюзов <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и Независимого профсоюза горняков Украины <a href="http://ria.ru/person__34/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Волынец</a> ответил на слова президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, пригрозившего бастующим работникам "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>" тем, что их заменят украинские шахтеры.Волынец выразил поддержку белорусским гражданам и подчеркнул, что шахтеры — "одна из самых солидарных каст в мире"."Уверяю вас, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Белоруссию и выступать в роли штрейкбрехеров", — написал он в <a href="https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке.</a>Ранее Лукашенко предупредил бастующих работников "Беларуськалия", что на их места могут приехать шахтеры с Украины, так как там, по его мнению, "море безработных".Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальной информации, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих погибли.

https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576125198.html

https://ria.ru/20200822/zelenskiy-1576132435.html

Александр Белый В этот брет поверит разве что дыбил. Большая часть шахтеров с Украины работает в России или Польше, думаю, что меньшая часть положит с прибором на этот профсоюз и поедет за деньгами, там где их заплатят. 107

Олег 84 А на место Лукашенко никто не хочет приехать с Украины?Гниленькая личина то у него. 84

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белоруссия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, михаил волынец, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире