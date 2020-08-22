https://ria.ru/20200822/revolyutsii-1576148168.html

Народы после цветных революций до сих пор "корячатся", заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народы, прошедшие цветные революции, до сих пор "корячатся", потому что цель таких революций - "поставить... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T15:35

2020-08-22T15:35

2020-08-22T15:35

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

гродно

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что народы, прошедшие цветные революции, до сих пор "корячатся", потому что цель таких революций - "поставить на колени и поработить"."Я видел много народов, которые прошли через цветные революции. Они до сих пор корячатся. И никто им не помог. Потому что надо поставить на колени, а потом поработить, притом современным образом, а желательно, без танков и самолетов, надо в мозги втравить людям гадости и без затрат повернуть их в свою сторону", - сказал Лукашенко на митинге в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, который транслировал <a href="https://russian.rt.com/ussr/article/776247-lukashenko-grodno-miting" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Он заявил, что белорусы образованные. "Неужели мы не наелись за столетия жизни под этой плеткой, в телеге и в лаптях, не наелись этой беды? Держите свою землю, не отдавайте никому", - призвал президент. Он добавил, что эта земля принадлежит будущим поколениям, детям."Не отдадим, никогда. Буду я у вас (президентом - ред.), не буду, никогда не отдавайте свою страну", - подчеркнул Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576147307.html

https://ria.ru/20200822/belorussiya-1576145046.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире