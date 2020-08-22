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https://ria.ru/20200822/ryabkov-1576135469.html
Рябков рассказал, что ситуация вокруг ДСНВ концептуально не поменялась
США формально "сняли" вопрос присоединения Китая к переговорам по продлению ДСНВ, но выдвинули Москве ряд условий, так что ситуация вокруг договора остается... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T13:58
2020-08-22T13:59
маршалл биллингсли
договор снв-3
сергей рябков
владимир путин
москва
лондон
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> формально "сняли" вопрос присоединения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> к переговорам по продлению ДСНВ, но выдвинули <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ряд условий, так что ситуация вокруг договора остается подвешенной, в целом же <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> продолжает настаивать на участии <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> в будущих переговорах по контролю над вооружениями, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил, что Вашингтон отказался от своего требования об обязательном включении Китая в переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями."Тема участия Китая в возможных будущих переговорах, обсуждениях в различных форматах, тематики контроля над вооружениями, в частности, контроля над ядерными вооружениями, затрагивалась американскими представителями в <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> постоянно, то есть этот сюжет никуда не ушел",- пояснил Рябков.Он подчеркнул, что "точно так же" не изменилась российская позиция по этому вопросу, о чем в Вене в ходе встречи 16-18 июля американцам было снова заявлено, "включая обязательность, на наш взгляд, при расширении состава участников будущих переговоров подключить к ним также <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a> и Францию" в качестве ближайших союзников США."Мы не пришли к единому мнению по всему этому комплексу вопросов. И вновь в этой связи приходится констатировать, что, соответственно, оптимальный путь - это двусторонний, российско-американский, во избежание наполнения повестки дня тематикой, которая по большому счету зависит от того, какие решения по этой теме будут приниматься и будут ли вообще, в Пекине, <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> и <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>. Поэтому эта часть она как бы отработана во вполне предсказуемом ключе и никаких сдвигов, изменений в подходах сторон нет",- сказал замглавы МИД РФ.Что касается продления ДСНВ, "то здесь ситуация осложняется тем, что гипотетическое решение в пользу продления американцы обставили целым рядом условий, адресованным нам"."То есть с формальной точки зрения Биллингсли, конечно, прав, говоря, что этот вопрос сейчас отрабатывается в двустороннем режиме, и "китайский фактор" на вопрос продления ДСНВ напрямую не влияет",- добавил Рябков.При этом он подчеркнул, что позиция России, сформулированная президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, в пользу продления договора без предварительных условий на пять лет в том виде, в каком он был подписан, "никоим образом не поменялась"."Во-вторых, мы не видим, каким образом можно было бы этот договор изменить, особенно в остающееся до его истечения время с учетом неготовности США принимать в расчет наши приоритеты и наши озабоченности в сфере контроля над ракетно-ядерными вооружениями. Их условия, их сформулированные пожелания мы взяли в проработку, но и они на американской стороне должны пройти свою часть пути, провести определенную домашнюю работу",- сказал Рябков."Так что пока по-прежнему все подвешено",- констатировал высокопоставленный российский дипломат.
https://ria.ru/20200821/razoruzhenie-1576075445.html
https://ria.ru/20200816/1575845389.html
https://ria.ru/20200730/1575172556.html
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маршалл биллингсли, договор снв-3, сергей рябков, владимир путин, москва, лондон, сша, в мире

Рябков рассказал, что ситуация вокруг ДСНВ концептуально не поменялась

13:58 22.08.2020 (обновлено: 13:59 22.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. США формально "сняли" вопрос присоединения Китая к переговорам по продлению ДСНВ, но выдвинули Москве ряд условий, так что ситуация вокруг договора остается подвешенной, в целом же Вашингтон продолжает настаивать на участии Пекина в будущих переговорах по контролю над вооружениями, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон отказался от своего требования об обязательном включении Китая в переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями.
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"Тема участия Китая в возможных будущих переговорах, обсуждениях в различных форматах, тематики контроля над вооружениями, в частности, контроля над ядерными вооружениями, затрагивалась американскими представителями в Вене постоянно, то есть этот сюжет никуда не ушел",- пояснил Рябков.
Он подчеркнул, что "точно так же" не изменилась российская позиция по этому вопросу, о чем в Вене в ходе встречи 16-18 июля американцам было снова заявлено, "включая обязательность, на наш взгляд, при расширении состава участников будущих переговоров подключить к ним также Великобританию и Францию" в качестве ближайших союзников США.
"Мы не пришли к единому мнению по всему этому комплексу вопросов. И вновь в этой связи приходится констатировать, что, соответственно, оптимальный путь - это двусторонний, российско-американский, во избежание наполнения повестки дня тематикой, которая по большому счету зависит от того, какие решения по этой теме будут приниматься и будут ли вообще, в Пекине, Лондоне и Париже. Поэтому эта часть она как бы отработана во вполне предсказуемом ключе и никаких сдвигов, изменений в подходах сторон нет",- сказал замглавы МИД РФ.
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Что касается продления ДСНВ, "то здесь ситуация осложняется тем, что гипотетическое решение в пользу продления американцы обставили целым рядом условий, адресованным нам".
"То есть с формальной точки зрения Биллингсли, конечно, прав, говоря, что этот вопрос сейчас отрабатывается в двустороннем режиме, и "китайский фактор" на вопрос продления ДСНВ напрямую не влияет",- добавил Рябков.
При этом он подчеркнул, что позиция России, сформулированная президентом Владимиром Путиным, в пользу продления договора без предварительных условий на пять лет в том виде, в каком он был подписан, "никоим образом не поменялась".
"Во-вторых, мы не видим, каким образом можно было бы этот договор изменить, особенно в остающееся до его истечения время с учетом неготовности США принимать в расчет наши приоритеты и наши озабоченности в сфере контроля над ракетно-ядерными вооружениями. Их условия, их сформулированные пожелания мы взяли в проработку, но и они на американской стороне должны пройти свою часть пути, провести определенную домашнюю работу",- сказал Рябков.
"Так что пока по-прежнему все подвешено",- констатировал высокопоставленный российский дипломат.
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Маршалл БиллингслиДоговор СНВ-3Сергей РябковВладимир ПутинМоскваЛондонСШАВ мире
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