https://ria.ru/20200822/ratnik-1576119566.html

Журналиста Forbes восхитил российский "Ратник"

Россия со своей боевой экипировкой "Ратник" продвинулась значительно дальше США с их проектом американского боевого костюма TALOS в вопросе создания... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T05:07

2020-08-22T05:07

2020-08-22T05:07

новое оружие россии

россия

боевая экипировка "ратник"

цнииточмаш

сша

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Россия со своей боевой экипировкой "Ратник" продвинулась значительно дальше <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> с их проектом американского боевого костюма TALOS в вопросе создания экзоскелета, к такому выводу пришел журналист <a href="https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2020/08/19/why-russian-military-exoskeletons-are-not-science-fiction/#4188ad91648d" target="_blank">издания Forbes</a> Дэвид Хэмблинг.По мнению автора материала, российские специалисты, которые пошагово идут к совершенствованию экзоскелета, добавляя в него все от защитной окраски хамелеона до микродронов, с большей вероятностью достигнут своих целей раньше, чем их американские коллеги. Американские конструкторы в ближайшее время вряд ли способны создать что-то подобное, полагает Хэмблинг.Комплект боевой экипировки "Ратник" предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения - от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое - не менее трех суток.Работа над боевой экипировкой второго поколения "Ратник", в которой участвовало почти 80 предприятий (головное – <a href="http://ria.ru/organization_CNIITOCHMASH/" target="_blank" data-auto="true">ЦНИИточмаш</a>), продолжалась около четырех лет. В 2014 году "Ратник", включающий в себя новейшие высокотехнологические разработки, отличающийся модульной компоновкой и приспособленный для действий в разных условиях и любое время суток, был принят на вооружение."Ратник" постоянно совершенствуется, и к 2025 году российские инженеры готовятся представить новое поколение костюма, которое получит название "Сотник". Это будет аналог предыдущей модели, который получит новую специальную окраску и возможность установки разведывательных микродронов.

https://ria.ru/20200315/1568421974.html

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, боевая экипировка "ратник", цнииточмаш, сша