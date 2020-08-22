https://ria.ru/20200822/ryabkov-1576135469.html

Рябков рассказал, что ситуация вокруг ДСНВ концептуально не поменялась

США формально "сняли" вопрос присоединения Китая к переговорам по продлению ДСНВ, но выдвинули Москве ряд условий, так что ситуация вокруг договора остается... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T13:58

2020-08-22T13:58

2020-08-22T13:59

маршалл биллингсли

договор снв-3

сергей рябков

владимир путин

москва

лондон

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> формально "сняли" вопрос присоединения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> к переговорам по продлению ДСНВ, но выдвинули <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ряд условий, так что ситуация вокруг договора остается подвешенной, в целом же <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> продолжает настаивать на участии <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> в будущих переговорах по контролю над вооружениями, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил, что Вашингтон отказался от своего требования об обязательном включении Китая в переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями."Тема участия Китая в возможных будущих переговорах, обсуждениях в различных форматах, тематики контроля над вооружениями, в частности, контроля над ядерными вооружениями, затрагивалась американскими представителями в <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> постоянно, то есть этот сюжет никуда не ушел",- пояснил Рябков.Он подчеркнул, что "точно так же" не изменилась российская позиция по этому вопросу, о чем в Вене в ходе встречи 16-18 июля американцам было снова заявлено, "включая обязательность, на наш взгляд, при расширении состава участников будущих переговоров подключить к ним также <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a> и Францию" в качестве ближайших союзников США."Мы не пришли к единому мнению по всему этому комплексу вопросов. И вновь в этой связи приходится констатировать, что, соответственно, оптимальный путь - это двусторонний, российско-американский, во избежание наполнения повестки дня тематикой, которая по большому счету зависит от того, какие решения по этой теме будут приниматься и будут ли вообще, в Пекине, <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> и <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>. Поэтому эта часть она как бы отработана во вполне предсказуемом ключе и никаких сдвигов, изменений в подходах сторон нет",- сказал замглавы МИД РФ.Что касается продления ДСНВ, "то здесь ситуация осложняется тем, что гипотетическое решение в пользу продления американцы обставили целым рядом условий, адресованным нам"."То есть с формальной точки зрения Биллингсли, конечно, прав, говоря, что этот вопрос сейчас отрабатывается в двустороннем режиме, и "китайский фактор" на вопрос продления ДСНВ напрямую не влияет",- добавил Рябков.При этом он подчеркнул, что позиция России, сформулированная президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, в пользу продления договора без предварительных условий на пять лет в том виде, в каком он был подписан, "никоим образом не поменялась"."Во-вторых, мы не видим, каким образом можно было бы этот договор изменить, особенно в остающееся до его истечения время с учетом неготовности США принимать в расчет наши приоритеты и наши озабоченности в сфере контроля над ракетно-ядерными вооружениями. Их условия, их сформулированные пожелания мы взяли в проработку, но и они на американской стороне должны пройти свою часть пути, провести определенную домашнюю работу",- сказал Рябков."Так что пока по-прежнему все подвешено",- констатировал высокопоставленный российский дипломат.

https://ria.ru/20200821/razoruzhenie-1576075445.html

https://ria.ru/20200816/1575845389.html

https://ria.ru/20200730/1575172556.html

москва

лондон

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, договор снв-3, сергей рябков, владимир путин, москва, лондон, сша, в мире