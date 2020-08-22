https://ria.ru/20200822/protesty-1576137156.html
В Минске задержали предполагаемого координатора незаконных протестов
В Минске милиция выявила одного из возможных координаторов незаконных уличных акций — 34-летний житель города искал новых протестующих и платил им за участие,... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T14:12
2020-08-22T14:12
2020-08-22T15:17
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> милиция выявила одного из возможных координаторов незаконных уличных акций — 34-летний житель города искал новых протестующих и платил им за участие, сообщило МВД республики.Силовики вышли на него после задержания 37-летнего минчанина, который днем ранее освободился из мест заключения .В милиции добавили, что пресекли встречу участников сговора, назначенную на 19 августа, проводится проверка.Ситуация в БелоруссииПосле президентских выборов, которые прошли 9 августа, по всей стране начались акции протеста. В голосовании победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В первые дни силовики жестко подавляли уличные протесты, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе более 120 силовиков.Как сообщили в милиции, три человека погибли.
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576124970.html
https://ria.ru/20200822/zelenskiy-1576132435.html
vladimsam
Всё становится явным и понятным! "Борцы за справедливость " выходят из тени!
307
sergey art357
Выхожу, бастую, протестую... Что-то никто денег пока не предлагал, подскажите, где дают деньги за протесты в Беларуси? Я бы не отказался от "бонуса" за свою позицию.
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минск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, минск, в мире
МИНСК, 22 авг — РИА Новости.
В Минске
милиция выявила одного из возможных координаторов незаконных уличных акций — 34-летний житель города искал новых протестующих и платил им за участие, сообщило МВД республики.
Силовики вышли на него после задержания 37-летнего минчанина, который днем ранее освободился из мест заключения .
"Координатор подошел к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около десяти-двенадцати человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей (около 1,8 тысячи российских рублей. — Прим. ред.), а также купил ему спиртное и продукты питания", — сообщило МВД в своем Telegram-канале.
В милиции добавили, что пресекли встречу участников сговора, назначенную на 19 августа, проводится проверка.
Ситуация в Белоруссии
После президентских выборов, которые прошли 9 августа, по всей стране начались акции протеста. В голосовании победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.
В первые дни силовики жестко подавляли уличные протесты, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.
По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе более 120 силовиков.
Как сообщили в милиции, три человека погибли.