https://ria.ru/20200822/samolety-1576083202.html

Бортпроводники объяснили, почему в полете нужно всегда быть пристегнутым

Бортпроводники рассказали, почему нужно пристегиваться ремнем безопасности, не только, когда горит соответствующее табло, а во время всего полета, сообщает... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T01:01

2020-08-22T01:01

2020-08-22T01:01

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Бортпроводники рассказали, почему нужно пристегиваться ремнем безопасности, не только, когда горит соответствующее табло, а во время всего полета, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1325054/flight-secrets-cabin-crew-reveal-real-reason-you-should-wear-seatbelt" target="_blank">сообщает</a> Express. Основные задачи бортпроводников — обеспечить безопасность пассажиров и обслуживать их. Они должны предлагать еду и напитки на протяжении всего полета, а также следить за тем, чтобы путешественники оставались на своих местах, когда самолет попадает в сильную турбулентность и пилот включает знак "пристегнуть ремни безопасности". Один из стюардов на профессиональном форуме пояснил, что они не помогут во время крушения, но удержат пассажиров в креслах во время тряски.Поэтому, даже если табло выключено, все равно необходимо использовать ремни безопасности. Это особенно актуально для дальних перелетов, когда пассажиры засыпают и дремлют. Если туристы пристегнуты, экипажу не приходится будить их.Также необходимо пристегиваться во время взлета и посадки — самых опасных моментов полета, при рулении на взлетно-посадочной полосе, когда пилот может неожиданно нажать на тормоз.А вот, чтобы минимизировать ощущения при турбулентности, бортпроводники советуют выбирать места ближе к крыльям.

https://ria.ru/20200622/1573200788.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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