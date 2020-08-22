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https://ria.ru/20200822/sbornik-1576097235.html
Группа "Мумий Тролль" представила свой аудио-портрет
У группы "Мумий Тролль" вышел сборник “Best 20-20” из 40 треков прошлых лет. Сами музыканты назвали его "аудио-портретом" Ильи Лагутенко и других членов... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T05:04
2020-08-22T05:04
культура
музыка
новости культуры
илья лагутенко
мумий тролль
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<strong>МОСКВА, 22 авг – РИА Новости</strong>. У группы "Мумий Тролль" вышел сборник “Best 20-20” из 40 треков прошлых лет. Сами музыканты назвали его "аудио-портретом" Ильи Лагутенко и других членов коллектива. "Best 20-20” – это не просто подборка хитов, а аудио-цитаты и мысли, порой неожиданные, из альбомов, выпущенных чуть больше чем за 20 лет и в 2020 году собранных в единое повествование", — <a href="https://mumiytroll.com/news/3147" target="_blank">говорится</a> на официальном сайте группы.Илья Лагутенко так отозвался об этой работе: "Музыканты частенько не очень принимают тот факт, что их творчество оценивают по первой пятерке хитов. Довольно сложно раз и навсегда сделать краткое изложение своего творческого пути, ведь когда путешествие продолжается, приходится не только оглядываться назад, но и присматривать за горизонтом". Выход нового альбома группы "После зла" ожидается в декабре.
https://ria.ru/20200727/1574874447.html
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музыка, новости культуры, илья лагутенко, мумий тролль

Группа "Мумий Тролль" представила свой аудио-портрет

05:04 22.08.2020
485
© Фото : "Мумий Тролль"Солист группы "Мумий тролль" Илья Лагутенко
Солист группы Мумий тролль Илья Лагутенко
© Фото : "Мумий Тролль"
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. У группы "Мумий Тролль" вышел сборник “Best 20-20” из 40 треков прошлых лет. Сами музыканты назвали его "аудио-портретом" Ильи Лагутенко и других членов коллектива.
"Best 20-20” – это не просто подборка хитов, а аудио-цитаты и мысли, порой неожиданные, из альбомов, выпущенных чуть больше чем за 20 лет и в 2020 году собранных в единое повествование", — говорится на официальном сайте группы.
Илья Лагутенко так отозвался об этой работе: "Музыканты частенько не очень принимают тот факт, что их творчество оценивают по первой пятерке хитов. Довольно сложно раз и навсегда сделать краткое изложение своего творческого пути, ведь когда путешествие продолжается, приходится не только оглядываться назад, но и присматривать за горизонтом".
Выход нового альбома группы "После зла" ожидается в декабре.
Музыкальная группа Мумий Тролль
27 июля, 01:09Культура
Группа "Мумий Тролль" представила трек "Тот день когда"
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КультураМузыкаНовости культурыИлья ЛагутенкоМумий Тролль
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