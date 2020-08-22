Народы после цветных революций до сих пор "корячатся", заявил Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народы, прошедшие цветные революции, до сих пор "корячатся", потому что цель таких революций - "поставить на колени и поработить".
"Я видел много народов, которые прошли через цветные революции. Они до сих пор корячатся. И никто им не помог. Потому что надо поставить на колени, а потом поработить, притом современным образом, а желательно, без танков и самолетов, надо в мозги втравить людям гадости и без затрат повернуть их в свою сторону", - сказал Лукашенко на митинге в Гродно, который транслировал RT.
Он заявил, что белорусы образованные. "Неужели мы не наелись за столетия жизни под этой плеткой, в телеге и в лаптях, не наелись этой беды? Держите свою землю, не отдавайте никому", - призвал президент. Он добавил, что эта земля принадлежит будущим поколениям, детям.
"Не отдадим, никогда. Буду я у вас (президентом - ред.), не буду, никогда не отдавайте свою страну", - подчеркнул Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.