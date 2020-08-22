Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200822/roskosmos-1576147449.html
"Роскосмос" показал Белку и Стрелку в роли агентов украинских спецслужб
Изображение собак Белки и Стрелки в вышиванках и солнцезащитных очках в роли агентов Службы безопасности Украины опубликовано в твиттере "Роскосмоса". РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T15:30
2020-08-22T16:20
служба безопасности украины
роскосмос
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/35663/78/356637811_0:464:1367:1232_1400x0_80_0_0_dfd5f12046efb95e746c703340698f79.jpg
<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Изображение собак Белки и Стрелки в вышиванках и солнцезащитных очках в роли агентов Службы безопасности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> опубликовано в <a href="https://twitter.com/Rogozin" target="_blank" rel="nofollow noopener">твиттере</a> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/">Роскосмоса</a>".Так в "Роскосмосе" отреагировали на информацию РИА Новости о рекламном ролике <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a>, в котором показано, как украинский шпион передает секретные данные через затопленную российскую орбитальную станцию "Мир"."А это, по версии СБУ, их первые космические агенты: Бiлка та Стрiлка", — говорится в подписи к фотографии.
https://ria.ru/20200822/1576119810.html
И кто-то сидит, целый PR-отдел, с окладами тыщ по 100, и подобным «креативом» занимается.
63
Ты про создание фильма от украинской разведки, наверное? А такие посты, как здесь, делаются за 5 мин во время перекура.
61
9
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/35663/78/356637811_0:336:1367:1361_1400x0_80_0_0_6fcfbf5a751ece2d2cac7e3c44c1c3d6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба безопасности украины, роскосмос, украина, в мире

"Роскосмос" показал Белку и Стрелку в роли агентов украинских спецслужб

15:30 22.08.2020 (обновлено: 16:20 22.08.2020)
6295
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкМакет орбитальной станции "Мир"
Макет орбитальной станции Мир
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Макет орбитальной станции "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Изображение собак Белки и Стрелки в вышиванках и солнцезащитных очках в роли агентов Службы безопасности Украины опубликовано в твиттере "Роскосмоса".
Так в "Роскосмосе" отреагировали на информацию РИА Новости о рекламном ролике СБУ, в котором показано, как украинский шпион передает секретные данные через затопленную российскую орбитальную станцию "Мир".
"А это, по версии СБУ, их первые космические агенты: Бiлка та Стрiлка", — говорится в подписи к фотографии.
Промо-ролик Службы внешней разведки Украины
Вчера, 06:14
СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию "Мир"
9736331516
Обсудить 9
Служба безопасности УкраиныРоскосмосУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И кто-то сидит, целый PR-отдел, с окладами тыщ по 100, и подобным «креативом» занимается.
22 августа, 16:03
Станислав Попов
7400052
Ты про создание фильма от украинской разведки, наверное? А такие посты, как здесь, делаются за 5 мин во время перекура.
22 августа, 16:28
АШАлан Шампуровский
5620003
Рекомендуем
Алексей Навальный
Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице
Российский триколор площадью 5 тысяч квадратных метров, развернутый в небе над Подмосковьем
В Книге Гиннесса не зарегистрировали рекорд из-за санкций против России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
Бывший муж Лолиты стал бездомным
Деньги
Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Войска НАТО подошли к белорусским границам, заявил Лукашенко
Хельсинки
Украина выразила протест из-за карты с российским Крымом на финском ТВ
Каски рабочих
Украинские шахтеры отказались быть штрейкбрехерами в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
В Минске задержали предполагаемого координатора незаконных протестов
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Гордон объяснила отказ Ефремова от услуг Пашаева
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
Россиян предупредили о постоянных природных аномалиях
Здание МИД РФ
МИД ответил на доклад сената США по "вмешательству" России в выборы
Логотип ОАО РЖД
РБК: в офисах РЖД прошли обыски
Промо-ролик Службы внешней разведки Украины
СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию "Мир"
Съезд Демократической партии США в онлайн-режиме
Выборы теряют смысл. Белорусско-американский сценарий фильма ужасов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
03:34В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
03:09Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
03:02Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
02:27В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт
02:10СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
02:05Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
02:00В Роспотребнадзоре рассказали о сроке службы кухонного инвентаря
01:55"Не ищу логики": Жорин оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
01:40Тауэрский мост сломался при разведении
01:13Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым
00:14В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
00:10Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
00:01Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
23:20Онищенко назвал размер достойной стипендии
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:53В Минске завершилась акция протеста
22:47Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
22:37В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19
21:31Мозаики монастыря Хора в Турции не будут доступны зрителям, считают в РПЦ
Лента новостейМолния