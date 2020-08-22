https://ria.ru/20200822/sberbank-1576184596.html
Сбербанк сообщил о сбое в мобильном приложении
Специалисты Сбербанка устранили сбой в мобильном приложении, сообщил телеграм-канал кредитной организации. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T20:19
2020-08-22T20:19
2020-08-22T21:46
россия
сбербанк онлайн
сбербанк россии
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> устранили сбой в мобильном приложении, сообщил <a href="https://t.me/sberbank/41" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм-канал</a> кредитной организации.Там уточнили, что в субботу некоторые клиенты могли не видеть в "Сбербанк онлайн" информацию о картах и вкладах."Сейчас все работает как надо", — добавили авторы сообщения.Накануне в "Сбербанк онлайн" также наблюдался сбой: некоторые пользователи не могли войти в систему, также были проблемы с работой банкоматов и проведением онлайн-платежей.В банке это объяснили техническими трудностями.
https://ria.ru/20200821/sberbank-1576089755.html
2
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сбербанк онлайн, сбербанк россии, технологии, экономика