https://ria.ru/20200822/sberbank-1576184596.html

Сбербанк сообщил о сбое в мобильном приложении

Специалисты Сбербанка устранили сбой в мобильном приложении, сообщил телеграм-канал кредитной организации. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T20:19

2020-08-22T20:19

2020-08-22T21:46

россия

сбербанк онлайн

сбербанк россии

технологии

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> устранили сбой в мобильном приложении, сообщил <a href="https://t.me/sberbank/41" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм-канал</a> кредитной организации.Там уточнили, что в субботу некоторые клиенты могли не видеть в "Сбербанк онлайн" информацию о картах и вкладах."Сейчас все работает как надо", — добавили авторы сообщения.Накануне в "Сбербанк онлайн" также наблюдался сбой: некоторые пользователи не могли войти в систему, также были проблемы с работой банкоматов и проведением онлайн-платежей.В банке это объяснили техническими трудностями.

https://ria.ru/20200821/sberbank-1576089755.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбербанк онлайн, сбербанк россии, технологии, экономика