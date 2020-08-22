https://ria.ru/20200822/sbornik-1576097235.html

Группа "Мумий Тролль" представила свой аудио-портрет

У группы "Мумий Тролль" вышел сборник “Best 20-20” из 40 треков прошлых лет. Сами музыканты назвали его "аудио-портретом" Ильи Лагутенко и других членов... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T05:04

2020-08-22T05:04

2020-08-22T05:04

культура

музыка

новости культуры

илья лагутенко

мумий тролль

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<strong>МОСКВА, 22 авг – РИА Новости</strong>. У группы "Мумий Тролль" вышел сборник “Best 20-20” из 40 треков прошлых лет. Сами музыканты назвали его "аудио-портретом" Ильи Лагутенко и других членов коллектива. "Best 20-20” – это не просто подборка хитов, а аудио-цитаты и мысли, порой неожиданные, из альбомов, выпущенных чуть больше чем за 20 лет и в 2020 году собранных в единое повествование", — <a href="https://mumiytroll.com/news/3147" target="_blank">говорится</a> на официальном сайте группы.Илья Лагутенко так отозвался об этой работе: "Музыканты частенько не очень принимают тот факт, что их творчество оценивают по первой пятерке хитов. Довольно сложно раз и навсегда сделать краткое изложение своего творческого пути, ведь когда путешествие продолжается, приходится не только оглядываться назад, но и присматривать за горизонтом". Выход нового альбома группы "После зла" ожидается в декабре.

https://ria.ru/20200727/1574874447.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, илья лагутенко, мумий тролль