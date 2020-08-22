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https://ria.ru/20200822/sberbank-1576184596.html
Сбербанк сообщил о сбое в мобильном приложении
Специалисты Сбербанка устранили сбой в мобильном приложении, сообщил телеграм-канал кредитной организации. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T20:19
2020-08-22T21:46
россия
сбербанк онлайн
сбербанк россии
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> устранили сбой в мобильном приложении, сообщил <a href="https://t.me/sberbank/41" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм-канал</a> кредитной организации.Там уточнили, что в субботу некоторые клиенты могли не видеть в "Сбербанк онлайн" информацию о картах и вкладах."Сейчас все работает как надо", — добавили авторы сообщения.Накануне в "Сбербанк онлайн" также наблюдался сбой: некоторые пользователи не могли войти в систему, также были проблемы с работой банкоматов и проведением онлайн-платежей.В банке это объяснили техническими трудностями.
https://ria.ru/20200821/sberbank-1576089755.html
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россия
РИА Новости
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россия, сбербанк онлайн, сбербанк россии, технологии, экономика

Сбербанк сообщил о сбое в мобильном приложении

20:19 22.08.2020 (обновлено: 21:46 22.08.2020)
3664
© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Специалисты Сбербанка устранили сбой в мобильном приложении, сообщил телеграм-канал кредитной организации.
Там уточнили, что в субботу некоторые клиенты могли не видеть в "Сбербанк онлайн" информацию о картах и вкладах.
"Сейчас все работает как надо", — добавили авторы сообщения.
Накануне в "Сбербанк онлайн" также наблюдался сбой: некоторые пользователи не могли войти в систему, также были проблемы с работой банкоматов и проведением онлайн-платежей.
В банке это объяснили техническими трудностями.
Логотип на главном здании Сбербанка
21 августа, 13:01
Сбербанк устранил сбой в мобильном приложении и банкоматах
95322541
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РоссияСбербанк ОнлайнСбербанк РоссииТехнологииЭкономика
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