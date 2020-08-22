https://ria.ru/20200822/roskosmos-1576147449.html

"Роскосмос" показал Белку и Стрелку в роли агентов украинских спецслужб

Изображение собак Белки и Стрелки в вышиванках и солнцезащитных очках в роли агентов Службы безопасности Украины опубликовано в твиттере "Роскосмоса". РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T15:30

2020-08-22T15:30

2020-08-22T16:20

служба безопасности украины

роскосмос

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Изображение собак Белки и Стрелки в вышиванках и солнцезащитных очках в роли агентов Службы безопасности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> опубликовано в <a href="https://twitter.com/Rogozin" target="_blank" rel="nofollow noopener">твиттере</a> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/">Роскосмоса</a>".Так в "Роскосмосе" отреагировали на информацию РИА Новости о рекламном ролике <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a>, в котором показано, как украинский шпион передает секретные данные через затопленную российскую орбитальную станцию "Мир"."А это, по версии СБУ, их первые космические агенты: Бiлка та Стрiлка", — говорится в подписи к фотографии.

https://ria.ru/20200822/1576119810.html

Станислав Попов И кто-то сидит, целый PR-отдел, с окладами тыщ по 100, и подобным «креативом» занимается. 63

Алан Шампуровский Ты про создание фильма от украинской разведки, наверное? А такие посты, как здесь, делаются за 5 мин во время перекура. 61

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба безопасности украины, роскосмос, украина, в мире