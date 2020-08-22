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Бортпроводники объяснили, почему в полете нужно всегда быть пристегнутым
Бортпроводники рассказали, почему нужно пристегиваться ремнем безопасности, не только, когда горит соответствующее табло, а во время всего полета, сообщает... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T01:01
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Бортпроводники рассказали, почему нужно пристегиваться ремнем безопасности, не только, когда горит соответствующее табло, а во время всего полета, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1325054/flight-secrets-cabin-crew-reveal-real-reason-you-should-wear-seatbelt" target="_blank">сообщает</a> Express. Основные задачи бортпроводников — обеспечить безопасность пассажиров и обслуживать их. Они должны предлагать еду и напитки на протяжении всего полета, а также следить за тем, чтобы путешественники оставались на своих местах, когда самолет попадает в сильную турбулентность и пилот включает знак "пристегнуть ремни безопасности". Один из стюардов на профессиональном форуме пояснил, что они не помогут во время крушения, но удержат пассажиров в креслах во время тряски.Поэтому, даже если табло выключено, все равно необходимо использовать ремни безопасности. Это особенно актуально для дальних перелетов, когда пассажиры засыпают и дремлют. Если туристы пристегнуты, экипажу не приходится будить их.Также необходимо пристегиваться во время взлета и посадки — самых опасных моментов полета, при рулении на взлетно-посадочной полосе, когда пилот может неожиданно нажать на тормоз.А вот, чтобы минимизировать ощущения при турбулентности, бортпроводники советуют выбирать места ближе к крыльям.
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туризм, туристы, самолеты, новости - туризм

Бортпроводники объяснили, почему в полете нужно всегда быть пристегнутым

01:01 22.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Бортпроводники рассказали, почему нужно пристегиваться ремнем безопасности, не только, когда горит соответствующее табло, а во время всего полета, сообщает Express.
Основные задачи бортпроводников — обеспечить безопасность пассажиров и обслуживать их. Они должны предлагать еду и напитки на протяжении всего полета, а также следить за тем, чтобы путешественники оставались на своих местах, когда самолет попадает в сильную турбулентность и пилот включает знак "пристегнуть ремни безопасности". Один из стюардов на профессиональном форуме пояснил, что они не помогут во время крушения, но удержат пассажиров в креслах во время тряски.

"Практически каждую неделю несколько десятков человек получают травмы головы и спины в результате ударов сначала о потолок в самолете, а затем об пол во время турбулентности", — пояснил бортпроводник. Но этого не происходит с теми, кто пристегнут.

Поэтому, даже если табло выключено, все равно необходимо использовать ремни безопасности. Это особенно актуально для дальних перелетов, когда пассажиры засыпают и дремлют. Если туристы пристегнуты, экипажу не приходится будить их.
Также необходимо пристегиваться во время взлета и посадки — самых опасных моментов полета, при рулении на взлетно-посадочной полосе, когда пилот может неожиданно нажать на тормоз.
А вот, чтобы минимизировать ощущения при турбулентности, бортпроводники советуют выбирать места ближе к крыльям.
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
22 июня, 02:48Туризм
Бортпроводники рассказали, что не следует делать в самолете
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ТуризмТуризмтуристысамолетыНовости - Туризм
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